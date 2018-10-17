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«Бункер S» Эфир передачи от 16.10.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 16.10.2018 
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Материалы по теме:

В Самарской области обещают теплую, но дождливую погоду в выходные

В Самарской области обещают теплую, но дождливую погоду в выходные

Погода на этой неделе в Самарской области будет теплой, но во второй ее половине над Поволжьем восстановит свое господство антициклон, и поэтому осадки не ожидаются. Дожди возможны ближе к выходным.

В ночь на четверг, 18 октября, переменная облачность, северо-западный 
17 октября 2018, 02:51
В Сызрани бабушка упала на внучку и придавила ее

В Сызрани бабушка упала на внучку и придавила ее

Вечером, 13 октября в Сызрани произошло ДТП, в котором пострадала девочка. Все случилось на улице Жуковского. В 18:20 58-летний водитель «Лады Гранты» сбил пенсионерку. От удара женщина рухнула на внучку, которую она переводила через дорогу и травмировала ее.

Медики 
15 октября 2018, 10:43
Самарскую область до среды захватят дожди

Самарскую область до среды захватят дожди

В начале новой рабочей недели погоду в Самарской области будет формировать антициклон. Преобладание северной составляющей воздушных течений обеспечит пониженные температуры, а фронтальные разделы, проходящие на фоне повышенного атмосферного давления — выпадение в отдельных районах осадков.
 
Как сообщили в Приволжском УГМС, 
15 октября 2018, 10:41
В Самарской области в выходные будет прохладно, но сухо

В Самарской области в выходные будет прохладно, но сухо

К концу рабочей недели в Самарской области воздушная масса начала поступать с северных широт и в регионе заметно похолодало. В выходные синоптики обещают облачную, с прояснениями погоду без осадков, ветер со скоростью 5-10 м/с и явное понижение температур, если сравнивать 
12 октября 2018, 01:18
Штормовое предупреждение: в Самарской области усилится ветер

Штормовое предупреждение: в Самарской области усилится ветер

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. С 19:00 четверга, 11 октября, до вечера пятницы в Самарской области будет переменная облачность без существенных осадков. Ночью синоптики прогнозируют северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, днем он усилится до 
11 октября 2018, 05:34
Женщина защищалась от пьяного мужа и зарезала его в Сызрани

Женщина защищалась от пьяного мужа и зарезала его в Сызрани

На днях в полицию поступило сообщение об обнаружении тела мертвого человека в квартире дома по улице Московской в  Сызрани. На нем присутствовали явные признаки насильственной смерти.

Прибывшие на место происшествия правоохранители быстро восстановили картину трагедии. Как оказалось, она стала следствием семейной 

8 октября 2018, 10:39
«Не фиг раскачивать лодку…»: В Сызрани афишу «Ревизора» переписали из-за «кошмара госчиновников»

«Не фиг раскачивать лодку…»: В Сызрани афишу «Ревизора» переписали из-за «кошмара госчиновников»

Местные власти посчитали крамолой слоган на афише «кошмар госчиновников в двух частях». В мэрии попросили убрать его, «чтобы не раскачивать лодку». Великое творение Николая Васильевича Гоголя поистине бессмертно.

Об абсурдной истории рассказали сегодня региональные СМИ. В Сызрани афиша спектакля 
22 сентября 2018, 05:42
Обгоревший труп мужчины нашли в Сызрани около теплотрассы

Обгоревший труп мужчины нашли в Сызрани около теплотрассы

Установить личность пострадавшего пока не удалось: тело сильно обгорело.

Следователи смогли только установить, что мужчина скончался около 2-х дней назад. Он был одет в синие спортивные штаны и коричневые кроссовки. Возраст также определить пока не удалось: идентификации мешают сильнейшие 
22 сентября 2018, 03:17
Лето 2018 года стало для РЕН ТВ лучшим по доле телесмотрения за всю историю канала

Лето 2018 года стало для РЕН ТВ лучшим по доле телесмотрения за всю историю канала

В летние месяцы средняя доля телесмотрения РЕН ТВ, партнером которого в Самаре с 2006 года является ТРК «ТЕРРА», составила 6,6% по данным Mediascope Это лучший результат лета за все годы вещания телеканала. Важно отметить, что по сравнению с 2014 годом 
4 сентября 2018, 04:34
Есть рекорд: 5 июля на сайте trkterra.ru побывали почти 80 тысяч человек

Есть рекорд: 5 июля на сайте trkterra.ru побывали почти 80 тысяч человек

Сайт trkterra.ru продолжает обновлять рекорды. 5 июля, всего за один день, у нас побывали 79 568 человек. Такого показателя сайт достиг впервые в своей истории. По итогам четверга он стал самым читаемым среди самарских электронных СМИ.

Интерес читателей был 
6 июля 2018, 11:00
Новый рекорд жары поставлен 3 июля в Самаре

Новый рекорд жары поставлен 3 июля в Самаре

В Самарской области во вторник, 3 июля, зарегистрирован новый рекорд жары. Абсолютный максимум температуры воздуха в этот день был перекрыт в шести «точках». Самая высокая температура была в Безенчуке – 39,5 градуса. Экстремально жарко также было в Самаре, Тольятти, Аглосе, 
4 июля 2018, 11:32
«РЕН ТВ» установил исторический рекорд

«РЕН ТВ» установил исторический рекорд

В 2018 году телеканал «РЕН ТВ», партнером которого в Самаре с 2006 года является ТРК «ТЕРРА», показал лучшую долю июня за 21 год вещания. По данным Mediascope, в июне 2018 года 
3 июля 2018, 12:58
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