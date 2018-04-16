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Материалы по теме:

Самарские дорожники «отличились» в Пензе

Самарские дорожники «отличились» в Пензе

Прокуратура и УФАС по Пензенской области обвинили в картельном сговоре самарских дорожников. Фигурантами уголовного дела стали три ООО - «ССК «ДорМостАэро», «Волга-Проект» и «НПО «Авангард». Они принимали участие в аукционах на ремонт и обслуживание автомобильных дорог в Пензенской области. Общая 

16 апреля 2018, 12:58
Мусоровоз провалился под асфальт в Тольятти

Мусоровоз провалился под асфальт в Тольятти

Утром 16 апреля в Тольятти произошел провал грунта. Огромная яма в асфальте образовалась в районе дома №43 по улице Фрунзе. В нее угодил мусоровоз. Машина засела в дыре задними колесами.

По словам очевидцев, как только автомобиль выбрался из западни, 
16 апреля 2018, 12:11
95 км дорог в федеральную собственность передала Самарская область

95 км дорог в федеральную собственность передала Самарская область

Самарская область ради экономии сдаст часть  дорог общего пользования в управление федералам. Речь идет о трассах, которые являются продолжением федеральных магистралей. Это 61 км обводной дороги Самары от трассы М-5 «Урал» до трассы «Самара-Волгоград», а также 34 км обводной автодороги 

16 апреля 2018, 11:08
С 16 апреля изменится схема движения по трассе М-5 в Тольятти

С 16 апреля изменится схема движения по трассе М-5 в Тольятти

С понедельника, 16 апреля изменится схема движения в районе 974 километра трассы М-5 в Тольятти. Там идут работы по строительству развязки. Схемы объезда будут действовать до 3 квартала следующего года.

Машины, которые едут в Самару, после плотины Жигулевской ГЭС и поста 

16 апреля 2018, 08:47
Дорожники начали гарантийный ремонт тротуаров и дорог Самары

Дорожники начали гарантийный ремонт тротуаров и дорог Самары

В Самаре дорожники начали гарантийный ремонт тротуаров и дорог. До понедельника, 16 апреля, проходит осмотр участков, отремонтированных в период с 2013 по 2017 год. При обнаружении дефектов составляют акты, которые передадут подрядчикам для устранения повреждений дорог и тротуаров по гарантии. 
12 апреля 2018, 09:58
Стало известно, кто отремонтирует дороги Тольятти за 691 млн рублей

Стало известно, кто отремонтирует дороги Тольятти за 691 млн рублей

Дороги в Тольятти за 691 миллион рублей отремонтирует фирма «Автодоринжиниринг», говорится в сообщении на портале госзакупок. На тендер была подана всего одна заявка - от компании, которая считается аффилированной семье известных сызранских бизнесменов Серперов. Почти 90 процентов из указанной суммы 

4 апреля 2018, 05:02
Самые «убитые» дороги отремонтируют картами в Тольятти

Самые «убитые» дороги отремонтируют картами в Тольятти

В самое ближайшее время в Тольятти начнется карточный ремонт дорог. Таким методом будут приводиться в порядок наиболее разрушенные участки, которые не попали под плановый ремонт 2018 года. Всего картами планируется отремонтировать 30 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Из них 12,2 

4 апреля 2018, 10:08
Ремонт набережной у Ладьи в Самаре продлили до мая

Ремонт набережной у Ладьи в Самаре продлили до мая

В Самаре названы новые сроки окончания ремонта на четвертой очереди набережной у Ладьи. Изначально предполагалось, что работы завершатся в марте 2018 года, но они до сих пор продолжаются. Замруководителя гордепартамента градостроительства Олег Захаров сообщил, что построены поливочный водопровод, ливневая канализация, 
30 марта 2018, 10:37
Самарцы требуют запретить сыпать химреагенты на дороги и тротуары

Самарцы требуют запретить сыпать химреагенты на дороги и тротуары

Жители Самарской области потребовали запретить использование химических реагентов на дорогах и во дворах. Соответствующая петиция опубликована на портале Российской общественной инициативы. Присутствие противогололедных составов на проезжей части приводит к коррозии автомобильной техники и разрушению асфальта, аргументируют граждане. Кроме того, на 

19 января 2018, 05:27
Вместо ямы на улице Фрунзе появится асфальт

Вместо ямы на улице Фрунзе появится асфальт

В Интернете появилось фото большой ямы на дороге по улице Фрунзе, рядом с ОДО. Она возникла в результате коммунальной аварии в воскресенье, 1 октября. Это не провал, а технологическая яма после устранения утечки.

«Яма не сама по себе образовалась, 
5 октября 2017, 12:27
Вечные дороги: В России создали саморемонтирующееся дорожное покрытие

Вечные дороги: В России создали саморемонтирующееся дорожное покрытие

Отечественные ученые из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» разработали технологию дорожного покрытия, которая пока не имеет аналогов. При помощи использования особых нанотрубок асфальт будет иметь функцию «самозалечивания».
Как поясняют специалисты, благодаря токопроводящим наноэлементам, внедренным в классическое дорожное покрытие, серьезно сокращаются 

7 июля 2017, 03:32
В Тольятти загорелся асфальтный завод

В Тольятти загорелся асфальтный завод

Вчера, 7 мая, вечером в Тольятти случился пожар на одном из местных предприятий. Возгорание зафиксировали на территории асфальтного завода, передает 63.ru
Очевидцам ЧП удалось сфотографировать пламя. По их словам, возгорание имело значительный масштаб.
Как отмечает портал, это не единственное 
8 мая 2017, 09:01
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