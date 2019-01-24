В Самаре продолжается возврат тепла в объекты, которые остались без него из-за крупной коммунальной аварии. В том числе подключаются и школы, идет постепенный прогрев систем. Окончательное решение о возобновлении занятий будет принято в 6 утра, 25 января. Информация будет опубликована в Твиттере департамента образования, Администрации, на новостных сайтах и доведена до родителей.
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Тепло вернулось в 172 «замерзающих» дома в Самаре
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24 января 2019, 05:25
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Тепленькая пошла: отопление вернулось в 120 жилых домов, в которых вторые сутки мерзнут люди
Специалисты «ПТС» завершают восстановление работы теплосети на улице Стара-Загора в Самаре. Уже закончено заполнение системы водой, сейчас идет процесс регулировки гидравлических режимов. Управляющие компании проинформированы о возможности подачи тепла потребителям.
Как отмечают в пресс-службе самарской горадминистрации, тепло уже подается в целый …
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24 января 2019, 03:54
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Минэнерго попросило прокуратуру провести проверку коммунальщиков из-за аварий на теплосетях
Региональное Минэнерго направило обращения в облпрокуратуру, а также Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Ведомство просит провести внеплановую проверку работы по эксплуатации объектов теплосетевого хозяйства Самарского филиала ПАО «Т Плюс» и АО «ПТС».
По данным министерства, с …
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24 января 2019, 03:19
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Появились подробности о порыве водопровода на улице Средне-Садовой в Самаре
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24 января 2019, 01:58
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Отопление начинает возвращаться в дома самарцев
В Самаре продолжается ликвидация последствий крупной коммунальной аварии, которая произошла вечером 23 ноября. Напомним, в районе улицы Стара-Загора прорвало тепломагистраль диаметром 1000 миллиметров. Из-за этого без отопления остались 338 домов, в которых живут более 60 тысяч человек.
После завершения сварочных работ …
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24 января 2019, 01:02
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Жители Самары обсудят строительство новой школы на территории ЗИМа
Прямо за зданием КРЦ «Звезда» может появиться новая школа с детским садиком. Вопрос о строительстве объёкта для «дошкольного, начального и среднего общего образования» уже вынесен на публичные слушания. Высота здания не должна будет превышать 25 метров (не более пяти этажей). Общая площадь участка под строительство составляет 25,9 тысяч кв. м. По предварительным …
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3 декабря 2018, 05:46
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В Самаре появится новая школа на 1100 мест
В областной столице объявлен аукцион по поиску компании, которая сможет разработать проект строительства новой школы в Самаре. