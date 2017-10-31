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Уникальный шанс первым увидеть новый комедийный фильм «Мифы»! (16+)
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31 октября 2017, 01:31
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Уникальную возможность получили друзья и партнеры «Русского Радио в Самаре»
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26 октября 2017, 03:56
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Уникальный шанс первым увидеть новый комедийный фильм «Мифы»! (16+)
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24 октября 2017, 01:57
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Составлен топ-10 горнолыжных курортов России
Эксперты агентства ТурСтат представили рейтинг наиболее популярных горнолыжных курортов РФ исходя из оценки их посещаемости. На первом месте списка оказался кемеровский Шерегеш, который в прошлом сезоне посетило порядка миллиона туристов.
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23 октября 2017, 02:00
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Константин Титов в спик-шоу «Бункер S»: смотрите на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!
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19 октября 2017, 02:58
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Средняя зарплата в Самаре стала выше
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18 октября 2017, 11:29
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Самарский университет попал в Топ-100 по версии University Rankings
Впервые в 100 лучших вузов развивающихся стран Европы и Центральной Азии по версии международного рейтинга University Rankings включен Самарский национальный исследовательский университет имени Королёва. Он занимает 99-ю строчку. В исследовании проанализированы показатели 300 университетов из двух десятков стран мира - …
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17 октября 2017, 08:04
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Определены самые культурные города России
Финансовый университет при кабмине определил наиболее культурные города Российской Федерации. Рейтинг обнародован на соответствующем портале.
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11 октября 2017, 10:30
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Премьера на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»: новый сериал «Беглец» с Иваном Охлобыстиным (16+)
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29 сентября 2017, 04:25
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На телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» стартует новый сезон
В новом сезоне «ТЕРРА» продолжит развивать собственные проекты. По вторникам в 18:20 смотрите новые выпуски проекта @Terragram. О самых интересных публикациях в аккаунтах самарских пользователей «Инстаграм» расскажет инста-гёрл @tanya_bikmetova (Татьяна Бикметова).
Самым обсуждаемым событиям Самары, России и мира посвящено развлекательное спик-шоу …
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1 сентября 2017, 06:02
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Успей выиграть приз: «ТЕРРА» наградила нового победителя конкурса по «Игре престолов»!
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11 июля 2017, 04:34
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Приз за белых ходоков: участвуй в новом конкурсе по «Игре престолов» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!
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4 июля 2017, 01:30