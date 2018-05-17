Свыше 220 тысяч человек, работающих более чем на пяти сотнях предприятий машиностроительной отрасли, приняли участие в совместной программе Федерального медико-биологического агентства и общественной организации «Союз машиностроителей России» по добровольной сдаче крови. Она активно работает и в Самарской области. В среду между региональным отделением «СоюзМаш» и «Самарской областной клинической станцией переливания крови» было подписано бессрочное соглашение о сотрудничестве.
Еще буквально 10 лет назад рабочим многих промышленных предприятий, желающим стать донорами, приходилось лично приходить на областную станцию переливания крови. Сотрудникам же последней, несмотря на то, что возможность проводить выездные акции была уже тогда, доступ на территорию заводов, особенно оборонных был закрыт. Все изменилось после того, как к этой работе подключился «Союз машиностроителей России».
«Мероприятия, которые проводит станция переливания крови и «СоюзМаш» в объединении дают возможность станции переливания крови попадать на предприятия, которые входят в состав Союза машиностроителей России. У нас только предприятий «Ростехнологий», которые с нами сотрудничают – девятнадцать», - сообщил руководитель аппарата СРО «СоюзМаш России» Юрий Куликов.
Во вторник в стенах самарского университета подписали очередное, на этот раз бессрочное соглашение о сотрудничестве между региональным отделением «СоюзМаш» и областной клинической станцией переливания крови. Место было выбрано не случайно.
«Наш университет уже давно является членом Союза машиностроителей России и активно принимает участие во всех мероприятиях и акциях, проводимых этой организацией. Но также нас крепкие и дружеские отношения связывают со станцией переливания крови», - рассказал проректор по общим вопросам Самарского университета Михаил Ковалев.
«Самарский университет является одной из ведущих организаций, которые дают возможность своим сотрудникам и студентам принимать участие в донорском движении. И руководитель университета Шахматов был награжден медалью за содействие донорскому движению», - отметил директор ГБУЗ «Самарская областная клиническая станция переливания крови» Сергей Кузнецов.
За последние 5 лет в акциях по сдаче крови участвуют примерно 500 доноров-волонтеров от университета. Во вторник и среду у стен вуза снова работал специальный мобильный комплекс. Желающие сдать свою кровь буквально выстроились в очередь. Руководство вуза не сомневается, что уже в этом году их число удастся увеличить.
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