На днях в полицию поступило сообщение об обнаружении тела мертвого человека в квартире дома по улице Московской в Сызрани. На нем присутствовали явные признаки насильственной смерти.

Прибывшие на место происшествия правоохранители быстро восстановили картину трагедии. Как оказалось, она стала следствием семейной …