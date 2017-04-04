В субботу, 18 марта, в Самаре ограничат движение транспорта в районе площади Куйбышева. Там пройдет праздник, посвященный воссоединению Крыма и Севастополя с Российской Федерацией.

Проезд автомобилей на площадь будет перекрыт 18 марта с полуночи до 15:00. Также будет запрещена парковка на …