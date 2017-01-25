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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Материалы по теме:

Запрет на продажу спиртосодержащей продукции продлен на два месяца

Запрет на продажу спиртосодержащей продукции продлен на два месяца

Роспотребнадзор считает, что ограничение на месяц не привело к негативным последствиям для легального бизнеса.
Напомним, запрет на реализацию спиртосодержащей непищевой продукции, за исключением парфюмерии и незамерзайки, введен в России 26 декабря после трагедии в Иркутске, где 78 человек погибли от 

25 января 2017, 11:31
Прокуратура Красноярского района проверяет крупное производство лекарственных настоек

Прокуратура Красноярского района проверяет крупное производство лекарственных настоек

Проверка прошла на заводе "Гиппократ" в поселке Мирный - одном из лидеров по производству лекарственных препаратов на российском рынке. В инспекции участвуют специалисты Росприроднадзора, эколог из администрации Красноярского района и заместитель местного прокурора. Накануне побывали и эксперты Росалкогольрегулирования.

 

"В сети Интернет 

20 января 2017, 10:12
Обратиться в Роспотребнадзор с жалобой теперь можно только после выяснения отношений с фирмой, оказавшей услугу или продавшей товар

Обратиться в Роспотребнадзор с жалобой теперь можно только после выяснения отношений с фирмой, оказавшей услугу или продавшей товар

Такая норма вступила в силу после нового года. В Самарской области за год количество внеплановых проверок по обращению жителей снизилось почти на полторы сотни - с 495 до 345. Эксперты полагают, что тенденция к сокращению вмешательств в бизнес продолжится. С 

17 января 2017, 06:50
Самарским алкоголикам продавали лосьон

Самарским алкоголикам продавали лосьон "Хлебный" и "Тоник медовый"

Больше всего изъято в Самаре: 1000 пузырьков лосьона "Хлебный" и 35 бутылочек "Тоника медового". В Чапаевске продавали флаконы под названием "Этиловый спирт - 90%" и "Этиловый спирт - 95%". Арестовано порядка 150 таких пузырьков. Несколько фактов продажи спиртовых настоек выявлено 

9 января 2017, 01:44
Роспотребнадзор составил перечень разрешенной спиртосодержащей косметики

Роспотребнадзор составил перечень разрешенной спиртосодержащей косметики

В России уже трое суток действует временный запрет на реализацию спиртосодержащей продукции бытового назначения. Под ограничения попала и часть парфюмерии. Роспотребнадзор наконец уточнил перечень косметики, которую продавать все же разрешено. Это средства по уходу за волосами, дезодоранты, освежители воздуха, маникюрные 

29 декабря 2016, 01:11
У самарского ресторана Hadson отобрали 5 литров крепкого элитного алкоголя

У самарского ресторана Hadson отобрали 5 литров крепкого элитного алкоголя

Продукция стоимостью 15 тысяч рублей изъята сотрудниками полиции. В ходе совместной проверки силовиков и общественников установлено, что у ресторана отсутствуют документы, подтверждающие легальность производства и оборота алкоголя. Аналогичные нарушения в рамках рейда выявлены в магазине-закусочной на улице Пятигорской в Железнодорожном 

6 сентября 2016, 02:29
Общественники и ГАИ проверили состояние дорог Самары

Общественники и ГАИ проверили состояние дорог Самары

125 протоколов с начала года составили инспекторы ГИБДД по фактам ненадлежащего состояния дорог. В 2015-м их было выписано почти 1300.
Сегодня сотрудники ГАИ и общественники провели рейд по наиболее проблемным улицам Самары. 60 сантиметров в длину, 15 в ширину и 
5 февраля 2016, 04:52
В России могут ввести рецепты на спиртосодержащие лекарства

В России могут ввести рецепты на спиртосодержащие лекарства

Минздрав хочет обязать аптеки продавать все спиртосодержащие лекарства - в частности валерьянку, настойки пустырника и боярышника - исключительно по рецепту. В ведомстве обеспокоены тем, что все больше россиян начинают их употреблять в качестве выпивки. Чиновники заверяют - ограничительные меры не 
11 декабря 2015, 03:13
В Самаре прошел рейд по выявлению нелегальных мигрантов

В Самаре прошел рейд по выявлению нелегальных мигрантов

В Южном Городе провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Сотрудники УФМС проверили законность работы 45 гастарбайтеров. За ведение деятельности без патентов гостям губернии грозят штрафы от 2 до 5 тысяч рублей. Документы предоставили все мигранты.

Во время прошлой проверки 
9 сентября 2015, 12:21
На выходных ГИБДД проведет широкомасштабные рейды в Самарской области

На выходных ГИБДД проведет широкомасштабные рейды в Самарской области

В выходные в регионе пройдут рейды ГИБДД, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
 
По данным ведомства, в июле в области увеличилось количество ДТП с участием мотоциклистов и нетрезвых водителей. Также зафиксирован рост числа машин с тонировкой, которая не соответствует 
17 июля 2015, 12:23
В Самаре составят черный список торговцев «фанфуриками»

В Самаре составят черный список торговцев «фанфуриками»

В областной столице будут выявляться недобросовестные бизнесмены, торгующие спиртовыми настойками под видом лекарств или косметики. Это планируется сделать в течение месяца. После составления черного списка таких торговцев информация поступит в областное министерство имущественных отношений. Планируется расторгать договоры аренды с этими 

29 апреля 2014, 12:05
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