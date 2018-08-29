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В Самаре направлено в суд дело экс-министра имущества Антона Бекина
В суд направлено уголовное дело в отношении экс-министра имущественных отношений Самарской области Антона Бекина.
«Ущерб бюджету от его действий оценён в 1,8 млн руб. Ещё один член «команды созидания» пошёл», - написал в своем микроблоге в Твиттере советник директора …
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29 августа 2018, 09:59
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В Самаре гинеколога обвиняют в гибели матери новорожденных тройняшек
В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении акушера-гинеколога, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей.
Еще 21 апреля 2016 года в одну из больниц областной столицы привезли женщину, которая находилась на 31-32 неделях …
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28 августа 2018, 01:32
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В Новокуйбышевске приезжий из Мордовии хотел задушить девушку в лифте
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28 августа 2018, 10:56
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Вдова банкира Пузикова отсудила у государства 1,75 млн рублей
В понедельник, 27 августа, Ленинский районный суд частично удовлетворил иск вдовы заместителя директора самарского филиала «Россельхозбанка» Екатерины Пузиковой. По решению служителей Фемиды министерство финансов России должно выплатить женщине 1 млн 750 тыс. рублей как компенсацию морального вреда, который был нанесен …
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28 августа 2018, 08:33
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В блогах: это Самара, 2018 год, а не гетто в Африке
Жители дома № 19 по улице Товарной в Самаре через "Твиттер" обратились к мэрии города.
«Тут настоящий ад, - негодуют горожане. - Приезжайте и убедитесь сами. Мы задыхаемся от мусора, во дворе разруха. Недостроенное здание прямо напротив нашего …
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22 августа 2018, 10:38
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На трассе в Волжском районе столкнулись 4 машины
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22 августа 2018, 07:48
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Вечерний выпуск программы «Новости Самара»: основные темы
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22 августа 2018, 06:33
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В четверг в Новокуйбышевске включатся сирены
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22 августа 2018, 12:37