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Самарская область оказалась на 29 месте по соцрасходам среди регионов России
Как выяснили эксперты агентства РИА Рейтинг, наибольший объем социальных расходов на человека выделяется из бюджетов в столичных и сырьевых регионах. К таким бюджетным тратам отнесли расходы консолидированных бюджетов субъектов федерации на образование, культуру, кинематографию, здравоохранение, социальную политику, физическую культуру …
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29 мая 2019, 08:00
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Ранены двое: в Самарской области пьяный лихач протаранил опору ЛЭП
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29 мая 2019, 05:33
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В блогах: жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии на IQ
Жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии города на коэффициент умственного развития. Резонансная петиция в адрес всех ветвей власти размещена на портале change.org. Горожане просят защитить городской электротранспорт и предлагают запретить в Автограде принимать решения в сфере транспорта чиновникам, имеющим …
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29 мая 2019, 05:22
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В Самарской области учреждение заставят заплатить за утонувшего лося
В Самарской области сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры обнаружили, что из-за неправильной эксплуатации Спасской оросительной системы в Приволжском районе скончалось животное. В водном канале утонул лось. Таким образом, государству был нанесен ущерб в 240 тысяч рублей. Оросительную систему использует ФГБУ «Управление …
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29 мая 2019, 05:17
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В Самаре водитель «Оки» скончался после ДТП с Chevrolet Aveo
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29 мая 2019, 05:02
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В России изменились правила медицинского страхования
28 мая в России вступили в силу новые правила обязательного медицинского страхования. Согласно приказ Минздрава, профилактическая работа поликлиник должна усилиться. В течение ближайших двух лет планируется провести диспансеризацию и профосмотр россиян, чтобы понять базовый уровень здоровья граждан и определить, какие …
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28 мая 2019, 12:32
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Министр экономического развития Дмитрий Богданов рассказал, как разрешилась ситуация с Самарской стоматологической поликлиникой № 2
Самарская область вошла в Топ-6 регионов-лидеров по уровню развития государственно-частного партнерства. На вершине рейтинга субъектов 63-й регион оказался вместе с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом, Башкортостаном и Ханты-Мансийским округом. Охотнее всего инвесторы заходят в проекты в сфере инфраструктурного развития и здравоохранения. …
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17 мая 2019, 05:45
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Чиновники и бизнесмены пока не смогли решить судьбу «Клиники сердца»
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17 мая 2019, 12:14
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Самарская фирма выпустила медицинский прибор без лицензии
В столице 63-го региона завели уголовное дело по ч.1 ст. 235.1 УК РФ «Незаконное осуществление медицинской или фармацевтической деятельности». По версии следствия, в 2016 году сотрудники некоего общества с ограниченной ответственностью выпустили комплекс лечебно-реабилитационный волнового массажа биомеханический автоматизированный «Биом-Волна». При …
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25 апреля 2019, 10:20
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Кто возглавит СамГМУ?
Ректора Самарского государственного медицинского университета выберут 29 мая. Дату официльно утвердило Министерство здравоохранения России. На пост претендуют четыре кандидата, все они - из СамГМУ. Это директор института инновационного развития, завкафедрой оперативной хирургии и клинической анатомии Александр Колсанов; декан лечебного факультета, …
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24 апреля 2019, 08:36
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Новым ректором СГЭУ стала Светлана Ашмарина
В пятницу, 22 марта, состоялись выборы нового ректора Самарского государственного экономического университета. Большинство голосов участников конференции, работников и студентов ВУЗа, получила Светлана Ашмарина. Напомним, что претендентов на пост было двое: к голосованию были допущены проректор по научной работе и международным …
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22 марта 2019, 05:25
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Выборы нового ректора Самарского экономического университета состоятся 22 марта
В понедельник, 11 марта, стало известно, когда выберут нового ректора Самарского государственного экономического университета. Накануне участники ученого Совета СГЭУ решили назначить конференцию сотрудников и студентов, на которой и пройдет тайное голосование, на 22 марта. Отметим, что сейчас на пост претендуют …
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12 марта 2019, 12:38
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Избирком потребовал оштрафовать двух кандидатов в губернаторы Самарской области
Избирательная комиссия Самарской области потребовала оштрафовать двух экс-кандидатов на пост губернатора. Виталий Кирсанов и Виктор Русин при финансировании своих предвыборных кампаний использовали деньги не из избирательных фондов, как положено по закону, говорится в сообщении избиркома. Кирсанов на выборах представлял партию …
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11 февраля 2019, 01:56
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В Самаре потратят свыше 200 млн рублей на производство нового медицинского оборудования
Самарский электромеханический завод, входящий в СоюзМаш России, получил госзаем на реализацию промышленных проектов СамГМУ. По программе «Конверсия» предприятие получит 208 млн рублей на серийное производство медицинского оборудования для лечения и реабилитации пациентов. Проект был запущен в рамках выполнения плана по импортозамещению.
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3 декабря 2018, 03:06
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Выбраны главы Красноглинского и Октябрьского районов Самары
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30 ноября 2018, 05:59
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17 сентября Дмитрий Азаров официально вступит в должность губернатора Самарской области
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17 сентября 2018, 09:44
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«Союз машиностроителей России» и СамГМУ подписали соглашение о сотрудничестве
Первый вице-президент Союза машиностроителей России , Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев прибыл в Самарский государственный медицинский университет. В рамках его визита было подписано соглашение о сотрудничестве между учебным заведением и …
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20 июля 2018, 02:09
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Акция для доноров крови прошла в СамГМУ
Донорами крови в России в первой половине этого года стали почти 870 тысяч человек. Причем абсолютное большинство из них делают это бесплатно. Среди самых активных добровольцев - студенты. Для них традиционная акция прошла в Самарском государственном медицинском университете.
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5 октября 2017, 09:21
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В СамГМУ обсуждают, как читать мысли немых и ставить на ноги парализованных
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13 октября 2016, 05:54
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В СамГУ стартовали выборы ректора
В Самарском государственном университете стартовали выборы ректора, сообщает официальный сайт вуза. Принимать документы от соискателей будут до 30 декабря включительно.
Полный список потенциальных кандидатов утвердят до 14 января. После этого начнется процедура их согласования с администрацией Самарской области и …
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15 декабря 2014, 03:45
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