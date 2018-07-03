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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 02 июля 2018г  
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Иностранцы в Самаре влюбились в пельмени и расстегаи

Иностранцы в Самаре влюбились в пельмени и расстегаи

В Самаре рассказали о гастрономических предпочтениях иностранных болельщиков в местной фан-зоне ЧМ. На фестивале болельщиков, который одновременно с ЧМ-2018 проходит на площади Куйбышева, работают 40 основных точек общепита. Наиболее распространенный фастфуд – хот-доги и бургеры. Но иностранцев, по словам организаторов, 

3 июля 2018, 10:27
Кто сыграет в 1/4 финала ЧМ-2018 на «Самара Арене»

Кто сыграет в 1/4 финала ЧМ-2018 на «Самара Арене»

В Самаре в субботу, 7 июля, состоится матч 1/4 финала ЧМ-2018. Кто сыграет на стадионе «Самара Арена», станет известно уже сегодня: игры, в которых определятся участники, самарцы и приезжие болельщики увидят во вторник, 3 июля, на фестивале болельщиков, который проходит 
3 июля 2018, 10:15
Стену болельщиков возведут на площади Куйбышева в Самаре

Стену болельщиков возведут на площади Куйбышева в Самаре

В Самаре во вторник, 3 июля, на фестивале болельщиков FIFA, который проходит на площади Куйбышева,  возведут стену – Fan Wall («Стена болельщиков»). Ее размеры 2 на 3 метра. Откроют стену возле одного из входов на площадку фанфеста глава Самарской области 

3 июля 2018, 09:33
Известный бразильский «фанат-матерщинник» показал фото из Самары

Известный бразильский «фанат-матерщинник» показал фото из Самары

В Самару на матч сборных Бразилии и Мексики, который в рамках 1/8 финала ЧМ-2018 пройдет на стадионе «Самара Арена», приехал известный бразильский болельщик Томер Савойя. В соцсети появилось фото: фанат стоит перед стелой «Самара» на въезде в город. Томер Савойя 

2 июля 2018, 05:56
Как перед матчем Бразилия – Мексика провели карнавал в Самаре

Как перед матчем Бразилия – Мексика провели карнавал в Самаре

В Самаре на улице Куйбышева в минувшие выходные, в преддверии матча сборных Бразилии и Мексики, впервые прошел карнавал. Главной темой акции стали латиноамериканские танцы, во время шествия к танцевальной колонне присоединились несколько тысяч человек.

Карнавал, в субботу, 30 июня, и в 

2 июля 2018, 04:05
Мексиканец не смог сбежать от любимой на ЧМ и отправил «картонную» копию

Мексиканец не смог сбежать от любимой на ЧМ и отправил «картонную» копию

В Самару на матч ЧМ-2018 по футболу Бразилия – Мексика приехал «картонный» фанат. Свою копию отправил известный мексиканский болельщик Хавьер, так как 
2 июля 2018, 02:04
Рианна и сбежавший муж: кто болеет за сборные Бразилии и Мексики

Рианна и сбежавший муж: кто болеет за сборные Бразилии и Мексики

В Самаре в понедельник, 2 июля, состоится матч 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу: на стадионе «Самара Арена» сыграют сборные Бразилии и Мексики. Напомним, «делегации болельщиков» из этих стран в числе самых многочисленных. По данным РФС, бразильцы купили более 70 тысяч 
2 июля 2018, 10:59
Футболисты сборной Бразилии прилетели в Самару

Футболисты сборной Бразилии прилетели в Самару

В Самару прилетели футболисты сборной Бразилии. После посадки в аэропорту «Курумоч» они отправились в отель «Lotte». Матч у южноамериканцев назначен на 2 июля. На стадионе «Самара Арена» «пентакампионы» сразятся со сборной Мексики за выход в четвертьфинал чемпионата мира по футболу.

Напомним, 

1 июля 2018, 10:42
Какие новые объекты построят возле стадиона «Самара Арена»

Какие новые объекты построят возле стадиона «Самара Арена»

Министерство экономического развития Самарской области в ближайшее время представит концепцию использования инфраструктуры, созданной к ЧМ-2018 по футболу. Уже известно, как будут развивать территорию около «Самара Арены», а также за счет чего она будет окупаться.

После ЧМ-2018 по футболу региональные власти планируют 

28 июня 2018, 05:36
Что происходит в день матча ЧМ Колумбия – Сенегал в Самаре

Что происходит в день матча ЧМ Колумбия – Сенегал в Самаре

В Самаре в четверг, 28 июня, в 18 часов состоится матч заключительного тура группового этапа ЧМ-2018 по футболу между сборными Колумбии и Сенегала. В регион уже прибыли около 20 тысяч южноамериканцев. Несколько минут назад в аэропорту Курумоч приземлился широкофюзеляжный «Боинг» 
28 июня 2018, 11:17
Стало известно, кто сыграет в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Самаре

Стало известно, кто сыграет в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Самаре

Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу, который пройдет в Самаре 2 июля, обещает быть действительно жарким. За право выйти в четвертьфинал на «Самара Арене» сразятся сборные Мексики и Бразилии.

Пара определилась по результатам группового этапа. Бразильцы, одолевшие в заключительном матче 

28 июня 2018, 07:56
Сборные Бразилии и Мексики 2 июля сыграют на

Сборные Бразилии и Мексики 2 июля сыграют на "Самара Арене"

В Самаре, 2 июля, в матче 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу сыграют сборные Бразилии и Мексики. Это определилось по итогам вчерашних групповых матчей. В группе F сборная Германии в последнем групповом матче проиграла команде Южной Кореи 0:2, в результате первое 
28 июня 2018, 06:42
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