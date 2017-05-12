Дорожное полотно на Волжском проспекте в районе гостиницы «Волга» в Самаре вскроют не 12 мая, как было объявлено, а 15 мая. Как сообщает «Предприятие тепловых сетей», ремонт тепловой камеры, которая расположена под дорогой, перенесен по просьбе администрации г.о.Самара. В понедельник к работам на этом объекте приступят специалисты подрядной организации ООО «Волготепломонтаж». Руководство АО «Предприятие тепловых сетей» ставит задачу перед подрядной организацией завершить все работы на объекте до 22 мая. На весь период проведения ремонтных работ автомобильное движение на участке Волжского проспекта рядом с гостиницей «Волга» будет приостановлено.
Данная работа выполняется в рамках подготовки теплосетевых коммуникаций в исторической части города к проведению Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года.
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