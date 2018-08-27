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Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы
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27 августа 2018, 05:50
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Житель Новокуйбышевска попался на попытке подкупа следователя
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27 августа 2018, 05:27
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Музей спорта откроют на стадионе «Самара Арена»
На стадионе «Самара Арена» появится Музей спорта. В понедельник, 27 августа, на совещании по вопросам использования наследия ЧМ-2018 были представлены первые итоги работы в этом направлении. Сейчас формируется рабочая группа по разработке концепции музея, рассказала руководитель департамента стратегического планирования и …
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27 августа 2018, 05:07
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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Правительство отказалось сносить пятиэтажки в регионах
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13 апреля 2017, 09:47
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На переселение самарцев из ветхого жилья потратят 209 млн рублей
Правительство Самарской области готово заплатить 209 миллионов рублей за квартиры для переселения граждан из аварийного жилья. Соответствующий тендер появился сегодня на портале госзакупок.
Согласно техзаданию, у победителя торгов выкупят по цене квадратного метра в 34 тысячи рублей пятиэтажные дома в посёлке …
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2 марта 2017, 02:55
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Передачу нового жилья для самарских переселенцев снова перенесли
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27 января 2017, 09:47
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Самару зачистят от ветхого жилья
Мэрия Самары объявила два аукциона на право развития территорий в Ленинском и Советском районах города. Согласно сообщению на сайте администрации, планируется найти подрядчиков для застройки участков в границах улиц Буянова, Маяковского, Агибалова и Ульяновской, а также Гастелло, Печерской, Советской Армии …
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10 июня 2016, 02:44