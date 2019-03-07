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Самарец нашел на полу в «Курумоче» 10 000 долларов
К самарским полицейским обратился 51-летний мужчина. Он рассказал, что после перелета рейсом Самара - Стамбул у него пропала крупная сумма - 10 000 долларов. Транспортные полицейские просмотрели записи системы видеонаблюдения международного аэропорта «Курумоч» и увидели на них мужчину, улетевшего тем …
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7 марта 2019, 02:22
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В Самаре на улице Братьев Коростелевых появился огромный провал
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7 марта 2019, 01:56
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В Самарской области 80% квартир в новостройках продается в ипотеку
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7 марта 2019, 01:20
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Сотрудники Минтруда рассказали, почему рухнул башенный кран в Самаре
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7 марта 2019, 11:43
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Из ТЦ «Мега» в Самаре эвакуировали 400 человек
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7 марта 2019, 11:12
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В Самаре нашли 14 владельцев частных домов, которые незаконно пользовались водой
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6 марта 2019, 04:35
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В Рождествено под тяжестью снега обрушилась крыша жилой двухэтажки
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6 марта 2019, 11:50
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Видео: в Самаре 76-летняя пенсионерка едва не погибла под рухнувшим потолком в своей квартире
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6 марта 2019, 10:36
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Жителям дома на Чапаевской, где обрушилась крыша, предложили перебраться в маневренный фонд в Озерном
Очередное ЧП в Самаре. В понедельник вечером возникла угроза обрушения стены двухэтажного четырехквартирного дома № 34 по улице Чапаевской. В результате происшествия пострадавших нет. Жители дома эвакуировались самостоятельно, аварийные службы отключили здание от газо- и электроснабжения. По этому поводу в …
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5 марта 2019, 10:03
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В блогах: Почему в Самаре текут кровли
Самарец Дмитрий Кувшинников поведал в "Твиттере", почему в Самаре текут кровли. "Вчера общался с промышленным альпинистом насчет протечек после чистки. Течет там, где чистят "иностранцы". Квалифицированные промальпы чистят крышу по 20 раз в месяц, а гастарбайтеры - по 5. …
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5 марта 2019, 05:01
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В Сызрани обрушилась крыша ангара водно-гребной базы: пострадали дорогие лодки
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5 марта 2019, 02:00
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Снова прорыв в Самаре: без отопления остались 13 многоквартирных домов
Во вторник, 5 марта, в областной столице снова произошла коммунальная авария. По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, из-за проведения ремонта на трубопроводе диаметром 900 мм ограничено теплоснабжение в 13 многоквартирных домах, двух детских садах, двух учебных заведениях и …
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5 марта 2019, 12:04
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В Самарском противотуберкулезном диспансере обвалился потолок
В пятницу, 1 марта, стало известно, что в одном из отделений Самарского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н. Постникова обвалился потолок. Снимки из медицинского учреждения опубликовали в соцсетях очевидцы. Представители министерства здравоохранения Самарской области заявили, что при проведении ремонта …
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1 марта 2019, 05:10
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