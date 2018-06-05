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В Самаре на Аэродромной автобус врезался в грузовик с «Жигулёвским» пивом
Сегодня, 3 января, в Самаре около 11:30 утра произошла авария с участием общественного транспорта. На улице Аэродромной автобус 24-го маршрута врезался в грузовик с пивом. Фото с места происшествия очевидцы выложили в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте».
ДТП …
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3 января 2018, 01:27
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Самарские футбольные фанаты попали в ленты федеральных новостей после поездки на матч в Оренбург
Как сообщает местный следственный комитет, троих молодых людей подозревают в причинении телесных повреждений сотрудникам полиции и Росгвардии.
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4 сентября 2017, 12:36
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Владимир Путин наградил президента «Жигулевского пива» Орденом Почета
Президент России Владимир Путин подписал постановление о награждении президента самарского АО «Жигулевское пиво» Юрия Сапрунова Орденом Почета. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Кроме того, работникам …
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17 июля 2017, 10:37
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Избежать давки: как сделать безопаснее фан-зону на площади Куйбышева?
Блогер Игорь Кондратьев предложил властям Самары более внимательно отнестись к организации фан-зоны на площади Куйбышева, где она предварительно заявлена на 35 тысяч человек. По мнению автора, самарские чиновники должны извлечь уроки из субботних событий в Италии. "В Турине около …
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6 июня 2017, 09:07
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В Самарской области разоблачили группировку экстремистов
Самарские следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя области, подозреваемого в организации экстремистского сообщества. По версии следствия, в 2014 году он создал группировку футбольных фанатов «с целью совершения преступлений экстремисткой направленности». В банду входило не менее десяти человек.
В сообщении ведомства …
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26 апреля 2017, 10:22
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Ледовый дворец в Самарской области получит систему распознавания лиц
В тольяттинском ледовом дворце спорта «Лада-Арена» появится система распознавания лиц. Попасть на спортивные соревнования можно будет только после «одобрения» спецсистемой «Визирь». Конкурс на ее монтаж объявил региональный центр спортивной подготовки "Арена". Цена контракта - почти 9 млн рублей.
Программа видеоидентификации физических …
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28 декабря 2016, 04:10
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В блогах: в Самаре закроют бар «На дне»
Блогер Антон Черепок рассказал, что в Самаре закрывают легендарный бар «На дне». «Всё, что сейчас происходит на месте событий, и показания очевидцев подтверждают вероятность подобного исхода, - пишет автор. - Привычный павильон с золоченым сайдингом и автографами в туалете …
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14 июля 2016, 06:17
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"Жигулевское пиво" заработало в 11 раз больше
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5 апреля 2016, 04:30