Регионы должны научиться зарабатывать самостоятельно. Такая задача поставлена перед новыми губернаторами. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. По словам чиновника, целый ряд субъектов привыкли получать манну небесную из федерального центра, при этом сами никаких усилий для создания налоговой базы и увеличения доходов они не предпринимают. Напомним, осенью текущего года новых руководителей получили 11 регионов. В том числе и Самарская область.
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22 июля 2014, 09:50