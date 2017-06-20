Об этом сообщили специалисты областного министерства энергетики и ЖКХ, которых пригласили на беседу активисты Общероссийского народного фронта. Напомним, принятый без обсуждения с населением документ подразумевает, что работы в тысячах зданий переносятся на десятилетия. Это вызвало широкое недовольство в обществе.
Новая региональная программа, рассчитанная на длительный срок, потребовалась после изменения федерального законодательства, доложили чиновники. Из первоначального трехлетнего плана капремонта исключены более 2300 домов. Позже суд обязал вернуть их в прежний график проведения работ, но денег на их обновление нет в любом случае.
Альбина Игнатьева, руководитель управления министерства энергетики и ЖКХ Самарской области:
- Необходимый объем финансирования по старой, по первоначальной редакции региональной программы – 22 миллиарда. Фактический объем финансирования, который фонд капитального ремонта может израсходовать на оплату работ по капитальному ремонту – 12 миллиардов. То есть, у нас дефицит составляет 10 миллиардов рублей.
Региональный оператор может расходовать целевым образом не более 3,5 миллиардов рублей в год, оставляя 10% от собранных взносов на собственные расходы. Поэтому даже возвращенные в программу судом здания начнут ремонтировать не раньше 2020 года. Очередность других рассчитывается в соответствии с установленными федеральным законом критериями, учитывающими технические характеристики, которые многие муниципалитеты составителям программы даже не предоставили, либо сообщили с ошибками.
Руслан Эфендиев, руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни»:
- Мы должны однозначно получить ответы от министерства ЖКХ Самарской области и фонда капитального ремонта – аргументированные ответы на те сроки, которые были изменены.
По мнению общественников, к состоянию каждого дома, включенного в программу капитального ремонта нужно подходить индивидуально, а трех существующих критериев для формирования очередности недостаточно.
Виктор Часовских, председатель комиссии по ЖКХ Общественной палаты Самарской области:
- Таких домов – с этими показателями одинаковыми, будет гораздо больше. Их будет сотни, тысячи домов. Потому что шла массовая застройка тех же хрущевок – практически все они одинаковые и по баллам, по рейтингам они будут одинаковые.
Критерий собираемости взносов считать ключевым юридически неверно - добросовестные собственники не могут нести солидарную ответственность и десятилетиями страдать в ожидании капремонта из-за за тех, кто по каким-то причинам не платит. Выход из ситуации - формирование спецсчета и проведение работ в те сроки, и на те средства, которые наиболее выгодны владельцам жилья. Впрочем, заявить об ошибках и потребовать изменить очередность можно в любой момент - чиновники обещают корректировать программу по мере поступления новой информации.
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