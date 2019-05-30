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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Материалы по теме:

Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу. 
 
- Мэрия приступает к размежеванию участка: из единого куска надо выделить искомую часть, 
31 мая 2019, 04:55
Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

В Самаре изменили схему движения автобусов № 38 и 55. Их пустили в объезд из-за провала, который образовался на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Сейчас транспорт этих маршрутов курсирует в сторону проспекта Кирова в объезд по проспекту Карла Маркса, 
31 мая 2019, 04:29
В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

Лето в Самарской области начнется с грозы и жары. По данным Приволжского УГМС, с 07:00 субботы, 1 июня, до вечера этого же дня в регионе будет небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, ожидается гроза. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер 
31 мая 2019, 03:58
Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улицу Куйбышева в историческом центре Самары не планируют перекрывать на лето. Раньше эта идея активно обсуждалась. По словам врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, ее не собираются делать пешеходной даже в выходные. По словам чиновника, частично на это 
31 мая 2019, 03:42
В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина

В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина

В четверг, 30 мая, произошла трагедия на тольяттинском автомобилестроительном заводе. Как рассказали сотрудники предприятия, скончался 52-летний слесарь-наладчик, занятый на производстве шасси. По словам очевидцев, мужчина спустился в подвал и ему стало плохо. Не исключено, что на его самочувствие повлияла высокая 
31 мая 2019, 02:51
Крымскую площадь в Самаре украсят сухим фонтаном, арт-объектами и мозаичным панно

Крымскую площадь в Самаре украсят сухим фонтаном, арт-объектами и мозаичным панно

В столице 63-го региона стартовали работы по благоустройству Крымской площади в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Сейчас ремонт ведется круглые сутки, задействованы 60 рабочих, которые используют 30 спецмашин. 

- Общественный транспорт ездит без ограничений. С часу ночи до 
30 мая 2019, 11:15
В Самаре открылось движение по Утевской

В Самаре открылось движение по Утевской

С вечера вторника, 28 мая, в Куйбышевском районе Самары открыли для движения улицу Утевскую на отрезке от Уральской до Хасановской. 

- С 17:00 28 мая на участке км 8+600 — км 9+150 федеральной дороги А-300 Самара — Большая Черниговка - 
29 мая 2019, 01:28
В Самаре вернут первоначальный облик фонтану 30-летия Победы за 30 млн рублей

В Самаре вернут первоначальный облик фонтану 30-летия Победы за 30 млн рублей

В столице 63-го региона объявлены торги на ремонт фонтана 30-летия Победы, который располагается на улице Молодогвардейской напротив площади Славы. Подрядчику планируют заплатить 30 млн рублей из городского бюджета. Аукцион в электронной форме должен пройти 17 июня, говорится на сайте 
29 мая 2019, 09:49
Движение по Утевской откроется до конца мая

Движение по Утевской откроется до конца мая

В столице 63-го региона завершены работы по перекладке первого участка канализационного коллектора на улице Утевской. На пересечении ее с улицей Войкова специалисты переложили 85 метров трубы диаметром 700 мм на глубине 7 метров. Движение стоков прерывать было нельзя, поэтому пришлось 
23 мая 2019, 01:36
В Самаре легковушка протаранила трамвай на Заводском шоссе

В Самаре легковушка протаранила трамвай на Заводском шоссе

В пятницу, 26 апреля, на Заводском шоссе произошла авария с участием общественного транспорта. По словам очевидцев в группе «Самара ДТП 163», иномарка «Лифан» заехала под трамвай, следовавший по маршруту № 19 от улицы Фадеева до Юнгородка. Легковушка получила серьезные 
26 апреля 2019, 02:33
Часть работ на Заводском шоссе перенесли на следующий год

Часть работ на Заводском шоссе перенесли на следующий год

Часть работ по реконструкции Заводского шоссе от улицы Авроры до 22 Партсъезда переносится на 2020 год. «Соответственно, общий объем финансирования с учетом средств из бюджетов разных уровней  в 2019 году составит 303 256 тыс. рублей, в 2020 – 359 960 
24 апреля 2019, 01:46
Верхний слой покрытия на Заводском шоссе уложат в мае-июне

Верхний слой покрытия на Заводском шоссе уложат в мае-июне

В Самаре продолжается реконструкция Заводского шоссе на отрезке от улицы 22 Партсъезда до Земеца. Напомним, что работы там стартовали в августе прошлого года. По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, на дороге положили только два слоя покрытия, верхний слой 
12 марта 2019, 08:59
Стало известно, когда трамваи вновь поедут по Заводскому шоссе в Самаре

Стало известно, когда трамваи вновь поедут по Заводскому шоссе в Самаре

Специалисты городского Департамента транспорта озвучили примерные сроки запуска трамваев по Заводскому шоссе. Напомним, ходить они там перестали с лета прошлого года из-за масштабного ремонта дороги. Сейчас вагоны по маршрутам №2, 3, 12, 19, 21 двигаются по сокращенной схеме. Они доезжают 

1 марта 2019, 11:50
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