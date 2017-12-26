Региональный закон о продаже алкогольных напитков стал идентичным федеральному: в Самарской области разрешена продажа спиртного с 8 утра и до 11 часов вечера во все дни.
Во вторник за это проголосовали депутаты Самарской Губернской Думы. Поправки вступят в силу со дня их официального опубликования. Одобрили с пятой попытки. Резонансный закон, который отменяет региональные ограничения на продажу алкоголя, действовавшие с 2011 года, до этого снимали с повестки дня четыре раза. Напомним, на территории 63-го региона действовал запрет реализации спиртного с 10 утра до 10 вечера в будни, а также 10 утра до 5 вечера в воскресенье. Кроме того, ограничения распространялись на ряд праздничных дней. Теперь депутаты Самарской губернской думы привели все регламенты в соответствие с федеральными нормами. Впрочем, противники либерализации законодательства отмечали, что только в 24 из 88 субъектов страны местные запреты аналогичны общероссийским.
Геннадий Говорков, депутат Самарской Губернской Думы:
«Сколько у нас счастливых семей появилось, которые в день когда они отпрыска отправляют в 1 класс и в школу сопровождают, спокойно переходят улицу. Когда у нас в этот день снижается аварийность на дорогах. Когда люди выходят в лес заниматься спортом».
Сторонники же отмены действующих ограничений упирали на то, что за последние три года в Самарской области в 10 раз увеличилось количество отравлений алкоголем с летальным исходом. Кроме того, из трех тысяч легальных точек продаж спиртного треть фактически перестала работать, количество лицензиатов сократилось практически в два раза. Что уменьшило налогооблагаемую базу. Для того, чтобы исправить ситуацию и были разработаны поправки в областной закон - алкоголь будет продаваться с 8 утра до 11 вечера, включая выходные и праздничные дни.
Виктор Сазонов, председатель Самарской Губернской Думы:
«Приведение данного закона в соответствие с федеральным законом. Вот в чем разница той редакции, которая роздана сейчас коллегам депутатам».
Вячеслав Малеев, депутат Самарской Губернской Думы:
«Если мы себя ограничим на 6 суток в месяц то это сыграет негативно на нашу бюджетную доходность. Пока никто не знает, как дальше ситуация будет развиваться. Но мы выиграем в налоговых отчислениях».
Депутаты большинством голосов приняли новые поправки к закону. За эффективную работу собравшихся депутатов поблагодарил и врио губернатора Дмитрия Азаров.
Дмитрий Азаров, ВРИО губернатора Самарской области:
«Целый ряд вопросов удалось решить оперативно, решить профессионально - действуя на благо людей, на развитие Самарского региона».
Депутаты проголосовали и за поправки в региональный бюджет - перераспределили 500 миллионов рублей - они пойдут на строительство дороги до села Лопатино, а также детского сада в одном из районов губернии.
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