В СамГМУ обсуждают, как читать мысли немых и ставить на ноги парализованных В вузе проходит международная конференция с участием ученых из США, Европы и Гонконга.

Среди участников - старший научный сотрудник университета Дьюка (США) Михаил Лебедев. Он рассказал, что уже в ближайшие 5 лет парализованных людей можно будет ставить на ноги с …