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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Материалы по теме:

В Самаре заменили канализационные трубы 80-летней давности

В Самаре заменили канализационные трубы 80-летней давности

В поселке Мехзавод завершился ремонт на канализационном коллекторе. Технологический сбой там произошел еще в апреле. Прибывшие на место специалисты выяснили, что из строя вышли керамические трубы, проложенные еще в 1938 году.

Участок инженерных сетей пришлось менять. Долгое время ремонта объясняется спецификой 

27 июня 2018, 03:14
Вход на стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» 28 июня откроют в 15:00

Вход на стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» 28 июня откроют в 15:00

В Самаре входные ворота на стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» в четверг, 28 июня, откроют в 15 часов. Там состоится четвертый по счету матч мундиаля на новом самарском поле и последний в групповом этапе – сыграют сборные Колумбии и Сенегала. На 
27 июня 2018, 12:34
Дороги несколько дней будут перекрыты возле «Самара Арены»

Дороги несколько дней будут перекрыты возле «Самара Арены»

В Самаре в ночь на 27 июня будут введены дополнительные ограничения на движение транспорта вокруг стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена». Они будут действовать до полуночи 29 июня.  Это связано с проведением матча сборных Колумбии и Сенегала. Игра между ними состоится в 

26 июня 2018, 05:16
В блогах: про новый способ ремонта дорог пакетами

В блогах: про новый способ ремонта дорог пакетами

Блогер Дмитрий Ширяев в "ЖЖ"-сообществе «Самарский край» сообщил, что появился новый оригинальный способ ремонта дорог. "Лично мне доводилось видеть разный их ремонт, - пишет автор. - Заливание асфальта в лужи, укладка под колеса авто... Но то, что попало в 
26 июня 2018, 09:00
Стало известно, какую еще дорогу начнут ремонтировать в Самаре

Стало известно, какую еще дорогу начнут ремонтировать в Самаре

В Самаре в скором времени начнется ремонт улицы Минской. Об этом 21 июня рассказал первый заместитель главы города Владимир Василенко. Проезжую часть планируется провести в порядок от улицы Мирной до Ставропольской, то есть на всем протяжении Минской, сообщает samru.ru.
22 июня 2018, 01:28
Улицу Ново-Вокзальную отремонтировали в Самаре

Улицу Ново-Вокзальную отремонтировали в Самаре

В Самаре завершился ремонт дороги на улице Ново-Вокзальной. Специалисты приводили в порядок участок на отрезке между улицами Вольской и Солнечной протяженностью в 4 километра. Ремонт велся картами свыше 100 погонных метров.

Помимо основной дороги, подрядчики отремонтировали подъездные карманы для общественного транспорта, 

22 июня 2018, 09:40
Автобусный маршрут №77 отменили в Самаре

Автобусный маршрут №77 отменили в Самаре

Администрация Самары внесла изменения в сеть маршрутов муниципального транспорта. Из нее было решено убрать автобусный маршрут №77. Сделано это в связи с тем, что на линии работает коммерческий маршрут №77Д, который полностью дублирует городской. На нем курсируют 15 автобусов, сообщает 
18 июня 2018, 02:25
Когда наведут порядок с дачными перевозками в Самаре?

Когда наведут порядок с дачными перевозками в Самаре?

80% жалоб, которые сейчас поступают депутатам от населения, касаются проблем с транспортными перевозками, в частности дачными. В этом году очереди на автобусы огромные, стоять в них приходится по два часа. Такого в Самаре не было давно. Ситуацию в губернской думе 

15 июня 2018, 04:37
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