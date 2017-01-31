Как выяснили корреспонденты "Терры", строительство развязки на пересечении Московского и Ракитовского шоссе и реконструкция главной транспортной артерии Самары во многом тормозятся из-за сложностей с коммуникациями, в частности магистралями водопровода диаметром 500, 800 и 1000 миллиметров. Как стало известно «Терре», дорожники нашли выход. Сети протяженностью почти 4 километра менять не будут. Таким образом, сэкономят значительные средства, а коммуникации будут переданы на баланс компании "Самарские коммунальные системы".
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Росавтодор может оштрафовать областное правительство в случае срыва сроков строительства автодороги к аэропорту Курумоч и отрезка магистрали на Московском шоссе
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23 января 2017, 04:58
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Весной в Самаре начнется реконструкция 4-й очереди набережной
Начать в Самаре реконструкцию четвертой очереди набережной с Ладьей планируется весной. Проект обсудили на совещании в мэрии. После завершения работ на набережной появится четырехъярусный фонтан с подсветкой, велодорожки и парковки. Заказчик, департамент градостроительства мэрии, изменил сроки окончания работ – весна …
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20 января 2017, 10:55
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В Самаре на набережной появится новый каскадный фонтан
В мэрии Самары обсудили планы по реконструкции четвертой очереди набережной Волги, где установлен монумент «Ладья». Как уже сообщалось ранее, чтобы обновить скульптурное сооружение, всю мраморную облицовку демонтируют.
Одним из самых примечательных объектов после реконструкции станет каскадный фонтан 44,5 …
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19 января 2017, 12:08
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В блогах: реконструкция «взлётки» Госуниверситета
Блогер pravdolub_s пишет, что знаменитую "госовскую взлетку" возле самарского универсиитета не успели реконструировать до зимы. "Сейчас она представляет собой руины, занесеные снегом. Ходить можно лишь по одной половине дороги. Виноваты в таком состоянии те, кто решил начать реконструкцию уже осенью. …
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9 декабря 2016, 06:27
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Федеральные дорожники отремонтировали мост на участке трассы между Самарой и Тольятти
Подведомственное Росавтодору ФКУ «Поволжуправтодор» завершило ремонт моста через реку Сок протяженностью 285 погонных метров на федеральной трассе М-5 «Урал» (1029 км). Работы на сооружении начались в июне текущего года. За этот период дорожники заменили покрытие, произвели устройство защитного слоя из …
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30 ноября 2016, 10:04
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199 миллионов рублей выделят на проект и реконструкцию Дворца спорта на улице Молодогвардейской
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28 ноября 2016, 05:27
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Рынка в 15-м микрорайоне Самары скоро не будет
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27 октября 2016, 12:05
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Лишь 49% самарских дорог, по оценкам городских чиновников, сейчас соответствуют нормативам
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13 октября 2016, 12:56