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«Симулировал приступ»: житель Самарской области хранил более 4 кг марихуаны
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14 марта 2019, 05:14
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Самара попала в ТОП-15 городов, где школьников учат хуже всего
Специалисты агентства ZOOM MARKET задались вопросом - где в России самое плохое школьное образование? И составили рейтинг 30 самых крупных городов. При этом лидерство в рейтинге означает, что в этом муниципалитете с уровнем преподавания в средних учебных заведениях не …
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14 марта 2019, 04:30
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Судью из Тольятти подозревают в получении крупной взятки
Очередное громкое дело в Самарской области: в среду поздно вечером, 13 марта, с поличным при получении взятки задержан федеральный судья Автозаводского районного суда Тольятти Иван Ежов, сообщает депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн. По словам …
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14 марта 2019, 03:48
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«Перебегала дорогу»: в Самарской области грузовик сбил насмерть пешехода
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14 марта 2019, 03:07
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В Самаре 78 человек тушили пожар в двухэтажном доме
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13 марта 2019, 07:50
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Во время паводка в Самарской области может подтопить 45 населенных пунктов
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13 марта 2019, 12:45
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В Самарской области паводок может наступить в конце марта-начале апреля
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12 марта 2019, 10:33
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Дождь и сильный ветер: МЧС предупреждает самарцев об ухудшении погоды
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11 марта 2019, 05:28
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В Самарской области стартовала подготовка к паводку
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24 января 2019, 09:22
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Чиновники рассказали, что мешает очистить реки в Сызрани
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28 августа 2018, 09:01
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К середине июня может начаться купальный сезон в Самаре
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4 мая 2018, 09:20
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94 дачных участка и три моста остаются подтопленными в Самарской области
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25 апреля 2018, 10:24
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11 домов и 173 приусадебных участка подтоплены из-за паводка в Самарской области
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13 апреля 2018, 10:21
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В Самарской области затопило приусадебные участки
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28 июня 2017, 11:29
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Ученые обнаружили, что в Канаде исчезла река Слимс
Ученые обнаружили, что в Северной Америке исчезла одна из рек. Свое существование практически прекратила река Слимс в Юконе.
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18 апреля 2017, 10:19
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5 из 47 проб воды на самарских водоемах не соответствуют нормам
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15 июня 2016, 04:22
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500 миллионов человек могут погибнуть от наводнения
Американские специалисты прогнозируют, что обитателям дельт всех рек на Земле грозит глобальная катастрофа. Об этом ведется речь на информационном портале журнала Science Advances.
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23 мая 2016, 09:19
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В Самарской области за сутки затопило мосты через реки Малый Кинель и Кондурча
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8 апреля 2016, 10:12
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