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В Самаре подвели итоги акции «Народное признание»
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25 декабря 2018, 10:23
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Новые вице-губернаторы и как выглядит в итоге правительство
Формирование состава регионального кабинета министров вышло на финишную прямую. В этот вторник были названы фамилии трех вице-губернаторов, причем не обошлось без сюрпризов. При этом с приставкой врио все еще работают три министра.
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25 декабря 2018, 09:53
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В блогах: Самара не новогодняя и не нарядная
Блогер perevozchic пожаловался, что Самара в эти дни совсем не новогодняя и не нарядная: "Город украсили, но не там, где надо. Например, Московское шоссе. Но ведь по нему из людей никто и никогда не гуляет. Одни транзитные пассажиры и …
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25 декабря 2018, 06:07
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В блогах: Конфеты - не для всех. Ёлка для школьников в Тольятти закончилась скандалом
В паблике «Тольятти» соцсети "ВКонтакте" пожаловались, как в Автограде провели городскую ёлку для школьников. "Мероприятие было организовано для детей, у которых за прошедший год набралось достаточное количество призовых мест не городского, а областного и всероссийского масштаба, заверили учителя одной …
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25 декабря 2018, 05:56
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В Самарской области дорожает газ
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25 декабря 2018, 09:55
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За прошлый месяц «вторичка» в Самарской области упала в цене
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19 декабря 2018, 08:35
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В блогах. Плачет бабка, плачет дед: Самара, золотые яйца
В Самарской области резко выросли цены на яйца. Самарчанка Ольга Кардашевская выложила в "Фейсбуке" фото прилавка одного из магазинов. Яйца сейчас под 100 рублей за десяток. Самые дорогие - 130. "Плачет бабка, плачет дед. Самара, золотые яйца. Наверное, яйца …
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18 декабря 2018, 06:13
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В Самаре подписали постановление о повышении цен на проезд с января
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18 декабря 2018, 03:16
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В блогах: Вот скажите, зачем вы рисуете инфляцию в 4%?
Блогер eirc63 обратился к властям, чтобы они остановили рост цен. "Вот скажите, зачем вы рисуете инфляцию в 4%? - негодует автор. - Приходишь в магазин и офигеваешь каждый раз. Неделю назад яйца были в районе 60 рублей. А сегодня …
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17 декабря 2018, 06:17
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Что ждет российскую экономику в ближайшее время?
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7 декабря 2018, 10:25
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Эксперты рассказали, введут ли акцизы на колбасу в России
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21 ноября 2018, 10:25
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В России подешевела гречка
Цена гречки по итогам сентября упала на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на минсельхоз пишут Известия. Зафиксирована самая низкая стоимость за последние три года - чуть больше 47 рублей за килограмм. Как …
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15 ноября 2018, 01:11
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Ученые рассказали о большой пользе куриных яиц
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2 ноября 2016, 09:34
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Сергиевская птицефабрика ищет якорного инвестора
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31 августа 2016, 10:33
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В блогах: яйца в Самаре стоят уже больше 70 рублей
Блогера bifftannen90210 возмутило, что в самарских супермаркетах яйца стоят уже больше 70 рублей. "Еще совсем недавно десяток обходился в 50 и даже 40 рублей. А летом и того меньше. Откуда же почти двукратный рост? Может, яйца в Россию импортируются …
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4 декабря 2015, 08:57
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Самарастат: снова подорожали яйца и огурцы
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13 октября 2015, 01:54