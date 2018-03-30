Названы сроки сдачи нового скейт-парка в Струковском саду Самары В Самаре в ближайшее время должны открыть новый скейт-парк. Эту тему сегодня обсуждали в городской думе.



«Скейт-парк в Струковском саду будет. Его оборудует специализированная организация из Санкт-Петербурга», - сообщили представители думы в «Твиттере».



Напомним, в прошлом году Струковский …