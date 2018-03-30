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Материалы по теме:

Названы сроки сдачи нового скейт-парка в Струковском саду Самары

Названы сроки сдачи нового скейт-парка в Струковском саду Самары

В Самаре в ближайшее время должны открыть новый скейт-парк. Эту тему сегодня обсуждали в городской думе.

«Скейт-парк в Струковском саду будет. Его оборудует специализированная организация из Санкт-Петербурга», - сообщили представители думы в «Твиттере».

Напомним, в прошлом году Струковский 
29 марта 2018, 03:13
В Самаре борются с нелегальной продажей сим-карт

В Самаре борются с нелегальной продажей сим-карт

В Самарской области полиция провела рейд с целью выявления правонарушений, касающихся запрета продажи сим-карт в нестационарных торговых объектах, а также заключения от имени операторов договоров об оказании услуг сотовой связи без внесения в них сведений об абоненте. Именно мошенники используют 

29 марта 2018, 09:02
МЧС проверяет торговые центры «Амбар» и «Мегасити» в Самаре

МЧС проверяет торговые центры «Амбар» и «Мегасити» в Самаре

Сотрудники прокуратуры и МЧС приступили к массовым проверкам самарских торговых центров. Сегодня рейды проходят в «Мегасити» и «Амбаре».
 
Напомним, мероприятия проходят в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Трагедия унесла жизни 64 человек, большинство из них 
29 марта 2018, 01:14
Видео в блогах: «Халатность при строительстве дорог в Самаре»

Видео в блогах: «Халатность при строительстве дорог в Самаре»

Блогер mihail_ivanovic пишет про халатность при строительстве дорог в Самаре. Он опубликовал видео. 
29 марта 2018, 11:54
Балкон упал с третьего этажа дома в Чапаевске

Балкон упал с третьего этажа дома в Чапаевске

ЧП произошло рано утром 28 марта в Чапаевске. С третьего этажа четырехэтажного дома на улице в Чапаевске рухнул балкон. Судя по всему, конструкция не выдержала веса снега. Балкон упал на козырек магазина, расположенного на первом этаже.

В результате происшествия никто не 

28 марта 2018, 05:11
Названы сроки окончания ремонта в школе с рухнувшим потолком в Самаре

Названы сроки окончания ремонта в школе с рухнувшим потолком в Самаре

В Самаре стали известны сроки окончания ремонта в школе №46, где в сентябре 2017 года треснул штукатурный слой потолочного перекрытия. Инцидент произошел в кабинете начальных классов на первом этаже. Вопрос по этой школе обсуждался во время встречи главы Самары Елены 

16 марта 2018, 09:57
К 20 марта закончат ремонт четвертой очереди набережной в Самаре

К 20 марта закончат ремонт четвертой очереди набережной в Самаре

В Самаре ремонт четвертой очереди набережной у «Ладьи» закончат 20 марта. Работы выполнены на 62,3 процента. Об этом сообщила пресс-служба Думы городского округа Самары. Вопрос реконструкции набережной обсуждали на заседании  комитета по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям.

Реставрация 
22 февраля 2018, 02:15
К 23 февраля на самарской набережной установят гаубицы

К 23 февраля на самарской набережной установят гаубицы

В Самаре 23 февраля отметят праздничным салютом – тридцатью холостыми залпами из гаубиц Д-30. В этом году праздничные мероприятия в День защитника Отечества также будут посвящены 100-летнему юбилею Красной армии. Торжественные мероприятия начнутся в 11 часов с возложения цветов к 

20 февраля 2018, 03:19
В новую тольяттинскую набережную вложат 300 миллионов рублей

В новую тольяттинскую набережную вложат 300 миллионов рублей

В Тольятти выделят 300 млн рублей на новую набережную. Местная гордума одобрила предложенные мэрией поправки в бюджет 2018-2019 годов, предусмотрев, в том числе, расходы на проектирование и строительство обновленной береговой линии Автозаводского района. 20 млн рублей предполагается направить в текущем 

8 февраля 2018, 08:02
В Самаре военные устроят на набережной артиллерийский салют

В Самаре военные устроят на набережной артиллерийский салют

В Самаре 27 января на набережной Волги состоится салют, в честь 75-летия 2-й гвардейской общевойсковой Краснознамённой армии. В 10 часов утра состоится возложение цветов к Мемориалу Героев. После этого в ОДО состоится праздничный концерт. С 10 до 18 часов на 

23 января 2018, 01:08
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