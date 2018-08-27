Правительство Самарской области готово заплатить 209 миллионов рублей за квартиры для переселения граждан из аварийного жилья. Соответствующий тендер появился сегодня на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, у победителя торгов выкупят по цене квадратного метра в 34 тысячи рублей пятиэтажные дома в посёлке …