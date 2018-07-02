Рекорд посещаемости установил фестиваль болельщиков в Самаре Фестиваль болельщиков FIFA в Самаре ставит рекорды. 19 июня для того, чтобы поддержать сборную России в игре против Египта на площади Куйбышева собрались 20 тысяч человек. Как сообщает горадминистрация, эта цифра стала рекордной для самарского фан-феста. Напомним, во втором матче ЧМ …