В Самаре нашли 14 владельцев частных домов, которые незаконно пользовались водой … С начала года в Самаре выявили 14 потребителей, которые незаконно подключились к водоснабжению и канализации. Например, некоторых из них удалось установить во время рейда на 8 просеке в Промышленном районе областной столицы. Чтобы попасть на территорию коттеджного поселка, коммунальщикам пришлось