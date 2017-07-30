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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июля 2017г 
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Материалы по теме:

На Стара-Загоре прорвало теплотрассу: три микрорайона остались без горячей воды

На Стара-Загоре прорвало теплотрассу: три микрорайона остались без горячей воды

Сегодня, 12 июля, в Самаре произошла очередная коммунальная авария. На улице Стара-Загора в районе дома № 183 прорвало теплотрассу диаметром 800 мм, сообщает "Предприятие тепловых сетей".
 
В результате жители 3-х микрорайонов города – 8-го, 12-го и 13-го - вновь 

12 июля 2017, 10:58
В Самаре на Гаражной забил «гейзер» с горячей водой

В Самаре на Гаражной забил «гейзер» с горячей водой

Вчера, 11 мая, Самаре в Октябрьском районе произошла коммунальная авария. Как пишет 63.ru, на проезжей части улицы Гаражной из-под земли из-за прорыва трубы забил фонтан горячей воды. Автомобилисты начали объезжать опасный участок дороги.
 
Напомним, в настоящее время в 
12 мая 2017, 07:36
В Самаре почти 7 тысяч человек остались без воды из-за аварии

В Самаре почти 7 тысяч человек остались без воды из-за аварии

Почти 7 тысяч жителей Железнодорожного района Самары остались сегодня, 11 февраля, без воды из-за порыва водопровода. Как передает ГУ МЧС по Самарской области, авария произошла 300-миллиметровом трубопроводе на проспекте Карла Маркса.

На время проведения ремонтных работ приостановлено холодное водоснабжение 
11 февраля 2017, 04:15
В Самаре восстановлено водоснабжение Мехзавода и Крутых Ключей

В Самаре восстановлено водоснабжение Мехзавода и Крутых Ключей

Сегодня, 21 февраля, в 0:45 в Самаре было восстановлено в полном объеме холодное водоснабжение потребителей почти 400 домов в поселках Мехзавод и Крутые Ключи, отключенное в связи с аварией на 600-миллиметровом трубопроводе на 18 км Московского шоссе, передает ГУ МЧС 
21 февраля 2016, 02:16
В Самаре из-за коммунальной аварии перекрыли Молодогвардейскую

В Самаре из-за коммунальной аварии перекрыли Молодогвардейскую

Накануне, 13 января, в Самаре произошла серьезная коммунальная авария. Около 6 часов утра специалистам поступила информация об утечке на водопроводных сетях. Возле дома №221 на улице Молодогвардейской прорвало трубу диаметром 900 миллиметров. Сначала сотрудники ремонтной бригады перекрыли лишь часть дороги. 
14 января 2016, 06:25
В блогах: дом Иванова и ретропочта в Самаре

В блогах: дом Иванова и ретропочта в Самаре

Блогер Армен Арутюнов посвятил свой пост кирпичному особняку на Молодогвардейской, 142-144. Его построил купец Иванов в 1898 году. Спустя почти девяносто лет здание заняло отделение почты. В прошлом году было принято решение особняк отреставрировать и открыть в нем почтовое 
9 сентября 2015, 03:46
В Самаре на Молодогвардейской запретили остановку и стоянку транспорта

В Самаре на Молодогвардейской запретили остановку и стоянку транспорта

В администрации городского округа Самара сообщили о введении ограничений для автотранспорта на улице Молодогвардейской. Это касается участка от улицы Полевой до Маяковского. В течение ближайших двух дней – с 7 сентября до 17 часов 9 сентября там запрещена остановка и 
7 сентября 2015, 06:55
В блогах: улица имени «Молодой гвардии» в неравной борьбе с чиновниками

В блогах: улица имени «Молодой гвардии» в неравной борьбе с чиновниками

Блогер Павел Новиков обращает внимание на улицу Молодогвардейскую в районе Дворца спорта. «Разбитые дороги и тротуары, разрушенные ступеньки, кривые бордюры, обшарпанные фасады и мусор! Берлин в 1945 году приличнее выглядел!» - утверждает автор. «Неужто некомпетентные подчиненные допускают откровенный саботаж решений 
6 мая 2015, 04:54
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