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Потепление к концу недели прогнозируют синоптики в Самарской области
В Самарской области к концу недели ожидается потепление, прогнозируют синоптики.
«К концу рабочей недели с приближением фронтальных разделов к границам Поволжья будет выпадать снег различной интенсивности, температурный фон заметно повысится», - сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».
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13 марта 2018, 10:43
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Медиапортал www.trkterra.ru обновил рекорд по посещаемости
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12 марта 2018, 05:02
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Ещё один циклонический вихрь подойдет к Самаре
По данным Росгидрометцентра, во второй декаде марта средняя температура воздуха ожидается на четыре градуса ниже средних многолетних значений. «В начале недели ещё один циклонический вихрь подойдёт в наш регион», - сообщили синоптики ФГБУ «Приволжское УГМС». По прогнозам на ближайшие …
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12 марта 2018, 12:39
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Рекордные для начала марта морозы зафиксировали в Самарской области
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12 марта 2018, 11:05
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Циклонический вихрь 8 марта приблизится к Самаре
К Самаре 8 марта приблизятся фронтальные разделы очередного циклонического вихря с Чёрного моря. Вновь пройдут снегопады, прошумят метели, температура воздуха повысится, прогнозируют синоптики ФГБУ "Приволжское УГМС". В праздничный четверг, днем ожидается 5 – 10 градусов мороза. Ночью ожидается понижение …
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7 марта 2018, 12:30
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Полицейские помогли людям, которые едва не замерзли в сломанном автобусе в Самарской области
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6 марта 2018, 10:50
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Весенний мороз в Самарской области побил рекорд 1954 года
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2 марта 2018, 05:05
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«Тольяттиазот» снизил объем выпуска аммиака и поставил рекорд по карбамиду
Завод «Тольяттиазот» опубликовал результаты производственной деятельности в 2017-м году. Выпуск аммиака, ключевого продукта предприятия, упал почти на 8 процентов - до 2 миллионов 650 тысяч тонн. Значительное снижение объемов на ТОАЗе связывают с вынужденной остановкой производства в начале прошлого года …
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21 февраля 2018, 07:04
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В выходные в Самарской области похолодает до минус 27 градусов
В выходные в Самарской области ожидается похолодание. В ночь на субботу, 27 января, температура воздуха понизится до минус 27 градусов по Цельсию, прогнозируют синоптики.
«К концу недели ожидается восстановление отрога Сибирского антициклона, осадки постепенно прекратятся, температура воздуха понизится», - …
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26 января 2018, 12:31
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В Самарской области после снегопадов похолодает
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23 января 2018, 12:03