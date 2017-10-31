7
52
32
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 октября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31 октября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
4 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Уникальный шанс первым увидеть новый комедийный фильм «Мифы»! (16+)

Уникальный шанс первым увидеть новый комедийный фильм «Мифы»! (16+)

Телерадиокомпания «ТЕРРА» и радиостанция «Русское Радио» в Самаре дают вам уникальный шанс 15 ноября 2017 года первыми увидеть российский комедийный фильм режиссёра Александра Молочникова «Мифы» (16+). В картине снялись звезды российского 
31 октября 2017, 01:31
Уникальную возможность получили друзья и партнеры «Русского Радио в Самаре»

Уникальную возможность получили друзья и партнеры «Русского Радио в Самаре»

Специально для них, а также для тех, кто выиграл билеты в эфире программы «Стол заказов», был организован предпремьерный показ фильма «Последний богатырь». По сюжету картины обычный парень Иван, которого играет Виктор Хориняк, по воле случая переносится из современной Москвы в 
26 октября 2017, 03:56
Уникальный шанс первым увидеть новый комедийный фильм «Мифы»! (16+)

Уникальный шанс первым увидеть новый комедийный фильм «Мифы»! (16+)

Телерадиокомпания «ТЕРРА» и радиостанция «Русское Радио» в Самаре дают вам уникальный шанс 15 ноября 2017 года первыми увидеть российский комедийный фильм режиссёра Александра Молочникова «Мифы» (16+). В картине снялись звезды российского 
24 октября 2017, 01:57
Составлен топ-10 горнолыжных курортов России

Составлен топ-10 горнолыжных курортов России

Эксперты агентства ТурСтат представили рейтинг наиболее популярных горнолыжных курортов РФ исходя из оценки их посещаемости.  На первом месте списка оказался кемеровский Шерегеш, который в прошлом сезоне посетило порядка миллиона туристов.
«Серебро» в этом состязании досталось сочинскому курорту «Роза Хутор», расположенному 

23 октября 2017, 02:00
Константин Титов в спик-шоу «Бункер S»: смотрите на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!

Константин Титов в спик-шоу «Бункер S»: смотрите на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!

Во вторник, 24 октября, на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ» выйдет 100 выпуск программы «Бункер S». Почетным гостем юбилейного выпуска стал экс-губернатор Самарской области Константин Алексеевич Титов.
 
«Бункер S» - развлекательное спик-шоу ТРК «ТЕРРА». Программа посвящена еженедельному обзору самых 
19 октября 2017, 02:58
Средняя зарплата в Самаре стала выше

Средняя зарплата в Самаре стала выше

В первую десятку крупнейших городов-миллионников с самым высоким средним уровнем зарплат вошла Самара. Исследование проведено сервисом «Avito Работа» по итогам третьего квартала 2017 года. Средняя зарплата в Самаре выросла на 5 процентов - до 31 тысячи 200 рублей в месяц. 

18 октября 2017, 11:29
Самарский университет попал в Топ-100 по версии University Rankings

Самарский университет попал в Топ-100 по версии University Rankings

Впервые в 100 лучших вузов развивающихся стран Европы и Центральной Азии по версии международного рейтинга University Rankings включен Самарский национальный исследовательский университет имени Королёва. Он занимает 99-ю строчку. В исследовании проанализированы показатели 300 университетов из двух десятков стран мира - 

17 октября 2017, 08:04
Определены самые культурные города России

Определены самые культурные города России

Финансовый университет при кабмине определил наиболее культурные города Российской Федерации. Рейтинг обнародован на соответствующем портале.
При составлении перечня во внимание принимались такие критерии, как количество учреждений культуры, удовлетворенность населения своей культурной средой, а также образовательной сферой.
Как показало исследование, учреждениями 

11 октября 2017, 10:30
Премьера на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»: новый сериал «Беглец» с Иваном Охлобыстиным (16+)

Премьера на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»: новый сериал «Беглец» с Иваном Охлобыстиным (16+)

8 октября на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ» состоится большая премьера – нового сериала «Беглец» (16+). В главной роли – Иван Охлобыстин. Он сыграл мошенника в бегах, авантюриста Мишу, который решил стать борцом с преступностью. 
29 сентября 2017, 04:25
На телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» стартует новый сезон

На телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» стартует новый сезон

В новом сезоне «ТЕРРА» продолжит развивать собственные проекты. По вторникам в 18:20 смотрите новые выпуски проекта @Terragram. О самых интересных публикациях в аккаунтах самарских пользователей «Инстаграм» расскажет инста-гёрл @tanya_bikmetova (Татьяна Бикметова).

Самым обсуждаемым событиям Самары, России и мира посвящено развлекательное спик-шоу 

1 сентября 2017, 06:02
Успей выиграть приз: «ТЕРРА» наградила нового победителя конкурса по «Игре престолов»!

Успей выиграть приз: «ТЕРРА» наградила нового победителя конкурса по «Игре престолов»!

Новым победителем конкурса «По следам белых ходоков», посвященного сериалу «Игра престолов» на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ», стал Сергей Торгов. Он получил подарочный сертификат в Дом новой культуры ART&FACT на 1500 рублей.

Напомним, каждое воскресенье июля на канале «ТЕРРА 
11 июля 2017, 04:34
Приз за белых ходоков: участвуй в новом конкурсе по «Игре престолов» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!

Приз за белых ходоков: участвуй в новом конкурсе по «Игре престолов» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!

Победителем конкурса «По следам белых ходоков», посвященного второму сезону сериала «Игра престолов» на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ», стал Михаил Иванов. Он получил подарочный сертификат в Дом новой культуры ART&FACT на 1500 рублей.
 
Напомним, каждое воскресенье июля на канале 
4 июля 2017, 01:30
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.