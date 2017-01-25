В Самарской области региональным Роспотребнадзором проведено 732 проверки в рамках действия запрета на продажу непищевой спиртосодержащей продукции. Так, накануне в ходе внепланового рейда в Чапаевске обнаружен еще один нарушитель - индивидуальный предприниматель, реализующий спиртосодержащую продукцию в торгово-остановочном павильоне на улице Ульяновской. Изъято 20 полиэтиленовых бутылок немаркированной жидкости объемом пол-литра и 12 бутылок водки, на которую не было соответствующих документов. В отношении коммерсанта составлено 3 протокола об административных правонарушениях.
Как отмечает федеральный Роспотребнадзор, действующий запрет не оказал негативного воздействия на экономическую деятельность легального и добросовестного бизнеса.
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