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Изнуряющая жара, грозы и град: синоптики рассказали о погоде в начале недели в Самаре
Специалисты Приволжского УГМС озвучили прогноз погоды в Самарской области на ближайшие несколько дней. Если коротко, то жара никуда не уйдет. В понедельник, 2 июля столбики термометров будут колебаться в пределах 32-37 градусов выше нуля. При этом, осадков не ожидается. …
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2 июля 2018, 08:52
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Смерч засняли на видео в Самаре
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1 июля 2018, 11:11
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МЧС объявило о чрезвычайной пожароопасности лесов в Самарской области
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение: ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов, пятый класс, передает ГУ МЧС России по Самарской области. Спасатели призывают соблюдать запрет на посещение лесов, не разводить костры и ни в коем случае не бросать непотушенные окурки. Телефон прямой …
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29 июня 2018, 03:06
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Жара под +40 идет на Самару
В Самарской области ожидается жара под +40 градусов. Прогноз на ближайшие дни опубликовало ФГБУ «Приволжское УГМС». По данным синоптиков, воздух прогреется до +37 в воскресенье, 1 июля. «Малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с», - указано в сообщении. Жарко …
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29 июня 2018, 12:48
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Жара за +30 в выходные вернется в Самару
В Самаре в выходные снова ожидается жара за +30 градусов. Прогноз погоды на ближайшие три дня опубликован на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». В ночь на пятницу, 29 июня: 13 – 18 градусов, днем 23 – 30. В субботу, 30 …
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28 июня 2018, 03:04
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Рекорд посещаемости установил бункер Сталина в Самаре
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28 июня 2018, 12:47
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Ученые обнаружили самое холодное место на Земле
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27 июня 2018, 11:27
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Рекорд посещаемости установил фестиваль болельщиков в Самаре
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20 июня 2018, 03:16
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Самый большой бумажный самолет в мире запустили в США
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14 июня 2018, 09:59