Очередной рекорд посещаемости установлен в Самаре. В этот раз речь идет о бункере Сталина. 27 июня там побывали сразу 700 гостей. Такого в истории музея еще не было.
Как отмечает Центр туристской информации Самарской области, 95% от рекордного числа гостей пришлась на испаноговорящих посетителей. Экскурсии в бункере Сталина проводятся на трех языках: испанском, английском и русском. Стоит отметить, что специально к мундиалю музей продлил время своей работы. Прийти туда можно ежедневно с 9 то 19 часов.
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