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Движение на подъездной дороге к Оренбургу от М-5 восстановлено

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Необычная криминальная история произошла в Тольятти: 19-летний парень подозревается в угоне автомобиля своего отчима. Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии патрулировал Центральный район Автограда, когда дежурный сообщил об угоне ВАЗ-2109. Машина исчезла от дома по улице Льва Толстого. Через некоторое время патрульные 
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Из-за пьяного пассажира на 3,5 часа задержали рейс «Самара - Гоа»

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В Самарской области пересмотрят структуру посевных площадей

В Самарской области пересмотрят структуру посевных площадей

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В Самаре обрушился потолок в доме по проспекту Кирова

В Самаре обрушился потолок в доме по проспекту Кирова

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Из-за прорыва на Полевой в Самаре дома перевели на резервную схему

Из-за прорыва на Полевой в Самаре дома перевели на резервную схему

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Поднимаются клубы пара: на проспекте Ленина в Самаре снова порыв?

Поднимаются клубы пара: на проспекте Ленина в Самаре снова порыв?

В четверг, 14 февраля, в центре областной столицы, видимо, произошла очередная коммунальная авария. Как сообщает корреспондент «ТЕРРЫ» с места событий, на проспекте Ленина и на улице Полевой в районе ресторана «Макдоналс» видны клубы пара, видимость значительно снижена, пешеходы и автомобилисты 
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В Сызрани тепло вернули в дома жителей Образцовской площадки

В Сызрани тепло вернули в дома жителей Образцовской площадки

Работы на месте коммунальной аварии в районе Образцовской площадки в Сызрани завершены. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в 23:00 во вторник по местному времени ремонтные работы были закончены и теплоснабжение потребителей восстановлено. Напомним, что ранее в тепловых камерах около 
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350 уборочных машин будут чистить улицы Самары ночью

350 уборочных машин будут чистить улицы Самары ночью

В ночь на среду, 6 февраля, на уборку улиц от снега в Самаре выйдут 349 машин и 192 рабочих, что вдвое больше по сравнению с предыдущей ночной сменой. С пяти часов утра усилится расчистка выходов на пешеходные переходы и остановки 
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В историческом центре Самары нашли неубранный снег и сосульки

В историческом центре Самары нашли неубранный снег и сосульки

Уборка улиц в Самарском районе привлекла внимание сотрудников районной прокуратуры. Во время проверки выяснилось, что во дворах домов и на проезжей части по улицам Чапаевской, Максима Горького, Алексея Толстого, Венцека, Ленинградской, Галактионовской, Молодогвардейской, Самарской, Садовой и Фрунзе не очищены тротуары, 
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Ночью после снегопада Самару чистили 332 машины

Ночью после снегопада Самару чистили 332 машины

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В Самаре снежная лавина сошла перед машинами на Куйбышева

В Самаре снежная лавина сошла перед машинами на Куйбышева

Во вторник, 15 января, жители областной столицы стали свидетелями ЧП на улице Куйбышева: с крыши здания, расположенного по левой стороне дороги, сошла настоящая лавина, снежные массы вынесло на проезжую часть перед проезжающими мимо машинами. Момент происшествия записала камера видеорегистратора одного 
16 января 2019, 12:35
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