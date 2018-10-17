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В Самарской области обещают теплую, но дождливую погоду в выходные
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17 октября 2018, 02:51
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В Сызрани бабушка упала на внучку и придавила ее
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15 октября 2018, 10:43
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Самарскую область до среды захватят дожди
В начале новой рабочей недели погоду в Самарской области будет формировать антициклон. Преобладание северной составляющей воздушных течений обеспечит пониженные температуры, а фронтальные разделы, проходящие на фоне повышенного атмосферного давления — выпадение в отдельных районах осадков.
Как сообщили в Приволжском УГМС, …
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15 октября 2018, 10:41
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В Самарской области в выходные будет прохладно, но сухо
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12 октября 2018, 01:18
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Штормовое предупреждение: в Самарской области усилится ветер
В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. С 19:00 четверга, 11 октября, до вечера пятницы в Самарской области будет переменная облачность без существенных осадков. Ночью синоптики прогнозируют северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, днем он усилится до …
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11 октября 2018, 05:34
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Женщина защищалась от пьяного мужа и зарезала его в Сызрани
На днях в полицию поступило сообщение об обнаружении тела мертвого человека в квартире дома по улице Московской в Сызрани. На нем присутствовали явные признаки насильственной смерти.
Прибывшие на место происшествия правоохранители быстро восстановили картину трагедии. Как оказалось, она стала следствием семейной …
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8 октября 2018, 10:39
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«Не фиг раскачивать лодку…»: В Сызрани афишу «Ревизора» переписали из-за «кошмара госчиновников»
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22 сентября 2018, 05:42
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Обгоревший труп мужчины нашли в Сызрани около теплотрассы
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22 сентября 2018, 03:17
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Лето 2018 года стало для РЕН ТВ лучшим по доле телесмотрения за всю историю канала
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4 сентября 2018, 04:34
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Есть рекорд: 5 июля на сайте trkterra.ru побывали почти 80 тысяч человек
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6 июля 2018, 11:00
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Новый рекорд жары поставлен 3 июля в Самаре
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4 июля 2018, 11:32
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«РЕН ТВ» установил исторический рекорд
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3 июля 2018, 12:58