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Иностранцы в Самаре влюбились в пельмени и расстегаи
В Самаре рассказали о гастрономических предпочтениях иностранных болельщиков в местной фан-зоне ЧМ. На фестивале болельщиков, который одновременно с ЧМ-2018 проходит на площади Куйбышева, работают 40 основных точек общепита. Наиболее распространенный фастфуд – хот-доги и бургеры. Но иностранцев, по словам организаторов, …
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3 июля 2018, 10:27
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Кто сыграет в 1/4 финала ЧМ-2018 на «Самара Арене»
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3 июля 2018, 10:15
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Стену болельщиков возведут на площади Куйбышева в Самаре
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3 июля 2018, 09:33
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Известный бразильский «фанат-матерщинник» показал фото из Самары
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2 июля 2018, 05:56
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Как перед матчем Бразилия – Мексика провели карнавал в Самаре
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2 июля 2018, 04:05
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Мексиканец не смог сбежать от любимой на ЧМ и отправил «картонную» копию
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2 июля 2018, 02:04
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Рианна и сбежавший муж: кто болеет за сборные Бразилии и Мексики
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2 июля 2018, 10:59
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Футболисты сборной Бразилии прилетели в Самару
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1 июля 2018, 10:42
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Какие новые объекты построят возле стадиона «Самара Арена»
Министерство экономического развития Самарской области в ближайшее время представит концепцию использования инфраструктуры, созданной к ЧМ-2018 по футболу. Уже известно, как будут развивать территорию около «Самара Арены», а также за счет чего она будет окупаться.
После ЧМ-2018 по футболу региональные власти планируют …
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28 июня 2018, 05:36
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Что происходит в день матча ЧМ Колумбия – Сенегал в Самаре
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28 июня 2018, 11:17
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Стало известно, кто сыграет в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Самаре
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28 июня 2018, 07:56
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Сборные Бразилии и Мексики 2 июля сыграют на "Самара Арене"
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28 июня 2018, 06:42