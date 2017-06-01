Антимонопольщики выяснили, что городские власти неэффективно борются с незаконной рекламой. По данным ведомства, в 2016 году Департамент городского хозяйства и экологии не организовал демонтаж 282 конструкций, которые были установлены с нарушением закона. Речь идёт об объектах, которые размещены в черте Самары, а также на зданиях, находящихся в собственности городского округа.
УФАС выдало предостережение Олегу Фурсову, в котором указало, что бездействие может привести к нарушению части 1 статьи 15 Закона «О защите конкуренции».
|
Прокуратура: В Самаре на фасадах домов рекламируются наркотики
Прокуратура Самары вместе с ДНД провела рейды в Самаре для выявления рекламы наркотиков на фасадах.
Выяснилось, что на домах в Октябрьском, Ленинском, Промышленном, Советском, Железнодорожном, Куйбышевском, Самарском районах размещена реклама запрещенных веществ и интернет-магазинов, где их можно купить.
|
6 мая 2017, 04:00
|
Уволенный чиновник обвинил главу Самары в некомпетентности
Самарскую мэрию со скандалом покинул руководитель управления по работе с обращениями граждан Виктор Кузьмин. После своего ухода он обвинил в некомпетентности главу города Олега Фурсова и раскритиковал реформу местного самоуправления. В своем твиттере бывший чиновник разместил открытое письмо, в котором …
|
3 мая 2017, 06:12
|
Заработал более 4 миллионов: у главы Самары Олега Фурсова вырос доход
|
3 мая 2017, 12:07
|
В Минкомсвязи выступили в поддержку легализации рекламы алкоголя в СМИ
Замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин заявил о поддержке легализации «алкогольной» рекламы в средствах массовой информации. Об этом рассказывают «Известия».
|
2 мая 2017, 11:19
|
Отчет Главы Самары
|
27 апреля 2017, 10:34
|
В Госдуме предложили запретить рекламу на ТВ во время демонстрации фильмов
|
13 апреля 2017, 05:21
|
Самарское УФАС заподозрило ЧОПы в картельном сговоре
Самарское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело в отношении трех местных частных охранных предприятий. В картельном сговоре подозревают организации «СКП», «Защита и порядок» и «Альфа». По данным ведомства, в ноябре 2016 года Сызранский наркодиспансер проводил открытый аукцион на оказание услуг …
|
23 марта 2017, 04:51
|
Антимонопольная служба возбудила дело против департамента управления имуществом Самары
Департамент управления имуществом Самары подозревают в нарушении закона «О защите конкуренции». Управление федеральной антимонопольной службы возбудило соответствующее дело в отношении чиновников .
|
13 марта 2017, 12:07
|
В Самаре хотят повысить тарифы на услуги эвакуаторов и штрафстоянок
В Самарской области готовится значительное повышение тарифов на услуги эвакуаторов и штрафстоянок. Как пишут региональные СМИ, областное УФАС предложило новую методику, по которой сумма за эвакуацию будет устанавливаться через аукцион на торгах. Начальной ценой при этом должен выступать базовый уровень …
|
9 марта 2017, 12:07
|
УФАС оштрафовало на 10 тысяч рублей экс-главу самарского минстроя
Самарское управление федеральной антимонопольной службы оштрафовало на 10 тысяч рублей экс-главу областного минстроя Алексея Гришина «за несвоевременное предоставление информации, запрошенной УФАС». По данным ведомства, 19 апреля 2016 года служба затребовала у минстроя перечень документов и сведений, которые нужно было представить …
|
15 февраля 2017, 01:00
|
Самарское УФАС завело дело на «Быстроденьги»
Самарское управление Федеральной Антимонопольной Службы возбудило дело в отношении микрофинансовой организации «Быстроденьги» по признакам нарушения закона «О рекламе». Претензии к кредитному учреждению возникли из-за мелкого, затрудняющего восприятие шрифта на рекламных баннерах, которым была напечатана важная информация. В то время, как …
|
2 декабря 2016, 11:48
|
До 2024 года в Самарской области построят и реконструируют более 60 школ
|
14 ноября 2016, 06:19