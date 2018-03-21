|
В блогах: из-за погоды природа в Самарской области стала монохромной
|
21 марта 2018, 04:07
|
Каким будет долгожданное потепление в Самарской области
Когда наступит долгожданное потепление, интересует всех жителей Самары. Синоптики опубликовали прогноз на ближайшее время. Ожидается, что скоро действительно станет относительно теплее.
«В предстоящие дни рабочей недели нас ожидает переменчивый характер погоды. Перемещаясь в южных и средних широтах, волновые циклоны …
|
20 марта 2018, 10:31
|
Более 600 машин чистили от снега улицы Самары
|
19 марта 2018, 11:44
|
Очередной циклон в воскресенье принесет снегопады в Самарскую область
|
16 марта 2018, 03:14
|
Синоптики пока не могут порадовать жителей Самарской области
|
16 марта 2018, 01:35
|
Рекорд 1907 года побил мартовский мороз в Самарской области
|
13 марта 2018, 03:25
|
Медиапортал www.trkterra.ru обновил рекорд по посещаемости
|
12 марта 2018, 05:02
|
Рекордные для начала марта морозы зафиксировали в Самарской области
|
12 марта 2018, 11:05
|
Полицейские помогли людям, которые едва не замерзли в сломанном автобусе в Самарской области
|
6 марта 2018, 10:50
|
Весенний мороз в Самарской области побил рекорд 1954 года
|
2 марта 2018, 05:05