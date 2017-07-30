|
На Стара-Загоре прорвало теплотрассу: три микрорайона остались без горячей воды
|
12 июля 2017, 10:58
|
В Самаре на Гаражной забил «гейзер» с горячей водой
Вчера, 11 мая, Самаре в Октябрьском районе произошла коммунальная авария. Как пишет 63.ru, на проезжей части улицы Гаражной из-под земли из-за прорыва трубы забил фонтан горячей воды. Автомобилисты начали объезжать опасный участок дороги.
Напомним, в настоящее время в …
|
12 мая 2017, 07:36
|
В Самаре почти 7 тысяч человек остались без воды из-за аварии
Почти 7 тысяч жителей Железнодорожного района Самары остались сегодня, 11 февраля, без воды из-за порыва водопровода. Как передает ГУ МЧС по Самарской области, авария произошла 300-миллиметровом трубопроводе на проспекте Карла Маркса.
На время проведения ремонтных работ приостановлено холодное водоснабжение …
|
11 февраля 2017, 04:15
|
В Самаре восстановлено водоснабжение Мехзавода и Крутых Ключей
|
21 февраля 2016, 02:16
|
В Самаре из-за коммунальной аварии перекрыли Молодогвардейскую
Накануне, 13 января, в Самаре произошла серьезная коммунальная авария. Около 6 часов утра специалистам поступила информация об утечке на водопроводных сетях. Возле дома №221 на улице Молодогвардейской прорвало трубу диаметром 900 миллиметров. Сначала сотрудники ремонтной бригады перекрыли лишь часть дороги. …
|
14 января 2016, 06:25
|
В блогах: дом Иванова и ретропочта в Самаре
Блогер Армен Арутюнов посвятил свой пост кирпичному особняку на Молодогвардейской, 142-144. Его построил купец Иванов в 1898 году. Спустя почти девяносто лет здание заняло отделение почты. В прошлом году было принято решение особняк отреставрировать и открыть в нем почтовое …
|
9 сентября 2015, 03:46
|
В Самаре на Молодогвардейской запретили остановку и стоянку транспорта
|
7 сентября 2015, 06:55
|
В блогах: улица имени «Молодой гвардии» в неравной борьбе с чиновниками
Блогер Павел Новиков обращает внимание на улицу Молодогвардейскую в районе Дворца спорта. «Разбитые дороги и тротуары, разрушенные ступеньки, кривые бордюры, обшарпанные фасады и мусор! Берлин в 1945 году приличнее выглядел!» - утверждает автор. «Неужто некомпетентные подчиненные допускают откровенный саботаж решений …
|
6 мая 2015, 04:54