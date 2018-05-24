В Самаре завершается ремонт проспекта Карла Маркса. Асфальтовое покрытие приводится в порядок большими «картами» в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». 24 мая прошла приемка участка магистрали от улицы Гагарина до Третьего проезда.
Подрядчиком выступило ООО «НПФ «XXI Век». Работы были выполнены в рекордный срок — всего за три дня. Толщина нового асфальтового покрытия составляет 5 сантиметров.
«Мы тщательно осматриваем дорожное покрытие. Швы должны быть без шелушений. Следим, чтобы не было расслоения асфальтобетона, из-за чего крупные зерна материала могут выступать на поверхность. На сегодняшний день замечаний нет», - пояснил заведующий сектором контроля за объектами ремонта и реконструкции МБУ г.о. Самара «Дорожное хозяйство» Владимир Былинкин.
Специалисты взяли для лабораторных исследований образцы асфальта. Если его качество вызовет нарекания, их должен за сво счет устранить подрядчик.
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