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«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

«РЕН ТВ» снова лидер!

«РЕН ТВ» снова лидер!

«РЕН ТВ», партнер ТРК «ТЕРРА», снова стал самым популярным телеканалом среди мужчин. Российские мужчины провели на «РЕН ТВ» всё минувшее воскресенье, 12 ноября.

«Первое место среди всех федеральных телеканалов «РЕН ТВ» обеспечил вертикальный показ сериала «Джокер», благодаря которому воскресная 
15 ноября 2017, 02:42
Телерадиокомпания «ТЕРРА» отмечает свой 19-й день рождения!

Телерадиокомпания «ТЕРРА» отмечает свой 19-й день рождения!

Телерадиокомпания «ТЕРРА» отмечает свой 19-й день рождения. Первый раз мы вышли в эфир  10 ноября 1998 года на 50-м дециметровом канале. Это была информационная программа с аббревиатурой СНН – «Служба независимых 
10 ноября 2017, 10:20
«ТЕРРА» поздравляет Наталью Камбарову!

«ТЕРРА» поздравляет Наталью Камбарову!

Сегодня, 7 ноября, день рождения генерального директора ТРК «ТЕРРА» Натальи Камбаровой.

Созданная в 1998 году телерадиокомпания под её руководством превратилась в крупнейший региональный холдинг электронных СМИ.

Работа Натальи Камбаровой 
7 ноября 2017, 10:30

"Терра" поздравляет с Днем народного единства

4 ноября 2017, 12:09
«РЕН ТВ» вновь стал самым популярным телеканалом среди российских мужчин!

«РЕН ТВ» вновь стал самым популярным телеканалом среди российских мужчин!

28 октября «РЕН ТВ», партнер ТРК «ТЕРРА», вновь стал самым популярным телеканалом среди российских мужчин (в возрасте от 25 до 54 лет) – с долей 9,9%.
31 октября 2017, 03:36
Премьера на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»: новый сериал «Беглец» с Иваном Охлобыстиным (16+)

Премьера на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»: новый сериал «Беглец» с Иваном Охлобыстиным (16+)

8 октября на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ» состоится большая премьера – нового сериала «Беглец» (16+). В главной роли – Иван Охлобыстин. Он сыграл мошенника в бегах, авантюриста Мишу, который решил стать борцом с преступностью. 
29 сентября 2017, 04:25
На телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» стартует новый сезон

На телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» стартует новый сезон

В новом сезоне «ТЕРРА» продолжит развивать собственные проекты. По вторникам в 18:20 смотрите новые выпуски проекта @Terragram. О самых интересных публикациях в аккаунтах самарских пользователей «Инстаграм» расскажет инста-гёрл @tanya_bikmetova (Татьяна Бикметова).

Самым обсуждаемым событиям Самары, России и мира посвящено развлекательное спик-шоу 

1 сентября 2017, 06:02
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