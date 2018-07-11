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«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Более 15 часов 240 пассажиров ждали вылета из Самары в Барселону

Более 15 часов 240 пассажиров ждали вылета из Самары в Барселону

В пятницу ночью, в 4:05 6 июля из самарского аэропорта «Курумоч» вылетел самолет в Барселону. Он должен был отправиться в путь еще в 12:45 в четверг, 5 июля. В общей сложности, задержка вылета составила 15 часов 30 минут.

В 
6 июля 2018, 12:04
Маршрут автобусов №35 продлили до Дома молодежи в Самаре

Маршрут автобусов №35 продлили до Дома молодежи в Самаре

С 5 июля в Самаре изменится схема движения автобусов, которые курсируют по маршруту №35. Теперь они будут перевозить пассажиров от улицы Советской Армии (НФС) до Дома молодежи. Ранее они доезжали только до остановки «Экономическая академия».
 
- Интервал движения составит в среднем 
5 июля 2018, 08:18
Самарское метро потеряло полтора миллиона пассажиров

Самарское метро потеряло полтора миллиона пассажиров

В Самаре пассажиропоток городского метро в 2017 году упал на 10 процентов по сравнению с предыдущим годом, сообщает официальный сайт муниципального предприятия. В прошлом году услугами подземного транспорта воспользовались 14 миллионов 100 тысяч человек. А 2016-м пассажиропоток составлял 15 миллионов 

8 мая 2018, 08:00
В Самаре создан региональный центр управления пассажирскими перевозками

В Самаре создан региональный центр управления пассажирскими перевозками

В Самаре создали региональный центр управления пассажирскими перевозками. Соответствующее постановление правительства Самарской области подписано врио вице-губернатора Александром Нефедовым. Документ датирован 30 января.

В задачи центра будет входить контроль работы общественного транспорта в дни проведения чемпионата мира по футболу. Также его сотрудники 

31 января 2018, 08:56
РЖД готовит закон о

РЖД готовит закон о "черных списках" для пассажиров

"Российские железные дороги" хотят внести на рассмотрение законопроект о «черных списках» для пассажиров. Об этом рассказал гендиректор Федеральной пассажирской компании Петр Иванов. По его словам, людям, которые создают опасность для своих спутников, надо ограничить доступ на поезда, сообщает РБК
15 января 2018, 01:48
Плохие метеоусловия: В Курумоче задержали рейсы до Стамбула и Сургута

Плохие метеоусловия: В Курумоче задержали рейсы до Стамбула и Сургута

Сегодня, 25 ноября, в самарском аэропорту Курумоч 34 пассажирам более 11 часов пришлось ожидать вылета в Стамбул, передает 63.ru со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.

«Воздушное судно должно было вылететь в 00:50. Но из-за плохих метеоусловий рейс отложили. 
25 ноября 2017, 03:57
«Типичный самарский чел»: В Курумоче мужчина пробил головой стеклянную стену, спеша на рейс

«Типичный самарский чел»: В Курумоче мужчина пробил головой стеклянную стену, спеша на рейс

В самарском международном аэропорту Курумоч пассажир одного из рейсов, спеша на свой самолёт, не заметив стеклянную стену, разбил её головой, передает в соцсети «ВКонтакте» телеграммканал Mash.
 
Судя по видео, мужчина заблудился в стеклянных пространствах недавно построенного аэроузла. Пробив 
19 ноября 2017, 05:08
За границу не выпустят 15000 жителей Самарской области

За границу не выпустят 15000 жителей Самарской области

Ограничение на выезд наложено судебными приставами за неплатежи на сумму свыше 10 тысяч рублей. Долги "невыездных" граждан превышают 5 миллиардов рублей.
В майские праздники у них есть уникальная возможность за 3 часа вычеркнуть себя из "черного списка" и отправиться за 

3 мая 2017, 04:23
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