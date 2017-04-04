В Самаре капитальный ремонт площади Куйбышева и 4 прилегающих к ней скверов обойдется городскому бюджету в 243 миллиона рублей.
Соответствующий лот размещён на портале госзакупок. Кроме ремонта покрытия в рамках контракта подрядчик должен привести в порядок поливочный водовод, сети связи и освещения, стационарный туалет, установить новые модульные кабинки, светодиодные экраны и передвижные телевизионные станции. Последние станут главной фан-зоной ЧМ-2018.
Кроме того, на площади и в скверах благоустроят и озеленят территорию. Кто этим займется, решат до 28 апреля. Срок окончания работ - конец октября 2017 года.
http://womenmag.ru/articles/ploshhad-imeni-valeriana-kuybysheva-v-samare/
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