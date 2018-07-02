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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Изнуряющая жара, грозы и град: синоптики рассказали о погоде в начале недели в Самаре

Изнуряющая жара, грозы и град: синоптики рассказали о погоде в начале недели в Самаре

Специалисты Приволжского УГМС озвучили прогноз погоды в Самарской области на ближайшие несколько дней. Если коротко, то жара никуда не уйдет. В понедельник, 2 июля столбики термометров будут колебаться в пределах 32-37 градусов выше нуля. При этом, осадков не ожидается. 
2 июля 2018, 08:52
Смерч засняли на видео в Самаре

Смерч засняли на видео в Самаре

Жаркая погода в Самаре продолжает приносить сюрпризы. 30 июня в объектив камеры одного из жителей города попал небольшой смерч. Пылевая воронка образовалась в районе пересечения улицы Санфировой и Московского шоссе.

«Слева от дороги была парковка. И на ней крутилось 
1 июля 2018, 11:11
МЧС объявило о чрезвычайной пожароопасности лесов в Самарской области

МЧС объявило о чрезвычайной пожароопасности лесов в Самарской области

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение: ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов, пятый класс, передает ГУ МЧС России по Самарской области. Спасатели  призывают соблюдать запрет на посещение лесов, не разводить костры и ни в коем случае не бросать непотушенные окурки. Телефон прямой 

29 июня 2018, 03:06
Жара под +40 идет на Самару

Жара под +40 идет на Самару

В Самарской области ожидается жара под +40 градусов. Прогноз на ближайшие дни опубликовало ФГБУ «Приволжское УГМС». По данным синоптиков, воздух прогреется до +37 в воскресенье, 1 июля. «Малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с», - указано в сообщении. Жарко 
29 июня 2018, 12:48
Жара за +30 в выходные вернется в Самару

Жара за +30 в выходные вернется в Самару

В Самаре в выходные снова ожидается жара за +30 градусов. Прогноз погоды на ближайшие три дня опубликован на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». В ночь на пятницу, 29 июня: 13 – 18 градусов, днем 23 – 30. В субботу, 30 
28 июня 2018, 03:04
Рекорд посещаемости установил бункер Сталина в Самаре

Рекорд посещаемости установил бункер Сталина в Самаре

Очередной рекорд посещаемости  установлен в Самаре. В этот раз речь идет о бункере Сталина. 27 июня там побывали сразу 700 гостей. Такого в истории музея еще не было.

Как отмечает Центр туристской информации Самарской области, 95% от рекордного числа гостей пришлась 

28 июня 2018, 12:47
Ученые обнаружили самое холодное место на Земле

Ученые обнаружили самое холодное место на Земле

Специалисты Национального центра данных о снеге и льде при университете Колорадо обнаружил самое холодное место на Земле. Оно находится в Антарктике. Речь идет о впадинах на Антарктическом ледяном щите. Температура воздуха там может понижаться до -98 градусов.

Явление объясняется 
27 июня 2018, 11:27
Рекорд посещаемости установил фестиваль болельщиков в Самаре

Рекорд посещаемости установил фестиваль болельщиков в Самаре

Фестиваль болельщиков FIFA в Самаре ставит рекорды. 19 июня для того, чтобы поддержать сборную России в игре против Египта на площади Куйбышева собрались 20 тысяч человек. Как сообщает горадминистрация, эта цифра стала рекордной для самарского фан-феста.

Напомним, во втором матче ЧМ 

20 июня 2018, 03:16
Самый большой бумажный самолет в мире запустили в США

Самый большой бумажный самолет в мире запустили в США

Работники Массачусетского музея в США установили рекорд. Они запустили самый большой бумажный самолет в мире. Его длина составляет 19 с половиной метров, а вес — около 680 килограммов. Из-за большой массы самолет пришлось запускать с помощью подъемного крана.

Руководитель проекта, 
14 июня 2018, 09:59
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