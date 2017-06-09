Телеканал «РЕН ТВ», который в Самаре уже более десяти лет транслирует ТРК «ТЕРРА», стал серебряным призёром международной премии за выдающиеся достижения в области телевизионного маркетинга и дизайна PromaxBDA Global Excellence Awards 2017.
Награду получил эфирный проморолик «Опустевший город» – в номинации «Промо регулярного слота». Авторы ролика – Михаил Тукмачёв и Василий Резниченко.
В престижной премии PromaxBDA Global Excellence Award участвуют только медиалидеры со всего мира. В 2017 году эфирное промо РЕН ТВ впервые за всю историю телеканала боролось за награду сразу в шести номинациях – наравне с такими титанами индустрии, как Sony, CNN, HBO и FOX.
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