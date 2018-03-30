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Названы сроки сдачи нового скейт-парка в Струковском саду Самары
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29 марта 2018, 03:13
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В Самаре борются с нелегальной продажей сим-карт
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29 марта 2018, 09:02
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МЧС проверяет торговые центры «Амбар» и «Мегасити» в Самаре
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29 марта 2018, 01:14
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Видео в блогах: «Халатность при строительстве дорог в Самаре»
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29 марта 2018, 11:54
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Балкон упал с третьего этажа дома в Чапаевске
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28 марта 2018, 05:11
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Названы сроки окончания ремонта в школе с рухнувшим потолком в Самаре
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16 марта 2018, 09:57
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К 20 марта закончат ремонт четвертой очереди набережной в Самаре
В Самаре ремонт четвертой очереди набережной у «Ладьи» закончат 20 марта. Работы выполнены на 62,3 процента. Об этом сообщила пресс-служба Думы городского округа Самары. Вопрос реконструкции набережной обсуждали на заседании комитета по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям.
Реставрация …
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22 февраля 2018, 02:15
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К 23 февраля на самарской набережной установят гаубицы
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20 февраля 2018, 03:19
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В новую тольяттинскую набережную вложат 300 миллионов рублей
В Тольятти выделят 300 млн рублей на новую набережную. Местная гордума одобрила предложенные мэрией поправки в бюджет 2018-2019 годов, предусмотрев, в том числе, расходы на проектирование и строительство обновленной береговой линии Автозаводского района. 20 млн рублей предполагается направить в текущем …
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8 февраля 2018, 08:02
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В Самаре военные устроят на набережной артиллерийский салют
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23 января 2018, 01:08