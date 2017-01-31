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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 января 2017г 
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Материалы по теме:

Росавтодор может оштрафовать областное правительство в случае срыва сроков строительства автодороги к аэропорту Курумоч и отрезка магистрали на Московском шоссе

Росавтодор может оштрафовать областное правительство в случае срыва сроков строительства автодороги к аэропорту Курумоч и отрезка магистрали на Московском шоссе

Росавтодор может оштрафовать правительство Самарской области в случае срыва сроков строительства двух объектов: автодороги к аэропорту Курумоч и отрезка магистрали на Московском шоссе.
По данным ведомства, сейчас график работ нарушается. На начало января освоено лишь 80% денег, выделенных на эти 

23 января 2017, 04:58
Весной в Самаре начнется реконструкция 4-й очереди набережной

Весной в Самаре начнется реконструкция 4-й очереди набережной

Начать в Самаре реконструкцию четвертой очереди набережной с Ладьей планируется весной. Проект обсудили на совещании в мэрии. После завершения работ на набережной появится четырехъярусный фонтан с подсветкой, велодорожки и парковки. Заказчик, департамент градостроительства мэрии, изменил сроки окончания работ – весна 

20 января 2017, 10:55
В Самаре на набережной появится новый каскадный фонтан

В Самаре на набережной появится новый каскадный фонтан

В мэрии Самары обсудили планы по реконструкции четвертой очереди набережной Волги, где установлен монумент «Ладья». Как уже сообщалось ранее, чтобы обновить скульптурное сооружение, всю мраморную облицовку демонтируют.

Одним из самых примечательных объектов после реконструкции станет каскадный фонтан 44,5 
19 января 2017, 12:08
В блогах: реконструкция «взлётки» Госуниверситета

В блогах: реконструкция «взлётки» Госуниверситета

Блогер pravdolub_s пишет, что знаменитую "госовскую взлетку" возле самарского универсиитета не успели реконструировать до зимы. "Сейчас она представляет собой руины, занесеные снегом. Ходить можно лишь по одной половине дороги. Виноваты в таком состоянии те, кто решил начать реконструкцию уже осенью. 

9 декабря 2016, 06:27
Федеральные дорожники отремонтировали мост на участке трассы между Самарой и Тольятти

Федеральные дорожники отремонтировали мост на участке трассы между Самарой и Тольятти

Подведомственное Росавтодору ФКУ «Поволжуправтодор» завершило ремонт моста через реку Сок протяженностью 285 погонных метров на федеральной трассе М-5 «Урал» (1029 км). Работы на сооружении начались в июне текущего года. За этот период дорожники заменили покрытие, произвели устройство защитного слоя из 

30 ноября 2016, 10:04
199 миллионов рублей выделят на проект и реконструкцию Дворца спорта на улице Молодогвардейской

199 миллионов рублей выделят на проект и реконструкцию Дворца спорта на улице Молодогвардейской

Такие поправки в областной бюджет во вторник рассмотрит Губернская дума. Это будет сделано за счет безвозмездных поступлений в областной бюджет в размере 340 миллионов 779 тысяч рублей.
Напомним, стоявший на балансе Министерства обороны объект в феврале прошлого года перешел в 

28 ноября 2016, 05:27
Рынка в 15-м микрорайоне Самары скоро не будет

Рынка в 15-м микрорайоне Самары скоро не будет

Знаменитого рынка в 15-м микрорайоне Самары скоро не будет. Его ликвидируют в рамках реконструкции автомобильной дороги по улице Ташкентской. Проект разработан по заказу профильного регионального министерства.
Речь идет об участке от проспекта Карла Маркса до Димитрова. В самом центре улицы 

27 октября 2016, 12:05
Лишь 49% самарских дорог, по оценкам городских чиновников, сейчас соответствуют нормативам

Лишь 49% самарских дорог, по оценкам городских чиновников, сейчас соответствуют нормативам

При этом ремонтный сезон на транспортных артериях вот-вот завершится. Поэтому за оставшийся промежуток времени до чемпионата мира по футболу 2018 года властям предстоит фактически в 2 раза ускорить темпы дорожных работ.
В этом году на преображение транспортных магистралей столицы губернии 

13 октября 2016, 12:56
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