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В Самаре тушили кафе в ТЦ «Айсберг»
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21 декабря 2018, 05:46
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Шел в школу: в Тольятти автоледи сбила маму с девятилетним сыном на «зебре»
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21 декабря 2018, 04:28
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Олег Кононенко сфотографировался в футболке «Крыльев Советов» в космосе
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21 декабря 2018, 03:41
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Минстрою Самарской области не удалось оспорить решение ФАС
Минстрою Самарской области не удалось оспорить решение ФАС. Антимонопольное ведомство уличило ведомство в нарушении закона "О защите конкуренции" при проведении конкурса в 2015 году по отбору подрядчика для завершения строительства проблемных объектов и удовлетворения прав дольщиков. Дело было возбуждено …
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21 декабря 2018, 02:29
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В Самаре иномарка сбила 14-летнюю девочку-нарушителя
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21 декабря 2018, 02:10
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В Тольятти покалеченный на производстве рабочий получил компенсацию в 1 млн рублей
Прокуратура Автозаводского района Тольятти обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда со строительно-производственной организации. В результате несчастного случая на производстве пострадал один из сотрудников предприятия. В июне 2017 года 26-летний мужчина получил травму позвоночника при проведении работ …
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21 декабря 2018, 11:00
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В Самаре могут оставить без отопления рестораны, кафе и чайхану
В ближайшее время завсегдатаи нескольких самарских кафе и ресторанов будут неприятно удивлены: в заведениях могут перекрыть отопление. В «черный» список попали рестораны чешской и грузинской кухни, чайхана и десертное кафе. Суммарный долг точек общепита превысил 600 тысяч рублей.
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20 декабря 2018, 01:44
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Министр экономического развития Самарской области рассказал о росте зарплат
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20 декабря 2018, 12:01
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«Ноту» из Кинель-Черкасского района признали банкротом
Арбитражный суд Самарской области признал банкротом известное сельхозпредприятие "Нота" из Кинель-Черкасского района. Специализирующаяся на животноводстве агрофирма, некогда одна из крупнейших в регионе, задолжала 19 млн рублей "Россельхозбанку". Аграрии в ходе процедуры наблюдения пытались договориться с банкирами о мировом соглашении, предусматривающем …
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20 декабря 2018, 08:53
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«Ашан» пытается в суде «развестись» с ТЦ «Московский»
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17 декабря 2018, 09:28
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Контракты «СМТ» с 23 самарскими больницами признали недействительными
Арбитражный суд Самарской области признал недействительными контракты, заключённые компанией «Современные медицинские технологии» с 23-мя медицинскими учреждениями города. Такое решение было принято по заявлению регионального УФАС. Речь идет о договорах на выполнение работ по техобслуживанию и ремонту дорогостоящего медоборудования. Антимонопольщики установили, …
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23 ноября 2018, 10:45
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Российским бизнесменам придется раскошелиться на перепрошивку касс
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6 ноября 2018, 08:37