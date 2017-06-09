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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 9 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Выиграй билет на предпоказ фильма «Холодное танго» в Самаре!

Выиграй билет на предпоказ фильма «Холодное танго» в Самаре!

Телерадиокомпания «ТЕРРА» и радиостанция «Русское Радио в Самаре» дают вам уникальный шанс первыми увидеть новый фильм Павла Чухрая «Холодное танго». Предпоказ состоится в Самаре 20 июня в кинотеатре «Вертикаль» по адресу: Московское шоссе, 17.

Главный герой чудом избежал смерти, чтобы 
9 июня 2017, 05:02
Видео: строительная техника засыпает спуск к Волге в Загородном парке

Видео: строительная техника засыпает спуск к Волге в Загородном парке

Самарец Евгений Нектаркин поведал на "Ютьюбе", что сегодня в Загородный парк "привезли грунт на спуск и начали его ровнять". Предположительно, власти отреагировали на критику в соцсетях и начали сносить сомнительную горнолыжную трассу, которую соорудили строители, сбросившие десятки тонн грунта 
7 июня 2017, 09:00
Появилось видео задержания Сергея Рубакова, но без звука

Появилось видео задержания Сергея Рубакова, но без звука

Видео задержания главы самарского департамента градостроительства Сергея Рубакова появилось в Сети. Правда, без звука.
Как уже сообщала «ТЕРРА», руководитель самарского городского департамента градостроительства Сергей Рубаков проведет два месяца под домашним арестом. Такую меру пресечения в этот понедельник, 5 июня, ему 

6 июня 2017, 02:51
На Алма-Атинской возле ТЭЦ вспыхнул автомобиль, есть видео

На Алма-Атинской возле ТЭЦ вспыхнул автомобиль, есть видео

В воскресенье, 4 июня, в Кировском районе Самары на ходу загорелся легковой автомобиль. Инцидент произошел на пересечении улицы Алма-Атинской и проспекта Карла Маркса возле Самарской ТЭЦ. Видео, снятое очевидцем, появилось в Сети.

В ГУ МЧС России по Самарской области сообщили, что 

5 июня 2017, 09:57
Появилось видео смерча на границе Самарской области и Татарстана

Появилось видео смерча на границе Самарской области и Татарстана

В социальных сетях появились фотографии и видео смерча, случившегося на границе Самарской области и Татарстана. На территории нашего региона от стихии пострадали жители села Ясная Поляна. Как уже сообщала «ТЕРРА», там были повреждены крыши десяти домов, газопровод. Кроме того, 
2 июня 2017, 11:41
Новый конкурс «Каникулы на «ТЕРРЕ»: победителю – отдых с семьей на турбазе!

Новый конкурс «Каникулы на «ТЕРРЕ»: победителю – отдых с семьей на турбазе!

Телерадиокомпания «ТЕРРА» объявила новый конкурс для родителей детей, читающих стихи. Если вашему ребенку от 6 до 14 лет, вы можете оставить заявку на участие в конкурсе на нашем сайте trkterra.ru. Это можно сделать с 1 по 10 июня. 
1 июня 2017, 05:08
«ТЕРРА» наградила победителей конкурса «Котофея»

«ТЕРРА» наградила победителей конкурса «Котофея»

Фотоконкурс «Котофея» от ТРК «ТЕРРА» завершен! Нет более «умильных» фото в Сети, чем котики и девушки в одном кадре! С 26 апреля по 15 мая мы получили десятки очаровательных снимков.

Победу в конкурсе по результатам онлайн-голосования одержали Анна, участвующая 
31 мая 2017, 04:04
«Лютики-цветочки»: новый конкурс от программы «Дачный мир» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!

«Лютики-цветочки»: новый конкурс от программы «Дачный мир» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!

Программа «Дачный мир» подвела итоги майского конкурса  «Мой цветущий сад»! Главный приз - подарочный сертификат на 15 сеансов в соляную пещеру получила Климентенко Татьяна.

Серия конкурсов от программы «Дачный мир» на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» продолжается!

«Пока 
31 мая 2017, 03:00
«РЕН ТВ» вышел в финал престижной международной премии Promax

«РЕН ТВ» вышел в финал престижной международной премии Promax

Телеканал «РЕН ТВ» впервые стал финалистом шести номинаций международной премии за выдающиеся достижения в области телевизионного маркетинга и дизайна PromaxBDA Global Excellence Awards 2017.

В престижной премии PromaxBDA Global Excellence Award участвуют только лидеры медиарынка со всего мира. В 2017 году 

5 мая 2017, 05:43
Майские премьеры и кинопоказы: анонс канала «ТЕРРА – РЕН ТВ»

Майские премьеры и кинопоказы: анонс канала «ТЕРРА – РЕН ТВ»

В пятницу, 5 мая, на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ» состоится премьера документального спецпроекта «Вечная жизнь. Свидетельства бессмертных». Актёр Владимир Епифанцев и гипнолог, профессор Игорь Салынцев встретились впервые, чтобы принять участие в совместном эксперименте. Бурятские ламы уже многие годы говорят 

5 мая 2017, 01:26
«Когда похищают ребенка»: премьера фильма «Отцы» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»

«Когда похищают ребенка»: премьера фильма «Отцы» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»

В воскресенье, 23 апреля, на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» - премьера! Новый остросюжетный сериал «Отцы». Все серии покажут за один день!

На Кипре похищена молодежная команда по волейболу. Российские старшеклассницы. Красавицы. Гордость отцов.

Через несколько часов напряженных 
21 апреля 2017, 11:38
Самарцы взяли «Золотые маски»

Самарцы взяли «Золотые маски»

Сразу два  театра Самарской области стали лауреатами национальной премии «Золотая маска». В номинации «Лучшая роль второго плана» победил актер академического театра драмы им. М.Горького Владимир Гальченко, сыгравший  князя Серпуховского в спектакле «История лошади».
А в  номинации «Лучшая работа художника по 

20 апреля 2017, 01:29
Премьера на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»: остросюжетный сериал «Отцы»

Премьера на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»: остросюжетный сериал «Отцы»

23 апреля на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» состоится премьера нового многосерийного фильма «Отцы». Жизни 12 девушек-волейболисток оказываются под угрозой в результате дерзкого угона самолета. Кажется, что следов пропавшей группы отыскать невозможно. Тогда в дело вступают отцы похищенных спортсменок! Каждый 

3 апреля 2017, 03:12
В Самаре стартует церемония награждения премии «Блогер года 2016»

В Самаре стартует церемония награждения премии «Блогер года 2016»

Буквально в эти минуты стартует Шестая ежегодная церемония награждения региональной премии «Блогер года», учрежденной телерадиокомпанией «ТЕРРА». Это самое ожидаемое событие самарской блогосферы.

За главный приз боролись 56 юзеров из губернской столицы, а также Тольятти, Сызрани, Отрадного, Чапаевска и других городов области. 

31 марта 2017, 06:07
В Самаре назвали лучший спектакль года

В Самаре назвали лучший спектакль года

В самарском Доме актера прошло награждение премией «Самарская театральная муза - 2016». Награду «Лучший спектакль» присудили новокуйбышевскому театру «Грань» за постановку «Король Лир». Премьера состоялась в декабре. В копилке «Грани» спецприз за лучший актерский ансамбль, также награды получили молодые артисты 

28 марта 2017, 11:14
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