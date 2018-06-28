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Ученые обнаружили самое холодное место на Земле

Ученые обнаружили самое холодное место на Земле

Специалисты Национального центра данных о снеге и льде при университете Колорадо обнаружил самое холодное место на Земле. Оно находится в Антарктике. Речь идет о впадинах на Антарктическом ледяном щите. Температура воздуха там может понижаться до -98 градусов.

Явление объясняется 
27 июня 2018, 11:27
Первый шар над памятником модерна запустили в Самаре

Первый шар над памятником модерна запустили в Самаре

В Самаре в четверг, 21 июня, стартовал проект «Модерн в облаках». На 18 зданиями - памятниками самарского модерна запустят 18 четырехметровых шаров. На каждом шаре будут графическое изображение, название и год постройки здания. Рядом с архитектурным памятником установят информационные стенды. 
21 июня 2018, 11:39
Рекорд посещаемости установил фестиваль болельщиков в Самаре

Рекорд посещаемости установил фестиваль болельщиков в Самаре

Фестиваль болельщиков FIFA в Самаре ставит рекорды. 19 июня для того, чтобы поддержать сборную России в игре против Египта на площади Куйбышева собрались 20 тысяч человек. Как сообщает горадминистрация, эта цифра стала рекордной для самарского фан-феста.

Напомним, во втором матче ЧМ 

20 июня 2018, 03:16
Посол Коста-Рики побывал в бункере Сталина в Самаре

Посол Коста-Рики побывал в бункере Сталина в Самаре

Чтобы поддержать сборную Коста-Рики в первом матче чемпионата мира по футболу 2018 года, в Самару прибыли тысячи соотечественников. Среди прочих в наш город приехал посол Коста-Рики Артуро Фурнье Фасио. В аэропорту «Курумоч» дипломат приземлился в 5 часов утра 17 июня, 

18 июня 2018, 03:03
Самый большой бумажный самолет в мире запустили в США

Самый большой бумажный самолет в мире запустили в США

Работники Массачусетского музея в США установили рекорд. Они запустили самый большой бумажный самолет в мире. Его длина составляет 19 с половиной метров, а вес — около 680 килограммов. Из-за большой массы самолет пришлось запускать с помощью подъемного крана.

Руководитель проекта, 
14 июня 2018, 09:59
Рекорд холода для первого дня лета зафиксировали в Самарской области

Рекорд холода для первого дня лета зафиксировали в Самарской области

В Самарской области в первый день лета, в пятницу, 1 июня, зарегистрировали экстремально низкую температуру воздуха – перекрыт абсолютный минимум. Холоднее всего было в Безенчуке – там столбик термометра опустился ниже 0. Предыдущее рекордное похолодание на 1 июня там регистрировали 
1 июня 2018, 12:15
20 тысяч россиян отдыхали в Генуе в прошлом году

20 тысяч россиян отдыхали в Генуе в прошлом году

В прошлом году более 20 тыс. россиян побывали в итальянском городе Генуя, сообщила советник по маркетингу и культуре Элиза Серафини. В общей сложности, Геную посетили 518,5 тыс. иностранцев. Львиная доля туристов приехала из Франции - 72,5 тыс. человек, Германии — 
23 мая 2018, 08:20
В блогах: «Все, что нужно знать про бункер Сталина в Самаре»

В блогах: «Все, что нужно знать про бункер Сталина в Самаре»

Самарец Армен Арутюнов показал в «Фейсбуке» «все, что нужно знать про бункер Сталина в Самаре». Автор опубликовал скрин рекламного объявления о работе объекта. «Бомбоубежище резервной Ставки Верховного Главнокомандования. Самарский туризм ставит на бункер Сталина. Время действует безотказно. Часы работы. Понедельник 

7 апреля 2018, 08:50
По 25 тысяч туристов ждут на каждый матч ЧМ-2018 в Самаре

По 25 тысяч туристов ждут на каждый матч ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре на каждый матч ЧМ-2018 по футболу ожидается до 25 тысяч туристов. С 2014 года свидетельства о классификации в Самарской области получили 382 «объекта размещения» - гостиницы и прочие учреждения, где смогут остановиться туристы. Всего там 13 тысяч 891 
5 апреля 2018, 04:53
36 туристов попали в ДТП в Австрии

36 туристов попали в ДТП в Австрии

Группа южнокорейских туристов попала в ДТП на горном перевале Гшютт в Верхней Австрии. Все случилось 28 марта в первой половине дня. Транспортное средство занесло на заснеженной дороге и оно врезалось  в каменную стену на въезде в один из отелей. В результате аварии травмы получили 36 
28 марта 2018, 11:10
В блогах: объект №1 в Самаре

В блогах: объект №1 в Самаре

Историческую тему продолжает и блогер Игорь Кондратьев. Он спустился в бункер Сталина.

"Объект расположен под зданием "кулька" - современной Академии культуры и искусства. Ранее в нем располагался Куйбышевский обком. Справа от парадной лестницы, в холле, находилась неприметная дверь, 
8 февраля 2018, 09:11
В блогах: жуткое фото из бункера Сталина

В блогах: жуткое фото из бункера Сталина

Блогер Алексей Авдейчев побывал в бункере Сталина. "Он построен в 1942 году под зданием современной Академии культуры и искусства, в котором ранее располагался Куйбышевский обком. Основные помещения бункера расположены на глубине 37 метров, что соответствует высоте 12-этажного дома. Для 
30 сентября 2016, 10:33
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