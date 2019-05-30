|
Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы
Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу.
|
31 мая 2019, 04:55
|
Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд
В Самаре изменили схему движения автобусов № 38 и 55. Их пустили в объезд из-за провала, который образовался на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Сейчас транспорт этих маршрутов курсирует в сторону проспекта Кирова в объезд по проспекту Карла Маркса, …
|
31 мая 2019, 04:29
|
В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром
|
31 мая 2019, 03:58
|
Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом
Улицу Куйбышева в историческом центре Самары не планируют перекрывать на лето. Раньше эта идея активно обсуждалась. По словам врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, ее не собираются делать пешеходной даже в выходные. По словам чиновника, частично на это …
|
31 мая 2019, 03:42
|
В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина
В четверг, 30 мая, произошла трагедия на тольяттинском автомобилестроительном заводе. Как рассказали сотрудники предприятия, скончался 52-летний слесарь-наладчик, занятый на производстве шасси. По словам очевидцев, мужчина спустился в подвал и ему стало плохо. Не исключено, что на его самочувствие повлияла высокая …
|
31 мая 2019, 02:51
|
Крымскую площадь в Самаре украсят сухим фонтаном, арт-объектами и мозаичным панно
В столице 63-го региона стартовали работы по благоустройству Крымской площади в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Сейчас ремонт ведется круглые сутки, задействованы 60 рабочих, которые используют 30 спецмашин.
|
30 мая 2019, 11:15
|
В Самаре открылось движение по Утевской
|
29 мая 2019, 01:28
|
В Самаре вернут первоначальный облик фонтану 30-летия Победы за 30 млн рублей
В столице 63-го региона объявлены торги на ремонт фонтана 30-летия Победы, который располагается на улице Молодогвардейской напротив площади Славы. Подрядчику планируют заплатить 30 млн рублей из городского бюджета. Аукцион в электронной форме должен пройти 17 июня, говорится на сайте …
|
29 мая 2019, 09:49
|
Движение по Утевской откроется до конца мая
|
23 мая 2019, 01:36
|
В Самаре легковушка протаранила трамвай на Заводском шоссе
В пятницу, 26 апреля, на Заводском шоссе произошла авария с участием общественного транспорта. По словам очевидцев в группе «Самара ДТП 163», иномарка «Лифан» заехала под трамвай, следовавший по маршруту № 19 от улицы Фадеева до Юнгородка. Легковушка получила серьезные …
|
26 апреля 2019, 02:33
|
Часть работ на Заводском шоссе перенесли на следующий год
|
24 апреля 2019, 01:46
|
Верхний слой покрытия на Заводском шоссе уложат в мае-июне
|
12 марта 2019, 08:59
|
Стало известно, когда трамваи вновь поедут по Заводскому шоссе в Самаре
|
1 марта 2019, 11:50
Мы Вам перезвоним!