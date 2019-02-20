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Движение на подъездной дороге к Оренбургу от М-5 восстановлено
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20 февраля 2019, 11:58
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В Тольятти 19-летний парень угнал «девятку» у молодого отчима
Необычная криминальная история произошла в Тольятти: 19-летний парень подозревается в угоне автомобиля своего отчима. Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии патрулировал Центральный район Автограда, когда дежурный сообщил об угоне ВАЗ-2109. Машина исчезла от дома по улице Льва Толстого. Через некоторое время патрульные …
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20 февраля 2019, 11:44
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Из-за пьяного пассажира на 3,5 часа задержали рейс «Самара - Гоа»
В ночь на среду, 20 февраля, в самарском аэропорту Курумоч задержали вылет самолета, следовавшего в Гоа. Воздушное судно авиакомпании Azur должно было отправиться в путь в 22:35, но, судя по онлайн-табло, вылетело в 02:07. Как рассказали пассажиры злополучного рейса …
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20 февраля 2019, 11:12
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В Самарской области пересмотрят структуру посевных площадей
В 2019 году в Самарской области необходимо пересмотреть структуру посевных площадей. Единственный показатель, который по плану не выполнен - выращивание картофеля на орошаемых землях. Необходимо эффективно поработать с минеральными удобрениями. Поддержку будут оказывать власти. До 2024 года валовое производство зерна …
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20 февраля 2019, 10:45
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В Самаре обрушился потолок в доме по проспекту Кирова
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19 февраля 2019, 04:20
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Из-за прорыва на Полевой в Самаре дома перевели на резервную схему
Стало известно, что дома и социальные объекты на улице Первомайской в Самаре перевели на резервную схему теплоснабжения. В помещениях поддерживается комфортная температура, отметили представители «Предприятия тепловых сетей». Напомним, что прорвало теплосеть диаметром 400 мм на улице Полевой. Аварию устраняют …
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14 февраля 2019, 04:41
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Поднимаются клубы пара: на проспекте Ленина в Самаре снова порыв?
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14 февраля 2019, 02:52
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В Сызрани тепло вернули в дома жителей Образцовской площадки
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13 февраля 2019, 09:26
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350 уборочных машин будут чистить улицы Самары ночью
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5 февраля 2019, 07:25
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В историческом центре Самары нашли неубранный снег и сосульки
Уборка улиц в Самарском районе привлекла внимание сотрудников районной прокуратуры. Во время проверки выяснилось, что во дворах домов и на проезжей части по улицам Чапаевской, Максима Горького, Алексея Толстого, Венцека, Ленинградской, Галактионовской, Молодогвардейской, Самарской, Садовой и Фрунзе не очищены тротуары, …
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30 января 2019, 10:48
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Ночью после снегопада Самару чистили 332 машины
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22 января 2019, 09:08
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В Самаре снежная лавина сошла перед машинами на Куйбышева
Во вторник, 15 января, жители областной столицы стали свидетелями ЧП на улице Куйбышева: с крыши здания, расположенного по левой стороне дороги, сошла настоящая лавина, снежные массы вынесло на проезжую часть перед проезжающими мимо машинами. Момент происшествия записала камера видеорегистратора одного …
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16 января 2019, 12:35
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