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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Самарская область оказалась на 29 месте по соцрасходам среди регионов России

Самарская область оказалась на 29 месте по соцрасходам среди регионов России

Как выяснили эксперты агентства РИА Рейтинг, наибольший объем социальных расходов на человека выделяется из бюджетов в столичных и сырьевых регионах. К таким бюджетным тратам отнесли расходы консолидированных бюджетов субъектов федерации на образование, культуру, кинематографию, здравоохранение, социальную политику, физическую культуру 
29 мая 2019, 08:00
Ранены двое: в Самарской области пьяный лихач протаранил опору ЛЭП

Ранены двое: в Самарской области пьяный лихач протаранил опору ЛЭП

Во вторник, 28 мая, в Кинеле произошла «пьяная» авария. В 23:55 21-летний водитель ехал на легковушке «Лада Гранта» по улице Ленина в направлении Крестьянской. В какой-то момент пьяный автомобилист вылетел на правую обочину, но не справился с управлением и его 
29 мая 2019, 05:33
В блогах: жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии на IQ

В блогах: жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии на IQ

Жители Тольятти предложили проверить чиновников мэрии города на коэффициент умственного развития. Резонансная петиция в адрес всех ветвей власти размещена на портале change.org. Горожане просят защитить городской электротранспорт и предлагают запретить в Автограде принимать решения в сфере транспорта чиновникам, имеющим 
29 мая 2019, 05:22
В Самарской области учреждение заставят заплатить за утонувшего лося

В Самарской области учреждение заставят заплатить за утонувшего лося

В Самарской области сотрудники межрайонной природоохранной прокуратуры обнаружили, что из-за неправильной эксплуатации Спасской оросительной системы в Приволжском районе скончалось животное. В водном канале утонул лось. Таким образом, государству был нанесен ущерб в 240 тысяч рублей. Оросительную систему использует ФГБУ «Управление 
29 мая 2019, 05:17
В Самаре водитель «Оки» скончался после ДТП с Chevrolet Aveo

В Самаре водитель «Оки» скончался после ДТП с Chevrolet Aveo

В среду днем, 29 мая, на перекрестке улиц Победы и Александра Матросова столкнулись две легковушки - иномарка Chevrolet Aveo и «Ока». По словам очевидцев в соцсетях, после ДТП стало плохо водителю отечественной малолитражки и он скончался на месте событий. Предположительно, 
29 мая 2019, 05:02
В России изменились правила медицинского страхования

В России изменились правила медицинского страхования

28 мая в России вступили в силу новые правила обязательного медицинского страхования. Согласно приказ Минздрава, профилактическая работа поликлиник должна усилиться. В течение ближайших двух лет планируется провести диспансеризацию и профосмотр россиян, чтобы понять базовый уровень здоровья граждан и определить, какие 

28 мая 2019, 12:32
Министр экономического развития Дмитрий Богданов рассказал, как разрешилась ситуация с Самарской стоматологической поликлиникой № 2

Министр экономического развития Дмитрий Богданов рассказал, как разрешилась ситуация с Самарской стоматологической поликлиникой № 2

Самарская область вошла в Топ-6 регионов-лидеров по уровню развития государственно-частного партнерства. На вершине рейтинга субъектов 63-й регион оказался вместе с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом, Башкортостаном и Ханты-Мансийским округом. Охотнее всего инвесторы заходят в проекты в сфере инфраструктурного развития и здравоохранения. 
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Чиновники и бизнесмены пока не смогли решить судьбу «Клиники сердца»

Чиновники и бизнесмены пока не смогли решить судьбу «Клиники сердца»

Чиновникам и бизнесменам так и не удалось прийти к общему решению по дальнейшей судьбе «Клиники сердца», которую в 2014 году начал возводить в Самаре Сергей Шатило. На данный момент строительство заморожено, а меморандум о государственно-частном партнерстве расторгают через суд. Кроме 
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Самарская фирма выпустила медицинский прибор без лицензии

Самарская фирма выпустила медицинский прибор без лицензии

В столице 63-го региона завели уголовное дело по ч.1  ст. 235.1 УК РФ «Незаконное осуществление медицинской или фармацевтической деятельности». По версии следствия, в 2016 году сотрудники некоего общества с ограниченной ответственностью выпустили комплекс лечебно-реабилитационный волнового массажа биомеханический автоматизированный «Биом-Волна». При 
25 апреля 2019, 10:20
Кто возглавит СамГМУ?

Кто возглавит СамГМУ?

