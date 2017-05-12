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Бункер S

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Материалы по теме:

За долги перед детьми алиментщицы будут убирать улицы Самары

За долги перед детьми алиментщицы будут убирать улицы Самары

15 мая 2017 года  в 10:00 по адресу: г. Самара, ул. Никитинская д. 30 три женщины - должницы по алиментам, будут заниматься уборкой территории Железнодорожного района. 
12 мая 2017, 10:07
В блогах: Ветряная мельница в Бариновке

В блогах: Ветряная мельница в Бариновке

Блогер Алексей Авдейчев рассказал про старую ветряную мельницу в селе Бариновка Нефтегорского района. "Она была построена в 1848 году. Это, пожалуй, единственный подобный объект, сохранившийся на территории Самарской области. Мельница была построена землевладельцем Петром Артамовым. Считается, что часть жерновов привезли 

12 мая 2017, 06:14
В блогах: Скорая помощь в Самаре

В блогах: Скорая помощь в Самаре

Блогер usbo поделился "крайне неудачным опытом вызова скорой помощи в Самаре". "У нас заболел ребенок. Чтобы вызвать скорую, потребовалось целых 45 минут набирать разные номера, звоня без перерыва. Совершили в общей сложности 150 звонков. По номеру 103 через 2,5 минуты автоответчик 

12 мая 2017, 05:21
Саратовцы заработают на раскопках самарской крепости 11 млн. 700 тыс. рублей

Саратовцы заработают на раскопках самарской крепости 11 млн. 700 тыс. рублей

В Самаре поисками старой крепости на Хлебной площади займется саратовский «Научно-исследовательский центр по сохранению культурного наследия» за 11 млн 700 тысяч рублей. Областное агентство по сохранению историко-культурного наследия подвело итоги тендера по определению подрядчика, который займется археологическими исследованиями на объекте «Старая 

12 мая 2017, 01:38
С легким паром: Жители поселка Шмидта остались без бани

С легким паром: Жители поселка Шмидта остались без бани

Первого июня в областной столице закроют общественную баню №4. Она находится на улице Братьев Коростелевых, 47.
Как информируют в администрации Железнодорожного района, определенные неудобства в этой связи ждут жителей поселка Шмидта. Впрочем, поступить иначе нельзя, поскольку оборудование этого заведения сейчас 

12 мая 2017, 11:44
С 12 мая в Самаре перекроют Волжский проспект

С 12 мая в Самаре перекроют Волжский проспект

Очередные дорожные работы усложнят жизнь самарских автолюбителей. 12 мая в Самаре на Волжском проспекте в районе гостиницы «Волга» вскроют дорожное полотно. Специалисты «Предприятия тепловых сетей» приступят к ремонту тепловой камеры, которая находится под проезжей частью. В связи с проведением работ 

11 мая 2017, 01:45
В Самаре до 10 июня ограничили движение по Заводскому шоссе

В Самаре до 10 июня ограничили движение по Заводскому шоссе

Это связано со строительством ливневой канализации, сообщает мэрия областного центра. Ограничение будет действовать на участке от Авроры до дома № 13 на Заводском шоссе ежедневно до 10 июня с 22:00 до 6:00.
В связи ограничением движения автомобилистам рекомендуется заранее выбирать 

10 мая 2017, 10:22
На Волжском проспекте мотоцикл врезался в такси «Браво»: водитель и пассажир в больнице

На Волжском проспекте мотоцикл врезался в такси «Браво»: водитель и пассажир в больнице

В ночь с субботы на воскресенье, с 6 на 7 мая, на Волжском проспекте произошло серьезное ДТП с участием такси «Браво» и спортивного мотоцикла. Об этом сообщает 63.ru.
 
По словам очевидцев, водитель Renault Logan, поворачивая с Волжского проспекта 
7 мая 2017, 12:00
Миллионы в трубу: в Самаре ищут подрядчика для нового этапа ремонта на площади Славы

Миллионы в трубу: в Самаре ищут подрядчика для нового этапа ремонта на площади Славы

Департамент по делам губернатора объявил повторный конкурс по определению подрядчика на третий этап капремонта склона площади Славы. В первый раз аукцион хотели провести в конце марта. Однако торги так и не состоялись. Теперь победителя планируют назвать 15 мая. Начать работы 

3 мая 2017, 02:01
Никто не хочет 243 миллиона?

Никто не хочет 243 миллиона?

В Самаре признаны несостоявшимися торги по капремонту площади имени Куйбышева и четырех прилегающих к ней скверов. На аукцион не было подано ни одной заявки, следует из информации на портале госзакупок. Как уже сообщала «ТЕРРА», подрядчику планировалось заплатить 243 миллиона рублей 

3 мая 2017, 12:25
В самарском ночном клубе ранен молодой мужчина

В самарском ночном клубе ранен молодой мужчина

В ночь с субботы на воскресенье, с 19 на 20 ноября, в одном из самарских ночных клубов на Волжском проспекте случился конфликт между двумя посетителями. Сообщение об инциденте поступило в полицию в 4:15 утра.

Приехав по указанному адресу, полицейские выяснили, что в клубе 

20 ноября 2016, 03:07
В Самаре заменили теплопровод на Волжском проспекте

В Самаре заменили теплопровод на Волжском проспекте

Перекладка участка тепловой сети вдоль Волжского проспекта в районе перекрестка с Вилоновской завершена, сообщила компания «Предприятие тепловых сетей». Сотрудники ремонтной бригады заменили участок теплопровода диаметром 800 миллиметров и протяженностью 156 метров.

Были смонтированы бетонные блоки, установлена новая запорная арматура. В настоящее 

26 июля 2016, 05:26
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