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«Бункер S» Эфир передачи от 28.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 28.08.2018 
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Материалы по теме:

Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

28 августа подходит к своему логическому завершению. А это значит, что пора рассказать обо всем, что произошло за сегодняшний день и в 18:45 мы сделаем это в программе «Новости Самара». О главных событиях вторника в студии расскажет ведущая Инна Румянцева. 
28 августа 2018, 06:05
Под Южным мостом в Самаре катер врезался в лодку

Под Южным мостом в Самаре катер врезался в лодку

Во вторник, 28 августа, под Южным мостом в Самаре случилось ЧП. В 11:45 спасатели отправились в Куйбышевский район, где в третьем затоне реки Самара столкнулись катер и резиновая лодка. От удара пострадал рыбак, но ему повезло — очевидец вытащил его 
28 августа 2018, 05:44
Курумоч обслужил уже 2 млн пассажиров

Курумоч обслужил уже 2 млн пассажиров

В прошлые выходные аэропорт «Курумоч» преодолел отметку в 2 млн пассажиров. Юбилейный путешественник прилетел рейсом Тюмень - Самара 25 августа. Как сообщили представители воздушной гавани, это рекорд, самое ранее достижение знаковой отметки за год в современной истории аэропорта. 
 
Впервые 2 
28 августа 2018, 05:33
40 домов в Самаре остались без холодной воды из-за аварии

40 домов в Самаре остались без холодной воды из-за аварии

Во вторник, 28 августа, произошла коммунальная авария на Металлурге в Самаре. Из-за утечки на водопроводе отключено холодное водоснабжение в жилых домах в границах улиц Черемшанской - Пугачевской - Елизарова до дома № 85 А по улице Пугачевской. Отключение коснулось четырех 
28 августа 2018, 05:06
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Тарифы на поездки за Волгу обновили в Самаре: в Рождествено - 80 рублей

Тарифы на поездки за Волгу обновили в Самаре: в Рождествено - 80 рублей

Начиная с субботы, 7 апреля, переправа в Рождествено подорожает до 80 рублей, Самарское речное пассажирское предприятие (СРПП) опубликовало новые тарифы на перевозки.

Согласно документу, цены повысились на «десятку» практически на всех направлениях. Так, например, за поездку на "омике" из 
5 апреля 2018, 10:26
В Самаре сразу 5 судов вмерзли в Волгу: теперь им грозит суровая зимовка

В Самаре сразу 5 судов вмерзли в Волгу: теперь им грозит суровая зимовка

Ситуация с теплоходами Самарского РПП остается неопределенной. Отнесенное от речвокзала к старому элеватору и зажатое льдами судно "Окский-35" сегодня пытались вывести теплоход "Портовый-13" и толкач "Шлюзовой-107".

Но, увы, без какого-либо результата. Кроме того, ниже элеватора встал "Ом-142", а у 
20 декабря 2017, 11:43
В Самарской области закрыли три пристани

В Самарской области закрыли три пристани

Три пристани – Шелехметь, Винновка и Нижний пляж на зиму закрыли в Самаре. Информация об этом опубликована на сайте перевозчика – компании «Самарское речное пассажирское предприятие». На следующей неделе – 7 ноября запланировано закрытие еще двух речных «остановок» - в 

30 октября 2017, 07:05
С 4 сентября в Самаре изменится расписание пригородных речных маршрутов

С 4 сентября в Самаре изменится расписание пригородных речных маршрутов

С 4 сентября 2017 "Самарское речное пассажирское предприятие" вводит изменения в расписание речных пассажирских теплоходов.
Теплоходы станут ходить по Волге в различных направлениях реже, чем летом.
Новое расписание речного транспорта в Самаре
Самара - Проран - Рождествено
Ежедневно (словом "Проран" 
28 августа 2017, 10:35
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