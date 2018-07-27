|
Ремонт улицы Стара-Загора в Самаре закончат на следующей неделе
В Самаре завершается ремонт дороги по улице Стара-Загора. Специалисты приводят в порядок участок протяженностью 1100 метров между улицами Ташкентской и Алма-Атинской. Сейчас укладывается верхний слой асфальтового полотна. Работы должны завершиться на следующей неделе.
Как отмечает пресс-служба горадминистрации, в последний раз улицу …
|
26 июля 2018, 11:52
|
После дождей на 4-й очереди набережной в Самаре обвалилась плитка и «поплыли» газоны
Во вторник, 24 июля, представители самарской мэрии оценили состояние 4-й очереди набережной Волги после недавних дождей. Напомним,что каждый ливень заканчивается для свежеотремонтированного места отдыха одинаково - реки грязи стекают со склонов на благоустроенную территорию и новую плитку около «Ладьи». Реконструкция …
|
25 июля 2018, 09:45
|
Магазин в Самарской области поймали на «левом» подключении к электросетям
Сотрудники «Самарских распределительных сетей», дочерней структуры «МРСК Волги», выявили хищение электроэнергии. Нарушителя ждет не только взыскание причиненного ущерба, но и крупный штраф. По данным компании, один из магазинов Самарской области перестал оплачивать свет по счетчику. Директор торгового объекта подключился …
|
22 июля 2018, 02:09
|
5,4 млн рублей потратят на реставрацию церкви Михаила Архангела в Самаре
В Самаре продолжится реставрация церкви Михаила Архангела в поселке Шмидта (Запанском) в Железнодорожном районе Самары. Подрядчик приведет в порядок кровлю северных и южных притворов, трапезной и алтарной части. Кроме того, будет отремонтирован цоколь здания, кирпичную кладку восстановят кирпичом старого образца. …
|
20 июля 2018, 01:42
|
В Самаре установят качели «Сыр», павильон для буккроссинга и необычные скамейки
До конца лета в Самаре появятся 18 новых оригинальных арт-объектов. По итогам торгов победителем стало ООО «Интегрированные Технологии Безопасности». Судя по документам, размещенным на сайте госзакупок, некоторые из объектов будут на футбольную тематику и напоминать о недавно прошедшем ЧМ-2018. Они …
|
20 июля 2018, 01:13
|
Для продолжения строительства улицы Ташкентской снесут мебельный рынок в Самаре
|
15 июня 2018, 10:04
|
В ремонт дорог Самарской области вложили 4,3 млрд рублей
109 дорог Самарской области общей протяженностью более 163 километров отремонтировали в этом году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Они находятся в городах Кинель, Чапаевск, Жигулевск, Новокуйбышевск, Тольятти и Самара. В числе отремонтированных участков - Южный мост и путепровод …
|
10 ноября 2017, 12:56
|
Реконструкция Московского шоссе выполнена на 76%
|
18 октября 2017, 06:11