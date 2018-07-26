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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Стало известно, когда троллейбус №16 вернется на маршрут

Стало известно, когда троллейбус №16 вернется на маршрут

Департамент транспорта Самары озвучил сроки возвращения на линию троллейбуса №16. Он курсировал между 6-м причалом и Губернским рынком. Его отменили в прошлом году из-за строительства нового здания речного вокзала.

В данный момент к возвращению 16-го троллейбуса практически все готово. Осталось завершить 

24 июля 2018, 09:58
Забег невест пройдет в Самаре

Забег невест пройдет в Самаре

19 августа в Самаре состоится одно из красивейших мероприятий этого лета. Областная столица примет марафон «Я - невеста».

Несколько десятков девушек в свадебных платьях пробегут по городу. Кроме того, для них устроят конкурсы и квесты, танцы у фонтанов и прогулку по 

19 июля 2018, 01:27
Сардиния и Самара стали еще ближе

Сардиния и Самара стали еще ближе

Напитки Сардинии славятся единственными в своём роде вкусами, а первозданная природа, целительный климат и развитая инфраструктура привлекают сюда путешественников. Нередкие гости на Апеннинском полуострове и жители Самары. А на этой неделе 
18 июля 2018, 03:59
Самую «убитую» дорогу Самары приведут в порядок: улицу Дачную готовят к реконструкции

Самую «убитую» дорогу Самары приведут в порядок: улицу Дачную готовят к реконструкции

В ближайшем будущем улица Дачная в Самаре будет полностью реконструирована. Соответствующее распоряжение о подготовке проекта планировки ее территории опубликовал департамент градостроительства.

Работы планируется разделить на два этапа. Сначала приведут в порядок участок между Московским шоссе и улицей Пензенской. На втором этапе 

18 июля 2018, 09:57
Для продолжения строительства улицы Ташкентской снесут мебельный рынок в Самаре

Для продолжения строительства улицы Ташкентской снесут мебельный рынок в Самаре

Глава областного Минтранса Иван Пивкин во время заседания комитета по транспорту в Губдуме рассказал о том, как осваиваются деньги, выделенные на ремонт дорог. В частности, речь зашла о работах на улице Ташкентской. На строительство объекта в казне предусмотрены 88 миллионов 
15 июня 2018, 10:04
В Самаре устанавливают причину пожара в «Макдоналдсе» на Стара-Загоре

В Самаре устанавливают причину пожара в «Макдоналдсе» на Стара-Загоре

В Самаре устанавливают причину пожара в ресторане «Макдоналдс» на улице Стара-Загоре, а также сумму ущерба. Инцидент в заведении, расположенном в Кировском районе города, произошел во вторник, 5 декабря.  

«05.12.2017 г. в 18:00 по адресу: г.о. Самара, Кировский р-н, ул. Стара-Загора 

6 декабря 2017, 02:46
«Как такое может быть!»: Ночью по центру Самары бродила бесхозная корова

«Как такое может быть!»: Ночью по центру Самары бродила бесхозная корова

Сегодня ночью, 11 ноября, жители 14 микрорайона Самары наблюдали необычную для города-миллионика картину: возле дома № 186 по улице Стара-Загора «паслась» корова (или бычок). Откуда она пришла – для всех загадка. Как пишут очевидцы в паблике «Новости Самары - 
11 ноября 2017, 02:22
В ремонт дорог Самарской области вложили 4,3 млрд рублей

В ремонт дорог Самарской области вложили 4,3 млрд рублей

109 дорог Самарской области общей протяженностью более 163 километров отремонтировали в этом году в рамках проекта  «Безопасные и качественные дороги». Они находятся в городах Кинель, Чапаевск, Жигулевск, Новокуйбышевск, Тольятти и Самара. В числе отремонтированных участков - Южный мост и путепровод 
10 ноября 2017, 12:56
Реконструкция Московского шоссе выполнена на 76%

Реконструкция Московского шоссе выполнена на 76%

Реконструкция Московского шоссе, по данным регионального минтранса, выполнена на 76%. Срок сдачи объекта - декабрь 2017 года. Впрочем, по словам, автомобилистов, там по-прежнему большие пробки.
Развязку, тоннель и боковые проезды на Московском шоссе открыли для движения в начале сентября. Но 

18 октября 2017, 06:11
Южный мост и путепровод «Аврора» полностью открыли для движения

Южный мост и путепровод «Аврора» полностью открыли для движения

Долгожданная новость для самарских автомобилистов. В среду утром для движения транспорта полностью открыли Южный мост, который ремонтировали в течение почти семи месяцев. Потратили 524 млн рублей. Напомню, это была вынужденная мера, так как по стыкам на переходе пошли трещины. Областная 

18 октября 2017, 06:02
В Самаре разработан стиль улицы Стара-Загора

В Самаре разработан стиль улицы Стара-Загора

На совещании в администрации городского округа Самара обсудили благоустройство улицы Стара-Загора. Для неё разработан единый стиль, в соответствии с которым должны быть оформлены расположенные на улице объекты потребрынка, фасады, вывески, лестницы, урны. Единым будет и новое цветочное оформление. На ул. 
23 марта 2016, 11:18
В Самаре пройдет игра-квест в честь юбилея улицы Стара-Загора

В Самаре пройдет игра-квест в честь юбилея улицы Стара-Загора

Сегодня, 3 марта, в Самаре презентуют первую городскую квест-игру «Новые Стара-Загорские игры». Её придумали в честь 50-летнего юбилея одноименной улицы в Самаре.

Участники квеста разработают маршруты для туристов по улице Стара-Загора, расскажут про её достопримечательности.

Проект представят в 
3 марта 2016, 01:11
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