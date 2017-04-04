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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Самара продолжает готовиться к чемпионату мира по футболу 2018 года

Самара продолжает готовиться к чемпионату мира по футболу 2018 года

Самара продолжает готовиться к чемпионату мира по футболу 2018 года. Очередной этап - консолидация усилий власти, общественников и бизнесменов по созданию комфортной городской среды. 29 марта первые организации подписали соответствующее соглашение.
51 организация Самары готова объединить свои усилия, чтобы создать 

29 марта 2017, 07:20
Видеовизитка Самары к ЧМ-2018 появилась в Сети

Видеовизитка Самары к ЧМ-2018 появилась в Сети

В Самаре представили официальный презентационный видеоклип, в котором столица губернии выступает в качестве организатора ЧМ-2018. Авторы ролика стремились показать красоту Самары во всем ее многообразии - историческую самобытность, архитектуру, культурный и научный потенциал города, его роль в жизни страны и 

29 марта 2017, 04:22
В Самаре построят новые улицы к стадиону ЧМ-2018

В Самаре построят новые улицы к стадиону ЧМ-2018

В Самаре объявлен конкурс на строительство новых улиц к новому стадиону для ЧМ-2018. 
 

Согласно техзаданию, первая Стадионная улица обойдется областному бюджету в 39 млн рублей. Вторая - в 78 миллионов. Работы нужно выполнить до ноября текущего года. Длина первой дороги 

29 марта 2017, 02:32
Мэрия Самары ищет 1,4 млрд рублей

Мэрия Самары ищет 1,4 млрд рублей

Мэрии Самары необходимо занять как минимум 1 миллиард 387 миллионов рублей. Об этом было заявлено на заседании по бюджету городской думы. Средства планируется направить на финансирование социально значимых направлений. Самую большую сумму - 280 миллионов - необходимо потратить на подготовку 

29 марта 2017, 10:22
Самарское ООО «Такт» выиграло тендер на ремонт трех мостов в Самарской области за 60 млн рублей

Самарское ООО «Такт» выиграло тендер на ремонт трех мостов в Самарской области за 60 млн рублей

Первый - через реку Козловку на трассе «Кинель-Черкассы - «Урал - Кабановка - Богородское» в Кинель-Черкасском районе. Его длина - 41 метр. Второй - через Четырлинку на дороге «Клявлино-Шентала» - Баландаево - Аксаково - Четырла». Третий контракт касается мостового перехода 

22 марта 2017, 03:21
В РФ запустили приложение с данными обо всех жилых домах

В РФ запустили приложение с данными обо всех жилых домах

В России запущено мобильное приложение, содержащее сведения обо всех зарегистрированных жилых строениях. Им могут пользоваться владельцы устройств под управлением iOS и Android.
Приложение представляет собой карту с различными объектами. В зеленом цвете представлены дома в отличном состоянии, в красном - 

21 марта 2017, 03:27
10 тысяч человек пришли в Самаре на празднование воссоединения Крыма с Россией

10 тысяч человек пришли в Самаре на празднование воссоединения Крыма с Россией

Сегодня, 18 марта, в Самаре на площади имени Куйбышева отметили трехлетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Участников праздника поздравили официальные лица и почетные гости. Как пишет «Волга Ньюс», на торжественное мероприятие пришло около 10 тыс. человек.

Праздничные 
18 марта 2017, 06:13
Фото в блогах: как отремонтировали дом на Московском шоссе

Фото в блогах: как отремонтировали дом на Московском шоссе

Блогер Евгений Синюков негодует по поводу отвратительного ремонта фасадов литерных домов по Московскому шоссе. Автор опубликовал фото. "Не прошло и полгода, а в некоторых местах половина плитки отскочила, пошли трещины. Кто ответит за бесхозяйственность? Кто принимал весь этот тяп-ляп-строй? 
17 марта 2017, 10:21
18 марта в Самаре перекроют движение транспорта у площади Куйбышева

18 марта в Самаре перекроют движение транспорта у площади Куйбышева

В субботу, 18 марта, в Самаре ограничат движение транспорта в районе площади Куйбышева. Там пройдет праздник, посвященный воссоединению Крыма и Севастополя с Российской Федерацией.

Проезд автомобилей на площадь будет перекрыт 18 марта с полуночи до 15:00. Также будет запрещена парковка на 

15 марта 2017, 05:58
Появилась новая схема проезда по М-5 на время ремонта в Тольятти

Появилась новая схема проезда по М-5 на время ремонта в Тольятти

В связи с ремонтными работами на трассе М-5 в районе Жигулевска и Тольятти изменится схема организации дорожного движения. Работы проводит ФКУ «Поволжуправтодор» на мосту через Волгу. Как уже сообщала "ТЕРРА", ремонт начался 1 марта.

Временная схема организации дорожного 
10 марта 2017, 10:34
В центре Самары движение транспорта ограничили на неделю

В центре Самары движение транспорта ограничили на неделю

В Самаре на неделю будет ограничено движение транспорта в районе площади Куйбышева. Это связано с проведением праздничных мероприятий по поводу Масленицы.

Ограничительные меры действуют с 20 февраля до 23 часов 26 февраля.

На площади Куйбышева со стороны улицы 
20 февраля 2017, 06:55
Масленица пройдет почти на 60 площадках Самары

Масленица пройдет почти на 60 площадках Самары

Мэрия Самары опубликовала адреса, где пройдет празднование Масленицы. В списке около 60 площадок. Народные гулянья состоятся во всех девяти районах регионального центра. Праздничные мероприятия начнутся в понедельник, 20 февраля. По девять площадок будет в Железнодорожном, Октябрьском и Промышленном районах. В 
20 февраля 2017, 05:01
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