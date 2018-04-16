В ночь на 16 апреля в Самаре начался ремонт улицы Ново-Вокзальной. Работы стартовали на отрезке от улицы Стара-Загора до Вольской. Сейчас идет фрезерование проезжей части. На этом этапе с дороги будет снят верхний, изношенный слой асфальта. Работы продлятся до конца недели. Их не будут прекращать даже несмотря на то, что в скором времени возможны дожди.
Следующим этапом станет укладка асфальто-бетонной смеси. Толщина нового покрытия составит около 5 сантиметров. Также, будет отрегулирована высота колодезных люков. Предполагается, что улицу Ново-Вокзальную на участке от улицы Солнечной до улицы Вольской (58752 кв. м) отремонтируют до конца апреля, сообщает горадминистрация.
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