В Самаре стартовал ремонт Новокуйбышевского шоссе. Работы идут на участке между улицей Уральской и Пугачевским трактом. Эта дорога является важным связующим звеном в транспортной сети Куйбышевского района.
До начала ремонта асфальтового покрытия его состояние оценивалось как совершенно неудовлетворительное. Автомобилисты жаловались на колеи, ямы и трещины в полотне.
Для скорейшего окончания ремонта работы ведутся даже в выходные дни. Сейчас завершается процесс удаления деформированного покрытия, сообщает пресс-служба горадминистрации.
|
В Самаре заменили канализационные трубы 80-летней давности
В поселке Мехзавод завершился ремонт на канализационном коллекторе. Технологический сбой там произошел еще в апреле. Прибывшие на место специалисты выяснили, что из строя вышли керамические трубы, проложенные еще в 1938 году.
Участок инженерных сетей пришлось менять. Долгое время ремонта объясняется спецификой …
|
27 июня 2018, 03:14
|
Вход на стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» 28 июня откроют в 15:00
|
27 июня 2018, 12:34
|
Дороги несколько дней будут перекрыты возле «Самара Арены»
|
26 июня 2018, 05:16
|
В блогах: про новый способ ремонта дорог пакетами
Блогер Дмитрий Ширяев в "ЖЖ"-сообществе «Самарский край» сообщил, что появился новый оригинальный способ ремонта дорог. "Лично мне доводилось видеть разный их ремонт, - пишет автор. - Заливание асфальта в лужи, укладка под колеса авто... Но то, что попало в …
|
26 июня 2018, 09:00
|
Стало известно, какую еще дорогу начнут ремонтировать в Самаре
В Самаре в скором времени начнется ремонт улицы Минской. Об этом 21 июня рассказал первый заместитель главы города Владимир Василенко. Проезжую часть планируется провести в порядок от улицы Мирной до Ставропольской, то есть на всем протяжении Минской, сообщает samru.ru.
|
22 июня 2018, 01:28
|
Улицу Ново-Вокзальную отремонтировали в Самаре
В Самаре завершился ремонт дороги на улице Ново-Вокзальной. Специалисты приводили в порядок участок на отрезке между улицами Вольской и Солнечной протяженностью в 4 километра. Ремонт велся картами свыше 100 погонных метров.
Помимо основной дороги, подрядчики отремонтировали подъездные карманы для общественного транспорта, …
|
22 июня 2018, 09:40
|
Автобусный маршрут №77 отменили в Самаре
|
18 июня 2018, 02:25
|
Когда наведут порядок с дачными перевозками в Самаре?
|
15 июня 2018, 04:37