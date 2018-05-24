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«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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Открыто движение по новому путепроводу у «Самара Арены»

Открыто движение по новому путепроводу у «Самара Арены»

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Пешеходными в дни ЧМ-2018 станут 3 улицы Самары

Пешеходными в дни ЧМ-2018 станут 3 улицы Самары

В Самаре в дни ЧМ-2018 три улицы в центре города станут пешеходными. Изменятся схемы движения десятков городских маршрутов общественного транспорта – автобусов, трамваев и троллейбусов. Напомним, в районе площади Куйбышева, где во время чемпионата будет проходить фестиваль болельщиков, ограничат движение 
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Появились подробности о перекрытии к ЧМ-2018 дорог Самарской области

Появились подробности о перекрытии к ЧМ-2018 дорог Самарской области

В Самарской области во время ЧМ-2018 ограничат движение транспорта на участках федеральных трасс общего пользования. Об этом предупредили в Госавтоинспекции. Речь идет о трассах М-5 «Урал», подъезд к Оренбургу и дороге Самара - Большая Черниговка – граница с Казахстаном. Запрет 
23 мая 2018, 11:21
«Двойная сплошная» неожиданно появилась и исчезла с проспекта Кирова в Самаре

«Двойная сплошная» неожиданно появилась и исчезла с проспекта Кирова в Самаре

В Самаре на проспекте Кирова у поворота на проспект Карла Маркса появилась «двойная сплошная», сообщил в соцсети очевидец 21 мая. Он опубликовал 
21 мая 2018, 05:00
Движение по путепроводу на Красной Глинке откроют 17 мая

Движение по путепроводу на Красной Глинке откроют 17 мая

В Самаре в четверг, 17 мая, в 20 часов откроют рабочее движение по всей ширине через путепровод по ул. Полтавской, расположенный на Красной Глинке у завода «Пепси-Кола», сообщили в пресс-службе главы региона. Путепровод ремонтировали в рамках работ на Красноглинском шоссе 

17 мая 2018, 03:43
К ЧМ-2018 проспект Карла Маркса ремонтируют в Самаре

К ЧМ-2018 проспект Карла Маркса ремонтируют в Самаре

В Самаре 17 мая планируют закончить основные работы по ремонту участка дороги по проспекту Карла Маркса от улицы Гагарина до Третьего проезда. Его протяженность – 1,3 километра. Эта дорога ведет к самарской городской детской больнице №1 и клиникам медуниверситета. Проезжую 

17 мая 2018, 11:02
Собаку бравого солдата Швейка отремонтировали в Самаре

Собаку бравого солдата Швейка отремонтировали в Самаре

В Самаре провели ремонтные работы на скульптурной композиции «Бравый солдат Швейк». Специалисты привели в порядок собаку, которая сидит рядом с неунывающим литературным героем. Об этом сообщает городской департамент культуры.

Напомним, скульптура с изображением бравого солдата Швейка появилась в Самаре в 2013 

16 мая 2018, 09:34
Улицу Лесную частично перекроют в Тольятти

Улицу Лесную частично перекроют в Тольятти

В Тольятти перекроют движение на одной из дорог. Ограничения коснутся участка улицы Лесной от Комсомольской до Карла Маркса. С 17:00 15 мая до 17:00 17 мая там будут проводиться работы по ремонту дорожного полотна.

В связи с перекрытием будет немного изменена 

15 мая 2018, 01:04
В Самаре завершили ремонт центральной улицы в поселке Береза

В Самаре завершили ремонт центральной улицы в поселке Береза

В Самаре завершен ремонт первой дороги, которая стояла в планах на приведение в порядок в 2018 году. Речь идет о центральной улице поселка Береза Красноглинского района.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в число первоочередных на проведение ремонтных работ эта дорога попала постольку, 

15 мая 2018, 09:52
В Самаре проспект Карла Маркса перекрыли 4 машины

В Самаре проспект Карла Маркса перекрыли 4 машины

В Самаре на проспекте Карла Маркса произошло курьезное ДТП. В воскресенье, 21 января, две иномарки не смогли проехать между двумя припаркованными машинами и застряли. По сообщению очевидца, ДТП произошло около дома №183. Там расположена школа. В результате дорога оказалась перекрыта 
22 января 2018, 01:50
Раскопали Маркса: самарский проспект перекрыли до середины сентября

Раскопали Маркса: самарский проспект перекрыли до середины сентября

Движение транспорта по проспекту Карла Маркса в Самаре будет ограничено  как минимум до середины сентября. Речь идет об участке дороги от улицы Санфировой до улицы Авроры. Как сообщили в мэрии, там строят водопровод.

Проезд ограничили с понедельника, 17 июля. 
18 июля 2017, 08:23
В Самаре до 11 июля перекроют проспект Карла Маркса

В Самаре до 11 июля перекроют проспект Карла Маркса

С 13 июня в Самаре ограничат движение по проспекту Карла Маркса. Это связано с строительством газопровода, сообщили в мэрии.

Согласно графику, в течение месяца будет закрыт проезд по участку дороги от улицы Санфировой до улицы Энтузиастов. По сообщению мэрии, движение должно 

9 июня 2017, 03:44
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