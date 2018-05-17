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«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Материалы по теме:

Владимир Гутенев провел прием граждан

Владимир Гутенев провел прием граждан

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев провел в Самаре прием граждан. На этот раз к нему обратились с просьбой вмешаться в ситуацию на одном из крупнейших 
7 мая 2018, 10:13
Когда Самара станет «умным городом»?

Когда Самара станет «умным городом»?

Что мешает внедрению в жизнь цифровых технологий? Как выстроить взаимоотношения бизнеса, населения и власти с помощью самых современных технологий? Ответ на этот и другие вопросы пытались найти участники первой международной конференции «Самара цифровая 2018», которая прошла в госуниверситете путей сообщения.

Сорок 

21 апреля 2018, 06:12
Двигатели будущего показали на международном форуме в Москве

Двигатели будущего показали на международном форуме в Москве

Отечественная двигателестроительная промышленность сейчас живет в условиях жесткой конкуренции на мировом рынке. При этом на новейшие российские гражданские самолеты зачастую ставятся импортные двигатели. Проблемы и перспективы отрасли обсуждают на Международном форуме двигателестроения, который сегодня завершает свою работу в Москве.

Объединенной двигателестроительной 

6 апреля 2018, 04:47
Стыковка «Союз МС-08» с МКС намечена на 23 марта

Стыковка «Союз МС-08» с МКС намечена на 23 марта

Вечером 21 марта с космодрома Байконур состоялся успешный старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-08». Экипаж корабля - космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. Это 55-я долговременная экспедиция к МКС. 23 марта планируется стыковка корабля со 

22 марта 2018, 04:49
Сервис подбора жилья под стиль жизни будущих владельцев предложили ученые из Самары

Сервис подбора жилья под стиль жизни будущих владельцев предложили ученые из Самары

В Самаре разработан прототип сервиса, который позволит пользователям подыскать себе жилье, подходящее под их стиль жизни. В его основе – математический алгоритм, который позволяет учесть различные факторы городской среды. Проектом занимаются ученые из Самарского университета. Сервис предлагает практически индивидуальную настройку, 

6 марта 2018, 03:46
Самарские ученые работают над новым космическим спутником

Самарские ученые работают над новым космическим спутником

Специалисты ракетно-космического центра «Прогресс» и Самарского университета разрабатывают новый спутник, который сможет делать стереоскопические снимки поверхности Земли. Новый аппарат будет работать в составе космической группировки. Это позволит скоординировать работу сразу нескольких новых спутников, получивших название «АИСТ-2М».

Планируется, что на основе данных 

7 февраля 2018, 09:19
Самарский университет вошел в ТОП-100 лучших вузов БРИКС

Самарский университет вошел в ТОП-100 лучших вузов БРИКС

Самарский национальный исследовательский университет имени Королёва, входящий в общественную организацию Союз машиностроителей России, занял 93-е место в рейтинге лучших вузов стран БРИКС, составленном британской агентством Quacquarelli Symonds. Первые четыре позиции в списке заняли университеты Китая. Всего в первую сотню попали 

24 ноября 2017, 09:30
Проректор Самарского университета перешел в «белый дом»

Проректор Самарского университета перешел в «белый дом»

Политическая рокировка. Виктор Кузнецов, освободивший место проректора самарского объединенного вуза бывшему вице-губернатору Дмитрию Овчинникову, будет работать в региональном правительстве заместителем руководителя администрации губернатора. После увольнения Овчинникова эту структуру временно возглавляет глава департамента по связям с общественностью и экспертной деятельности Дмитрий 
20 ноября 2017, 01:51
Трое самарцев передали свои сердца другим людям

Трое самарцев передали свои сердца другим людям

Самарская область заняла третье место по развитию службы координации донорства органов в России. Результаты работы регионального центра трансплантации были признаны одними из лучших в Москве на заседании профильной комиссии Министерства здравоохранения. Врачи губернии помогли осуществить шесть межрегиональных трансплантаций сердца и 

29 мая 2017, 04:03
В Британии разрешат выращивать человеческие органы в животных

В Британии разрешат выращивать человеческие органы в животных

В ближайшее время британское правительство примет новый законопроект, согласно которому ученые получат разрешение на выращивание донорских органов для людей в овцах и свиньях. Таких животных будут называть химерами.   
Научный комитет британского Хоум-офиса в настоящее время готовит к публикации первое 
12 января 2016, 02:39
Шведских доноров крови благодарят по СМС за спасенные жизни

Шведских доноров крови благодарят по СМС за спасенные жизни

В Швеции нашли новый способ мотивировать жителей страны добровольно сдавать кровь. В стране запущена специальная система уведомлений. Как только человек, пожертвовавший кровь, выходит из медпункта, ему приходит СМС с благодарностью. Второе сообщение поступает, когда с кровью работают медики. Благодаря такому 
22 июня 2015, 06:38
СоюзМаш России и медики заключили соглашение о развитии программы добровольного донорства

СоюзМаш России и медики заключили соглашение о развитии программы добровольного донорства

Новое соглашение о социальном партнерстве сроком на три года было подписано в ходе пресс-конференции «Служба крови: социальная ответственность людей рабочих профессий» в МИА «Россия сегодня». Подписи под документом поставили первый зампред думского Комитета по промышленности, первый вице-президент СоюзМаш России Владимир 
21 мая 2015, 01:13
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