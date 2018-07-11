Во время чемпионата мира по футболу пассажиропоток в самарском аэропорту «Курумоч» бил все рекорды. По подсчетам представителей воздушной гавани, с 11 июня «Курумоч» обслужил 349,5 тысяч пассажиров. Причем, более 224 тысяч из них воспользовались внутренними линиями, а 104,8 тысяч — международными.
"Большая часть гостей турнира добиралась до Самары внутренними рейсами. Так, пассажиропоток на московском направлении в эти дни вырос на 73,6% и составил 158,8 тысяч пассажиров", - сообщили представители аэропорта.
Между тем, в течение года прирост пассажиропотока на маршруте Самара-Москва составляет в среднем 7-9% в месяц. Рекордный суточный пассажиропоток наблюдался 2 июля, когда на стадионе «Самара Арена» играли сборные Бразилии и Мексики. В этот день в «Курумоче» приземлились 18 432 пассажира.
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