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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Ремонт улицы Стара-Загора в Самаре закончат на следующей неделе

Ремонт улицы Стара-Загора в Самаре закончат на следующей неделе

В Самаре завершается ремонт дороги по улице Стара-Загора.  Специалисты приводят в порядок участок протяженностью 1100 метров между улицами Ташкентской и Алма-Атинской. Сейчас укладывается верхний слой асфальтового полотна. Работы должны завершиться на следующей неделе.

Как отмечает пресс-служба горадминистрации, в последний раз улицу 

26 июля 2018, 11:52
После дождей на 4-й очереди набережной в Самаре обвалилась плитка и «поплыли» газоны

После дождей на 4-й очереди набережной в Самаре обвалилась плитка и «поплыли» газоны

Во вторник, 24 июля, представители самарской мэрии оценили состояние 4-й очереди набережной Волги после недавних дождей. Напомним,что каждый ливень заканчивается для свежеотремонтированного места отдыха одинаково - реки грязи стекают со склонов на благоустроенную территорию и новую плитку около «Ладьи». Реконструкция 
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Магазин в Самарской области поймали на «левом» подключении к электросетям

Магазин в Самарской области поймали на «левом» подключении к электросетям

Сотрудники «Самарских распределительных сетей», дочерней структуры «МРСК Волги», выявили хищение электроэнергии. Нарушителя ждет не только взыскание причиненного ущерба, но и крупный штраф. По данным компании, один из магазинов Самарской области перестал оплачивать свет по счетчику. Директор торгового объекта подключился 
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5,4 млн рублей потратят на реставрацию церкви Михаила Архангела в Самаре

5,4 млн рублей потратят на реставрацию церкви Михаила Архангела в Самаре

В Самаре продолжится реставрация церкви Михаила Архангела в поселке Шмидта (Запанском) в Железнодорожном районе Самары. Подрядчик приведет в порядок кровлю северных и южных притворов, трапезной и алтарной части. Кроме того, будет отремонтирован цоколь здания, кирпичную кладку восстановят кирпичом старого образца. 
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В Самаре установят качели «Сыр», павильон для буккроссинга и необычные скамейки

В Самаре установят качели «Сыр», павильон для буккроссинга и необычные скамейки

До конца лета в Самаре появятся 18 новых оригинальных арт-объектов. По итогам торгов победителем стало ООО «Интегрированные Технологии Безопасности». Судя по документам, размещенным на сайте госзакупок, некоторые из объектов будут на футбольную тематику и напоминать о недавно прошедшем ЧМ-2018. Они 
20 июля 2018, 01:13
Для продолжения строительства улицы Ташкентской снесут мебельный рынок в Самаре

Для продолжения строительства улицы Ташкентской снесут мебельный рынок в Самаре

Глава областного Минтранса Иван Пивкин во время заседания комитета по транспорту в Губдуме рассказал о том, как осваиваются деньги, выделенные на ремонт дорог. В частности, речь зашла о работах на улице Ташкентской. На строительство объекта в казне предусмотрены 88 миллионов 
15 июня 2018, 10:04
В ремонт дорог Самарской области вложили 4,3 млрд рублей

В ремонт дорог Самарской области вложили 4,3 млрд рублей

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10 ноября 2017, 12:56
Реконструкция Московского шоссе выполнена на 76%

Реконструкция Московского шоссе выполнена на 76%

Реконструкция Московского шоссе, по данным регионального минтранса, выполнена на 76%. Срок сдачи объекта - декабрь 2017 года. Впрочем, по словам, автомобилистов, там по-прежнему большие пробки.
Развязку, тоннель и боковые проезды на Московском шоссе открыли для движения в начале сентября. Но 

18 октября 2017, 06:11
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