"Жигулевское пиво" заработало в 11 раз больше Заработали на алкоголе в 11 раз больше. В 2015-м году ОАО "Жигулевское пиво" увеличило чистую прибыль почти до 694 миллионов рублей. Годом ранее эта цифра составляла чуть более 62 миллионов. При этом выручка выросла на 605 миллионов до 2 миллиардов …