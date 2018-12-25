Сергиевская птицефабрика, строительство которой началось три года назад, ищет якорного инвестора. Пока же возведение объекта практически не ведется. Хотя по планам производство уже должно было выйти на мощность 50 тысяч тонн мяса в год, а в 2017-м, после подключения к …