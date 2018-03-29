|
616 тысяч тонн снега вывезли с улиц Самары
|
29 марта 2018, 09:12
|
Мороз до минус 17 градусов ожидается в Самарской области
В Самарской области в ночь на пятницу, 30 марта, ожидается до минус 17 градусов мороза. Такой прогноз опубликован на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». Напомним, в Самарской области объявлено штормовое предупреждение, в связи с чем ГУ МЧС России по Самарской области напоминает …
|
28 марта 2018, 09:52
|
Сильный снег с дождем и ветер ожидаются в Самарской области
|
27 марта 2018, 02:25
|
Погода в Самаре: в начале недели дневные температуры будут выше нуля
|
26 марта 2018, 12:09
|
Упавшая с крыши ледяная глыба раздавила легковой автомобиль в Тольятти
|
25 марта 2018, 10:13
|
Блогер из Самары показал фото «опасной очистки крыш»
Блогер Евгений Синюков поведал про «безбашенную, опасную очистку крыш» в Самаре.
|
23 марта 2018, 05:32
|
Аномально холодная погода ожидается в выходные в Самарской области
|
22 февраля 2018, 03:27
|
Погода в Самаре: на смену холодам придут потепление и снегопады
|
19 февраля 2018, 08:49
|
В ближайшие дни в Самарской области ожидается похолодание
Сильные снегопады, которые накрыли Самарскую область в последние дни, стали следствием того, что регион накрыл Средиземноморский циклон. Его влияние будет ощущаться вплоть до 6 февраля. На вторник синоптики прогнозируют небольшие и умеренные осадки. Дневная температура составит -3…-8 градусов.
Однако вскоре циклонические …
|
6 февраля 2018, 09:28
|
В Самаре заплатят за проверку воздуха в ходе ЧМ-2018
|
31 января 2018, 09:01