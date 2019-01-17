|
Дептранс: Ни о каком банкротстве ТТУ речь не идет
Попытка обанкротить самарское трамвайно-троллейбусное управление. С соответствующим иском в областной Арбитражный суд обратилась торговая компания "ТрансМет-Индустрия" из Екатеринбурга. Сумма требований в материалах дела не указывается. Однако по данным СПАРК, уральцы заключили с самарцами три контракта на 8 млн рублей. …
|
17 января 2019, 07:14
|
Руководство РКЦ "Прогресс" рассказало о своих планах
В этом году самарский ракетно-космический центр "Прогресс" планирует обеспечить чуть больше 20-ти пусковых кампаний. Об этом рассказал новый генеральный директор предприятия Дмитрий Баранов. К слову сказать, в этом качестве он впервые общался с журналистами. Дмитрий Баранов прокомментировал слухи о слиянии …
|
17 января 2019, 07:05
|
В блогах: УК "ЖКС". Муки ада для самарских водителей
"Вот так сейчас выглядит дорога в нашем дворе, - пожаловался в "ФБ" самарец Ян Налимов. - С начала года замечательная УК "ЖКС" ни разу не чистила снег. Мы звонили, наш старший по дому к ним приходил и требовал. В …
|
17 января 2019, 06:19
|
Выехал на встречку: в Тольятти 3 человека пострадали в ДТП
|
17 января 2019, 05:52
|
В Самаре подвели итоги чемпионата WorldSkills
В Самаре подвели итоги регионального конкурса профмастерства «Молодые профессионалы». В этом году программа соревнований включала в себя 46 дисциплин. 400 участников и 10 тысяч зрителей. Таковы итоги регионального чемпионата профмастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills), который недавно завершился в Самарской области. Он …
|
30 ноября 2018, 10:58
|
В Самаре прошел Финальный этап конкурса «ТЭФИ Регион 2018»
В Самаре прошел Финальный этап Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ Регион 2018». Губернская столица принимала его впервые. Конкурс, организованный фондом «Академии российского телевидения», на этот раз собрал более 150 участников. Из 550 заявок было отобрано 20 лучших. В номинации «Ежедневная информационная …
|
27 ноября 2018, 11:45
|
«ТЕРРА» запустила новогодний конкурс детского рисунка
|
24 ноября 2018, 12:39
|
Самарец создал "Часы для президента"
Мастер из Самары Антон Яицкий победил в конкурсе часового дизайна "Часы для президента". На циферблат самарец нанес портреты 7 лидеров России, при которых страна процветала, прирастала территориями и населением, совершила стратегический прорыв. Изображения князя Владимира, Ивана Третьего, Ивана Четвертого …
|
20 ноября 2018, 08:33