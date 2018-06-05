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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Материалы по теме:

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В Самаре на Аэродромной автобус врезался в грузовик с «Жигулёвским» пивом

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ДТП 
3 января 2018, 01:27
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Как сообщает местный следственный комитет, троих молодых людей подозревают в причинении телесных повреждений сотрудникам полиции и Росгвардии.
По официальной информации, по окончании матча болельщики футбольного клуба «Крылья Советов» стали нарушать общественный порядок, в связи с чем сотрудники регионального УМВД и 

4 сентября 2017, 12:36
Владимир Путин наградил президента «Жигулевского пива» Орденом Почета

Владимир Путин наградил президента «Жигулевского пива» Орденом Почета

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Избежать давки: как сделать безопаснее фан-зону на площади Куйбышева?

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В Самарской области разоблачили группировку экстремистов

В Самарской области разоблачили группировку экстремистов

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В сообщении ведомства 

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Ледовый дворец в Самарской области получит систему распознавания лиц

В тольяттинском ледовом дворце спорта «Лада-Арена» появится система распознавания лиц. Попасть на спортивные соревнования можно будет только после «одобрения» спецсистемой «Визирь». Конкурс на ее монтаж объявил региональный центр спортивной подготовки "Арена". Цена контракта - почти 9 млн рублей.

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В блогах: в Самаре закроют бар «На дне»

В блогах: в Самаре закроют бар «На дне»

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Заработали на алкоголе в 11 раз больше. В 2015-м году ОАО "Жигулевское пиво" увеличило чистую прибыль почти до 694 миллионов рублей. Годом ранее эта цифра составляла чуть более 62 миллионов. При этом выручка выросла на 605 миллионов  до 2 миллиардов 
5 апреля 2016, 04:30
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