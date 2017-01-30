Минтранс России предложил поддержать речной транспорт путем запрета на скидки на железнодорожные грузоперевозки в период летней навигации. По данным экспертов, значительную долю речного грузового трафика занимают нефтепродукты. Реализация инициативы ведомства поможет в летний период значительно разгрузить железную дорогу. Как уже сообщала «ТЕРРА», в августе 2016 года президент Владимир Путин предложил проанализировать необходимость надбавок для авто- и железнодорожных перевозок в высокий речной сезон.
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В России стартовала акция «Киберпонедельник»
В полночь с 29 на 30 января в РФ стартовала акция «Киберпонедельник». Ряд компаний приурочил к этому событию масштабную рекламную подготовку.
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30 января 2017, 10:01
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В Сызрани вагоны сошли с рельсов
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10 января 2017, 10:48
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Сегодня в России стартовала распродажа «Черная пятница»
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24 ноября 2016, 11:11
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Появилось фото аварии с участием поезда и бензовоза под Самарой
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18 ноября 2016, 03:46
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11 ноября считается Всемирным днем шопинга
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11 ноября 2016, 10:44
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В Тольятти 25-летнему регулировщику отрезало поездом обе ноги
Сегодня, 29 октября, около 5 утра в Тольятти на станции «Жигулевское море» серьезные травмы получил старший регулировщик - 25 летний парень. Об этом сообщает 63.ru со ссылкой на источник в оперативных структурах города.
По предварительной информации, сотрудник железной …
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29 октября 2016, 02:48
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У станции Средняя Волга в Самаре под локомотив попал мужчина
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27 октября 2016, 04:05
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KIA и Skoda предложили россиянам скидки на свои автомобили в сентябре
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20 сентября 2016, 09:57
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В России может появиться речной фонд по аналогии с дорожным
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15 июля 2016, 07:08
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В Самарской области повысится налог для владельцев дорогих катеров и яхт
Депутаты Самарской губернской думы поддержали законопроект об изменении ставок транспортного налога. Законопроект, в частности, предлагает увеличить ставку налога для катеров, моторных лодок, яхт и других парусно-моторных, а также водных транспортных средств с мощностью двигателей менее 100 лошадиных сил. Он вырастет …
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22 октября 2013, 01:02
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Глава Минтранса Соколов оценит качество ремонта трассы М5 на въезде в Самару
Сегодня, 18 июля, в Самарской области ждут министра транспорта Российской Федерации Максима Соколова. О рабочем визите главы Минтранса в 63-й регион сообщает официальный сайт ведомства. Планируется, что сегодня Соколов проинспектирует результаты капитального ремонта федеральной трассы М5 в районе въезда в …
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18 июля 2013, 10:52
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На выходе из речного порта Сызрани сел на мель сухогруз "Майкоп"
На выходе из сызранского речного порта сел на мель сухогруз "Майкоп", сообщает ресурс "Порт-Ньюс". Судно выполняло рейс по маршруту Сызрань - Череповец с 1600 т металлолома. По данным морского спасательно-координационного центра Минтранса России, повреждений корпуса судна, разлива нефтепродуктов и пострадавших …
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14 мая 2013, 04:17