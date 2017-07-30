В Самаре на Молодогвардейской запретили остановку и стоянку транспорта В администрации городского округа Самара сообщили о введении ограничений для автотранспорта на улице Молодогвардейской. Это касается участка от улицы Полевой до Маяковского. В течение ближайших двух дней – с 7 сентября до 17 часов 9 сентября там запрещена остановка и …