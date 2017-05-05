5
51
31
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 4 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
10 + 9 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Майские премьеры и кинопоказы: анонс канала «ТЕРРА – РЕН ТВ»

Майские премьеры и кинопоказы: анонс канала «ТЕРРА – РЕН ТВ»

В пятницу, 5 мая, на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ» состоится премьера документального спецпроекта «Вечная жизнь. Свидетельства бессмертных». Актёр Владимир Епифанцев и гипнолог, профессор Игорь Салынцев встретились впервые, чтобы принять участие в совместном эксперименте. Бурятские ламы уже многие годы говорят 

5 мая 2017, 01:26
«Когда похищают ребенка»: премьера фильма «Отцы» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»

«Когда похищают ребенка»: премьера фильма «Отцы» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»

В воскресенье, 23 апреля, на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» - премьера! Новый остросюжетный сериал «Отцы». Все серии покажут за один день!

На Кипре похищена молодежная команда по волейболу. Российские старшеклассницы. Красавицы. Гордость отцов.

Через несколько часов напряженных 
21 апреля 2017, 11:38
Самарцы взяли «Золотые маски»

Самарцы взяли «Золотые маски»

Сразу два  театра Самарской области стали лауреатами национальной премии «Золотая маска». В номинации «Лучшая роль второго плана» победил актер академического театра драмы им. М.Горького Владимир Гальченко, сыгравший  князя Серпуховского в спектакле «История лошади».
А в  номинации «Лучшая работа художника по 

20 апреля 2017, 01:29
Премьера на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»: остросюжетный сериал «Отцы»

Премьера на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»: остросюжетный сериал «Отцы»

23 апреля на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» состоится премьера нового многосерийного фильма «Отцы». Жизни 12 девушек-волейболисток оказываются под угрозой в результате дерзкого угона самолета. Кажется, что следов пропавшей группы отыскать невозможно. Тогда в дело вступают отцы похищенных спортсменок! Каждый 

3 апреля 2017, 03:12
В Самаре стартует церемония награждения премии «Блогер года 2016»

В Самаре стартует церемония награждения премии «Блогер года 2016»

Буквально в эти минуты стартует Шестая ежегодная церемония награждения региональной премии «Блогер года», учрежденной телерадиокомпанией «ТЕРРА». Это самое ожидаемое событие самарской блогосферы.

За главный приз боролись 56 юзеров из губернской столицы, а также Тольятти, Сызрани, Отрадного, Чапаевска и других городов области. 

31 марта 2017, 06:07
В Самаре назвали лучший спектакль года

В Самаре назвали лучший спектакль года

В самарском Доме актера прошло награждение премией «Самарская театральная муза - 2016». Награду «Лучший спектакль» присудили новокуйбышевскому театру «Грань» за постановку «Король Лир». Премьера состоялась в декабре. В копилке «Грани» спецприз за лучший актерский ансамбль, также награды получили молодые артисты 

28 марта 2017, 11:14
В блогах: про слухи о премии в 800 000 для сызранского врача

В блогах: про слухи о премии в 800 000 для сызранского врача

Сызранский блогер Александр Сивак обратился к властям области с просьбой подтвердить или опровергнуть "гуляющий по городу слух, что главврач местной ЦГБ получил в 2017 году довольно увесистую премию в размере 800 тысяч рублей". "Обсуждая эту новость с коллегами, я 
24 марта 2017, 04:03
«Военная тайна» с Игорем Прокопенко: новые выпуски с 21 января на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!

«Военная тайна» с Игорем Прокопенко: новые выпуски с 21 января на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!

На этой неделе на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ» начнут показывать новые выпуски программы «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. Уже много лет она остается одной из самых популярных программ на отечественном телевидении.

Военных тайн с течением времени не становится меньше, иной 

16 января 2017, 01:13
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна