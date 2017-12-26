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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

Госдума подняла штрафы за предоставление жилья нелегальным мигрантам

Госдума подняла штрафы за предоставление жилья нелегальным мигрантам

Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении поправки в КоАП об увеличении штрафных санкций за предоставление жилья и  транспортных средств нелегальным мигрантам. Автором новшества выступил кабмин.
В соответствующей статье административного кодекса теперь появились изменения. Для граждан штрафы подняли с 2-4 

22 декабря 2017, 03:20
СМИ узнали о риске ухода с рынка более сотни страховщиков

СМИ узнали о риске ухода с рынка более сотни страховщиков

Соответствующие сведения обнародовали «Ведомости». Снижение числа страховых компаний произойдет в случае роста порога минимальной величины уставного капитала. Вместо 120 млн он может составить 300 млн рублей.
Нормативный документ, определяющий новый порог уставного капитала, был утвержден весной прошлого года. О риске 

22 декабря 2017, 11:22
В РФ может появиться профессия «специалист по фитнесу»

В РФ может появиться профессия «специалист по фитнесу»

В Российской Федерации в недалеком будущем могут официально узаконить профессию специалиста по фитнесу. Этот вопрос в настоящее время прорабатывается в думском комитете по физической культуре.
Эта тема поднималась на днях и в Общественной палате. По итогам обсуждения появилось решение о 

21 декабря 2017, 11:10
Госдума РФ приняла закон о работе внеуличного транспорта

Госдума РФ приняла закон о работе внеуличного транспорта

Работа метро, монорельса и прочих видов транспорта, именуемых внеуличными, отныне будет регулироваться особым законом. В Государственной Думе его приняли в 3-м чтении.
Документ разрабатывался экспертами Минтранса. На федеральном уровне появляются основные правила пользования для каждой категории внеуличного транспорта. В частности, 

14 декабря 2017, 02:15
4 и 7 ноября в Самаре ограничат продажу алкоголя

4 и 7 ноября в Самаре ограничат продажу алкоголя

В субботу, 4 ноября, и во вторник 7-го, в центре Самары, где будут проходить День народного единства и парад Памяти, не будут продавать алкоголь. Правда, этот запрет будет действовать только на улицах вблизи площади Куйбышева, где развернутся все праздничные действия.
2 ноября 2017, 01:16
Запрет на проезд большегрузов в Самаре хотят ввести в сентябре

Запрет на проезд большегрузов в Самаре хотят ввести в сентябре

Ограничения на въезд в Самару большегрузов могут быть введены в конце сентября, после подписания соответствующего постановления. Проект сейчас проходит процедуру согласования. Об этом было заявлено во вторник, 12 сентября, на заседании Самарской губернской думы. Речь идет о запрете для транспорта 
12 сентября 2017, 02:45
В Самаре придумали штрафы за то, чего нет

В Самаре придумали штрафы за то, чего нет

Во вторник, 12 сентября, в Самарской губдуме комитет по транспорту рассмотрел инициативу городских чиновников: они предлагают ввести штрафы для водителей, которые не оплатили место на платной парковке. За первое такое нарушение хотят взыскивать 1000 рублей, за второе – 2000 рублей. 

12 сентября 2017, 01:01
Почему Хворостянскому району денег на дороги дали больше, чем соседям?!

Почему Хворостянскому району денег на дороги дали больше, чем соседям?!

На ремонт дорог в городах и селах Самарской области Москва выделила 882 миллиона рублей. Эти деньги уже распределены по муниципалитетам, исходя из ранее составленных заявок местных глав. Об этом накануне говорили в губернской думе. Так, например, Самара получила 65 миллионов. 

16 июня 2017, 11:10
В России ужесточат наказание за кражу денег со счетов

В России ужесточат наказание за кражу денег со счетов

Российское правительство дало положительный отзыв на проект поправок в УК, направленный на защиту владельцев банковских счетов. Документ вносят в Государственную думу.
Законопроект подразумевает усиление ответственности за кражу денег с банковского счета или электронных денежных средств. Параллельно предлагается представить в новой 

25 мая 2017, 03:25
Самарская губдума отменила свой же запрет на продажу алкоголя воскресными вечерами

Самарская губдума отменила свой же запрет на продажу алкоголя воскресными вечерами

Напомним, в регионе он действовал с августа 2015 года.  За  эти полгода региональный бюджет недосчитался 3,5 миллиарда рублей. По примерным подсчетам, местные розничные сети (это данные только по Тольятти) недополучают от 60 до 80 миллионов в месяц. Кроме того, в 
26 января 2016, 05:11
Алкогольная амнистия

Алкогольная амнистия

Не прошло и года с момента введения запрета на продажу  алкоголя по воскресеньям, начиная с 5 часов вечера, а депутаты самарской губернской думы, так дружно голосовавшие за это минувшим летом, уже готовы его отменить. Правда, речь идет только о некрепком 
21 января 2016, 12:12
Российским ресторанам и кафе после Нового года могут запретить продавать алкоголь

Российским ресторанам и кафе после Нового года могут запретить продавать алкоголь

Как сообщают отечественные СМИ со ссылкой на «Коммерсантъ», основная масса российских заведений с 1 января может прекратить предлагать посетителям спиртное из-за опасения потерять лицензию. Вместе с тем в Росалкогольрегулировании отмечали, что всем общепитовским предприятиям теперь будет строго предписано фиксировать в 
22 декабря 2015, 11:48
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