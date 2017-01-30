Первый раз этот необычный праздник отметили в Китае 7 лет назад. Тогда его приурочили ко дню холостяка, который в Поднебесной приходится именно на этот день.

По сути, это был оригинальный маркетинговый ход одного из крупнейших интернет-ресурсов - AliExpress.com. Руководство портала …