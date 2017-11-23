Телерадиокомпания «ТЕРРА» отмечает свой 19-й день рождения! Телерадиокомпания «ТЕРРА» отмечает свой 19-й день рождения. Первый раз мы вышли в эфир 10 ноября 1998 года на 50-м дециметровом канале. Это была информационная программа с аббревиатурой СНН – «Служба независимых … Телерадиокомпания «ТЕРРА» отмечает свой 19-й день рождения. Первый раз мы вышли в эфир 10 ноября 1998 года на 50-м дециметровом канале. Это была информационная программа с аббревиатурой СНН – «Служба независимых