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«Бункер S» Эфир передачи от 28.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 28.08.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре направлено в суд дело экс-министра имущества Антона Бекина

В Самаре направлено в суд дело экс-министра имущества Антона Бекина

В суд направлено уголовное дело в отношении экс-министра имущественных отношений Самарской области Антона Бекина. 
 
«Ущерб бюджету от его действий оценён в 1,8 млн руб. Ещё один член «команды созидания» пошёл», - написал в своем микроблоге в Твиттере советник директора 
29 августа 2018, 09:59
В Самаре гинеколога обвиняют в гибели матери новорожденных тройняшек

В Самаре гинеколога обвиняют в гибели матери новорожденных тройняшек

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении акушера-гинеколога, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей.

Еще 21 апреля 2016 года в одну из больниц областной столицы привезли женщину, которая находилась на 31-32 неделях 
28 августа 2018, 01:32
В Новокуйбышевске приезжий из Мордовии хотел задушить девушку в лифте

В Новокуйбышевске приезжий из Мордовии хотел задушить девушку в лифте

В Новокуйбышевске вынесли приговор по делу о жестоком нападении в лифте. Во время расследования и судебного процесса выяснилось, что 19 мая мужчина, приехавший в наш регион из Мордовии, зашел в подъезд за женщиной и в лифте потребовал у нее золотые 
28 августа 2018, 10:56
Вдова банкира Пузикова отсудила у государства 1,75 млн рублей

Вдова банкира Пузикова отсудила у государства 1,75 млн рублей

В понедельник, 27 августа, Ленинский районный суд частично удовлетворил иск вдовы заместителя директора самарского филиала «Россельхозбанка» Екатерины Пузиковой. По решению служителей Фемиды министерство финансов России должно выплатить женщине 1 млн 750 тыс. рублей как компенсацию морального вреда, который был нанесен 
28 августа 2018, 08:33
В блогах: это Самара, 2018 год, а не гетто в Африке

В блогах: это Самара, 2018 год, а не гетто в Африке

Жители дома № 19 по улице Товарной в Самаре через "Твиттер" обратились к мэрии города.

«Тут настоящий ад, - негодуют горожане. - Приезжайте и убедитесь сами. Мы задыхаемся от мусора, во дворе разруха. Недостроенное здание прямо напротив нашего 
22 августа 2018, 10:38
На трассе в Волжском районе столкнулись 4 машины

На трассе в Волжском районе столкнулись 4 машины

В среду, 22 августа, произошла крупная авария на 15 километре  автодороги Самара - Волгоград в Волжском районе. По предварительной информации, на отрезке автодороги «Самара - Волгоград» в районе Воскресенки столкнулись четыре машины. По словам очевидцев, движение транспорта в обе стороны 
22 августа 2018, 07:48
Вечерний выпуск программы «Новости Самара»: основные темы

Вечерний выпуск программы «Новости Самара»: основные темы

В 18:45 в эфир выйдет очередной выпуск программы «Новости Самара». Обо всем, что произошло за этот день вам расскажет ведущая Евгения Гуляева и наши журналисты. Предлагаем ознакомиться с главными темами выпуска:

И снова санкции. Готова ли к ним российская 
22 августа 2018, 06:33
В четверг в Новокуйбышевске включатся сирены

В четверг в Новокуйбышевске включатся сирены

В четверг, 23 августа, в 10:00 в Новокуйбышевске прозвучат сирены и звуковые сообщения. Как пояснили в администрации города, управление гражданской защиты населения будет проводить проверку системы оповещения населения при ЧС. Когда жители услышат сирену или речевой сигнал, им не стоит 
22 августа 2018, 12:37
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