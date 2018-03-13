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Материалы по теме:

Потепление к концу недели прогнозируют синоптики в Самарской области

Потепление к концу недели прогнозируют синоптики в Самарской области

В Самарской области к концу недели ожидается потепление, прогнозируют синоптики.

«К концу рабочей недели с приближением фронтальных разделов к границам Поволжья будет выпадать снег различной интенсивности, температурный фон заметно повысится», - сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».
13 марта 2018, 10:43
Медиапортал www.trkterra.ru обновил рекорд по посещаемости

Медиапортал www.trkterra.ru обновил рекорд по посещаемости

Несмотря на продолжительные выходные, за неделю с 5 по 11 марта сайт www.trkterra.ru посетили 111 тысяч уникальных пользователей. В среднем это примерно по 16 тысяч посетителей в сутки. Среди них не 
12 марта 2018, 05:02
Ещё один циклонический вихрь подойдет к Самаре

Ещё один циклонический вихрь подойдет к Самаре

По данным Росгидрометцентра,  во второй декаде марта средняя температура воздуха ожидается на  четыре градуса ниже средних многолетних значений. «В начале недели ещё один циклонический вихрь подойдёт в наш регион», - сообщили синоптики ФГБУ «Приволжское УГМС». По прогнозам на ближайшие 
12 марта 2018, 12:39
Рекордные для начала марта морозы зафиксировали в Самарской области

Рекордные для начала марта морозы зафиксировали в Самарской области

12 марта экстремально низкие температуры зарегистрированы в селе Новодевичье и городе Тольятти.
12 марта 2018, 11:05
Циклонический вихрь 8 марта приблизится к Самаре

Циклонический вихрь 8 марта приблизится к Самаре

К Самаре 8 марта приблизятся фронтальные разделы очередного циклонического вихря с Чёрного моря. Вновь пройдут снегопады, прошумят метели, температура воздуха повысится, прогнозируют синоптики ФГБУ "Приволжское УГМС". В праздничный четверг, днем ожидается 5 – 10 градусов мороза. Ночью ожидается понижение 
7 марта 2018, 12:30
Полицейские помогли людям, которые едва не замерзли в сломанном автобусе в Самарской области

Полицейские помогли людям, которые едва не замерзли в сломанном автобусе в Самарской области

В ночь на 2 марта в полицию поступило сообщение о ЧП в Исаклинском районе области. На 1159-м километре трассы М-5 сломался автобус с 17 пассажирами на борту. Люди внутри неисправной машины замерзали.

На место происшествия оперативно прибыли капитан полиции Алексей Иванов 

6 марта 2018, 10:50
Весенний мороз в Самарской области побил рекорд 1954 года

Весенний мороз в Самарской области побил рекорд 1954 года

В Самарской области 2 марта мороз побил рекорд 1954 года. Предельно низкие для начала весны температуры были зарегистрированы в поселке Авангард – минус 31,3 градуса по Цельсию. Это на одну десятую градуса ниже, чем было 64 года назад, когда был 
2 марта 2018, 05:05
«Тольяттиазот» снизил объем выпуска аммиака и поставил рекорд по карбамиду

«Тольяттиазот» снизил объем выпуска аммиака и поставил рекорд по карбамиду

Завод «Тольяттиазот» опубликовал результаты производственной деятельности в 2017-м году. Выпуск аммиака, ключевого продукта предприятия, упал почти на 8 процентов - до 2 миллионов 650 тысяч тонн. Значительное снижение объемов на ТОАЗе связывают с вынужденной остановкой производства в начале прошлого года 

21 февраля 2018, 07:04
В выходные в Самарской области похолодает до минус 27 градусов

В выходные в Самарской области похолодает до минус 27 градусов

В выходные в Самарской области ожидается похолодание. В ночь на субботу, 27 января, температура воздуха понизится до минус 27 градусов по Цельсию, прогнозируют синоптики.

«К концу недели ожидается восстановление отрога Сибирского антициклона, осадки постепенно прекратятся, температура воздуха понизится», - 
26 января 2018, 12:31
В Самарской области после снегопадов похолодает

В Самарской области после снегопадов похолодает

В Самарской области после снегопадов похолодает, прогнозируют синоптики. В ночь на пятницу, 26 января, столбик термометра приблизится к отметке «минус 20 градусов». Днем ожидается до 15 градусов мороза. В целом в последней декаде января средняя температура ожидается на два градуса 

23 января 2018, 12:03
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