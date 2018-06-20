Фестиваль болельщиков FIFA в Самаре ставит рекорды. 19 июня для того, чтобы поддержать сборную России в игре против Египта на площади Куйбышева собрались 20 тысяч человек. Как сообщает горадминистрация, эта цифра стала рекордной для самарского фан-феста.
Напомним, во втором матче ЧМ российские футболисты одержали уверенную победу над египтянами со счетом 3:1. Благодаря этому, команда обеспечила себе досрочный выход в плей-офф мирового первенства. Этого не случалось уже 32 года.
После завершения матча собравшихся поздравил врио губернатора Дмитрий Азаров.
«Мы верили в нашу команду, болели и победили сегодня! Теперь ждем наших ребят здесь – на Самарской земле, и встретим их, как победителей! Пусть наш стадион станет победным для сборной России!», - сказал глава региона.
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