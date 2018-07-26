В Самаре завершается ремонт дороги по улице Стара-Загора. Специалисты приводят в порядок участок протяженностью 1100 метров между улицами Ташкентской и Алма-Атинской. Сейчас укладывается верхний слой асфальтового полотна. Работы должны завершиться на следующей неделе.
Как отмечает пресс-служба горадминистрации, в последний раз улицу Стара-Загора ремонтировали четыре года назад. Гарантийный срок уже давно истек.
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