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Материалы по теме:

В Самаре тушили кафе в ТЦ «Айсберг»

В Самаре тушили кафе в ТЦ «Айсберг»

В пятницу, 21 декабря, произошел пожар в кафе, расположенном в торговом центре «Айсберг» на улице Дачной. Пожарная сигнализация сработала там около трех часов дня. В заведении находились 23 человека. Все сотрудники и посетители точки общепита смогли самостоятельно выйти из здания. 
21 декабря 2018, 05:46
Шел в школу: в Тольятти автоледи сбила маму с девятилетним сыном на «зебре»

Шел в школу: в Тольятти автоледи сбила маму с девятилетним сыном на «зебре»

В пятницу, 21 декабря, иномарка в Тольятти сбила маму с ребенком. Это произошло в 09:05. 36-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Шкода Октавия», двигалась по бульвару Королева в районе дома № 7. Внезапно она наехала на 35-летнюю женщину и ее девятилетнего сына, 
21 декабря 2018, 04:28
Олег Кононенко сфотографировался в футболке «Крыльев Советов» в космосе

Олег Кононенко сфотографировался в футболке «Крыльев Советов» в космосе

Космонавт Олег Коненко, который находится на борту Международной космической станции, сделал фото в футболке «Крыльев Советов» на фоне флага волжан. Как сообщили представители самарского клуба, Олег Кононенко - давний поклонник команды и передал болельщикам новогоднее поздравление. 
 
- В 90-х Олег 
21 декабря 2018, 03:41
Минстрою Самарской области не удалось оспорить решение ФАС

Минстрою Самарской области не удалось оспорить решение ФАС

Минстрою Самарской области не удалось оспорить решение ФАС. Антимонопольное ведомство уличило ведомство в нарушении закона "О защите конкуренции" при проведении конкурса в 2015 году по отбору подрядчика для завершения строительства проблемных объектов и удовлетворения прав дольщиков. Дело было возбуждено 
21 декабря 2018, 02:29
В Самаре иномарка сбила 14-летнюю девочку-нарушителя

В Самаре иномарка сбила 14-летнюю девочку-нарушителя

В четверг, 20 декабря, иномарка сбила пешехода на улице Луцкой в Железнодорожном районе Самары. 27-летний водитель Mitsubishi Lancer напротив дома № 2А наехал на 14-летнюю девочку-подростка. Она пересекала дорогу в неположенном месте, и, как сообщили в облМВД, «вне зоны действия 
21 декабря 2018, 02:10
В Тольятти покалеченный на производстве рабочий получил компенсацию в 1 млн рублей

В Тольятти покалеченный на производстве рабочий получил компенсацию в 1 млн рублей

Прокуратура Автозаводского района Тольятти обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда со строительно-производственной организации. В результате несчастного случая на производстве пострадал один из сотрудников предприятия. В июне 2017 года 26-летний мужчина получил травму позвоночника при проведении работ 
21 декабря 2018, 11:00
В Самаре могут оставить без отопления рестораны, кафе и чайхану

В Самаре могут оставить без отопления рестораны, кафе и чайхану

В ближайшее время завсегдатаи нескольких самарских кафе и ресторанов будут неприятно удивлены: в заведениях могут перекрыть отопление. В «черный» список попали рестораны чешской и грузинской кухни, чайхана и десертное кафе. Суммарный долг точек общепита превысил 600 тысяч рублей.
 
- Возобновление теплоснабжения 
20 декабря 2018, 01:44
Министр экономического развития Самарской области рассказал о росте зарплат

Министр экономического развития Самарской области рассказал о росте зарплат

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал об уровне зарплат и реальных доходов населения в этом году. По данным подконтрольного ему ведомства, в 2017 году показатель реальной заработной платы составлял 104,6, а уже в 2018 — 108,5.
 
20 декабря 2018, 12:01
«Ноту» из Кинель-Черкасского района признали банкротом

«Ноту» из Кинель-Черкасского района признали банкротом

Арбитражный суд Самарской области признал банкротом известное сельхозпредприятие "Нота" из Кинель-Черкасского района. Специализирующаяся на животноводстве агрофирма, некогда одна из крупнейших в регионе, задолжала 19 млн рублей "Россельхозбанку". Аграрии в ходе процедуры наблюдения пытались договориться с банкирами о мировом соглашении, предусматривающем 
20 декабря 2018, 08:53
«Ашан» пытается в суде «развестись» с ТЦ «Московский»

«Ашан» пытается в суде «развестись» с ТЦ «Московский»

«Ашан» попытается в судебном порядке расторгнуть договор с оператором торгового центра «Московский» на Московском шоссе в Самаре. Соответствующий иск поступил на рассмотрение арбитражного суда Московской области.

Как уже сообщала «Терра», французский ритейлер еще в начале этого года решил съехать 
17 декабря 2018, 09:28
Контракты «СМТ» с 23 самарскими больницами признали недействительными

Контракты «СМТ» с 23 самарскими больницами признали недействительными

Арбитражный суд Самарской области признал недействительными контракты, заключённые компанией «Современные медицинские технологии» с 23-мя медицинскими учреждениями города. Такое решение было принято по заявлению регионального УФАС. Речь идет о договорах на выполнение работ по техобслуживанию и ремонту дорогостоящего медоборудования. Антимонопольщики установили, 
23 ноября 2018, 10:45
Российским бизнесменам придется раскошелиться на перепрошивку касс

Российским бизнесменам придется раскошелиться на перепрошивку касс

Не успели российские бизнесмены прийти в себя после больших затрат на оборудование своих торговых точек онлайн-кассами (срок истек 1 июля 2018-го), как пришла новость о том, что теперь им придется раскошелиться на обновление программного обеспечения этих устройств. Связано это с 
6 ноября 2018, 08:37
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