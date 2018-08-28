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Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы
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28 августа 2018, 06:05
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Под Южным мостом в Самаре катер врезался в лодку
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28 августа 2018, 05:44
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Курумоч обслужил уже 2 млн пассажиров
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28 августа 2018, 05:33
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40 домов в Самаре остались без холодной воды из-за аварии
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28 августа 2018, 05:06
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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Тарифы на поездки за Волгу обновили в Самаре: в Рождествено - 80 рублей
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5 апреля 2018, 10:26
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В Самаре сразу 5 судов вмерзли в Волгу: теперь им грозит суровая зимовка
Ситуация с теплоходами Самарского РПП остается неопределенной. Отнесенное от речвокзала к старому элеватору и зажатое льдами судно "Окский-35" сегодня пытались вывести теплоход "Портовый-13" и толкач "Шлюзовой-107".
Но, увы, без какого-либо результата. Кроме того, ниже элеватора встал "Ом-142", а у …
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20 декабря 2017, 11:43
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В Самарской области закрыли три пристани
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30 октября 2017, 07:05
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С 4 сентября в Самаре изменится расписание пригородных речных маршрутов
С 4 сентября 2017 "Самарское речное пассажирское предприятие" вводит изменения в расписание речных пассажирских теплоходов.
Теплоходы станут ходить по Волге в различных направлениях реже, чем летом.
Новое расписание речного транспорта в Самаре
Самара - Проран - Рождествено
Ежедневно (словом "Проран" …
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28 августа 2017, 10:35