Ректора Самарского государственного медицинского университета выберут 29 мая. Дату официльно утвердило Министерство здравоохранения России. На пост претендуют четыре кандидата, все они - из СамГМУ. Это директор института инновационного развития, завкафедрой оперативной хирургии и клинической анатомии Александр Колсанов; декан лечебного факультета, 
24 апреля 2019, 08:36
Новым ректором СГЭУ стала Светлана Ашмарина

Новым ректором СГЭУ стала Светлана Ашмарина

В пятницу, 22 марта, состоялись выборы нового ректора Самарского государственного экономического университета. Большинство голосов участников конференции, работников и студентов ВУЗа, получила Светлана Ашмарина. Напомним, что претендентов на пост было двое: к голосованию были допущены проректор по научной работе и международным 
22 марта 2019, 05:25
Выборы нового ректора Самарского экономического университета состоятся 22 марта

Выборы нового ректора Самарского экономического университета состоятся 22 марта

В понедельник, 11 марта, стало известно, когда выберут нового ректора Самарского государственного экономического университета. Накануне участники ученого Совета СГЭУ решили назначить конференцию сотрудников и студентов, на которой и пройдет тайное голосование, на 22 марта. Отметим, что сейчас на пост претендуют 
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Избирком потребовал оштрафовать двух кандидатов в губернаторы Самарской области

Избирком потребовал оштрафовать двух кандидатов в губернаторы Самарской области

Избирательная комиссия Самарской области потребовала оштрафовать двух экс-кандидатов на пост губернатора. Виталий Кирсанов и Виктор Русин при финансировании своих предвыборных кампаний использовали деньги не из избирательных фондов, как положено по закону, говорится в сообщении избиркома. Кирсанов на выборах представлял партию 
11 февраля 2019, 01:56
В Самаре потратят свыше 200 млн рублей на производство нового медицинского оборудования

В Самаре потратят свыше 200 млн рублей на производство нового медицинского оборудования

Самарский электромеханический завод, входящий в СоюзМаш России, получил госзаем на реализацию промышленных проектов СамГМУ. По программе «Конверсия» предприятие получит 208 млн рублей на серийное производство медицинского оборудования для лечения и реабилитации пациентов. Проект был запущен в рамках выполнения плана по импортозамещению.

Также 

3 декабря 2018, 03:06
Выбраны главы Красноглинского и Октябрьского районов Самары

Выбраны главы Красноглинского и Октябрьского районов Самары

30 ноября депутаты районных советов в Октябрьском и Красноглинском районах избрали глав администраций. По итогам финального отбора в Красноглинском районе победу одержал Вячеслав Коновалов. Он уже занимал этот пост с 2012 по 2014 год. После этого он руководил городским Департаментом 

30 ноября 2018, 05:59
17 сентября Дмитрий Азаров официально вступит в должность губернатора Самарской области

17 сентября Дмитрий Азаров официально вступит в должность губернатора Самарской области

В понедельник, 17 сентября, в Самарском академическом театре оперы и балета на площади Куйбышева пройдет церемоня вступления в должность губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Начало в 14:00.

Напомним, что выборы прошли 9 сентября. Победу в политической гонке одержал Дмитрий 
17 сентября 2018, 09:44
«Союз машиностроителей России» и СамГМУ подписали соглашение о сотрудничестве

«Союз машиностроителей России» и СамГМУ подписали соглашение о сотрудничестве

Первый вице-президент Союза машиностроителей России ,  Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству  Владимир Гутенев прибыл в Самарский государственный медицинский университет. В рамках его визита было подписано соглашение о сотрудничестве между учебным заведением и 

20 июля 2018, 02:09
Акция для доноров крови прошла в СамГМУ

Акция для доноров крови прошла в СамГМУ

Донорами крови в России в первой половине этого года стали почти 870 тысяч человек. Причем абсолютное большинство из них делают это бесплатно. Среди самых активных добровольцев - студенты. Для них традиционная акция прошла в Самарском государственном медицинском университете.
Мероприятие проводится 

5 октября 2017, 09:21
В СамГМУ обсуждают, как читать мысли немых и ставить на ноги парализованных

В СамГМУ обсуждают, как читать мысли немых и ставить на ноги парализованных

В вузе проходит международная конференция с участием ученых из США, Европы и Гонконга.
Среди участников - старший научный сотрудник университета Дьюка (США) Михаил Лебедев. Он рассказал, что уже в ближайшие 5 лет парализованных людей можно будет ставить на ноги с 

13 октября 2016, 05:54
В СамГУ стартовали выборы ректора

В СамГУ стартовали выборы ректора

В Самарском государственном университете стартовали выборы ректора, сообщает официальный сайт вуза. Принимать документы от соискателей будут до 30 декабря включительно.

Полный список потенциальных кандидатов утвердят до 14 января. После этого начнется процедура их согласования с администрацией Самарской области и 
15 декабря 2014, 03:45
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