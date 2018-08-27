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Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Программа «Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА РЕН-ТВ» практически готова к выходу. Обо всем интересном, что произошло в понедельник, вам расскажут ведущая Евгения Гуляева и наши корреспонденты. Вот главне темы предстоящего выпуска:

Надо брать пока дешево. В России начали дорожать 
27 августа 2018, 05:50
Житель Новокуйбышевска попался на попытке подкупа следователя

Житель Новокуйбышевска попался на попытке подкупа следователя

В Новокуйбышевске завели уголовное дело в отношении местного жителя, которого подозревают в даче взятки. По версии следствия, 15 августа этот человек попытался передать 15 тысяч рублей (от предполагаемой взятки в размере 50 тысяч рублей) следователю из Новокуйбышевска. Деньги должны были 
27 августа 2018, 05:27
Музей спорта откроют на стадионе «Самара Арена»

Музей спорта откроют на стадионе «Самара Арена»

На стадионе «Самара Арена» появится Музей спорта. В понедельник, 27 августа, на совещании по вопросам использования наследия ЧМ-2018 были представлены первые итоги работы в этом направлении. Сейчас формируется рабочая группа по разработке концепции музея, рассказала руководитель департамента стратегического планирования и 
27 августа 2018, 05:07
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Правительство отказалось сносить пятиэтажки в регионах

Правительство отказалось сносить пятиэтажки в регионах

Опыт сноса пятиэтажек в Москве не будет применен в российских регионах, по крайней мере в ближайшее время. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.
Г-н Мень заявил, что расходы на капремонт столичных пятиэтажек 

13 апреля 2017, 09:47
На переселение самарцев из ветхого жилья потратят 209 млн рублей

На переселение самарцев из ветхого жилья потратят 209 млн рублей

Правительство Самарской области готово заплатить 209 миллионов рублей за квартиры для переселения граждан из аварийного жилья. Соответствующий тендер появился сегодня на портале госзакупок. 

Согласно техзаданию, у победителя торгов выкупят по цене квадратного метра в 34 тысячи рублей пятиэтажные дома в посёлке 

2 марта 2017, 02:55
Передачу нового жилья для самарских переселенцев снова перенесли

Передачу нового жилья для самарских переселенцев снова перенесли

Самарский департамент градостроительства снова перенес срок передачи квартир для переселенцев из аварийного и ветхого жилья муниципалитету от застройщиков. Теперь на 20 марта. Это касается только 218 помещений на общую сумму 221 млн рублей. Срок передачи готового жилья мэрии первый раз 

27 января 2017, 09:47
Самару зачистят от ветхого жилья

Самару зачистят от ветхого жилья

Мэрия Самары объявила два аукциона на право развития территорий в Ленинском и Советском районах города. Согласно сообщению на сайте администрации, планируется найти подрядчиков для застройки участков в границах улиц Буянова, Маяковского, Агибалова и Ульяновской, а также Гастелло, Печерской, Советской Армии 

10 июня 2016, 02:44
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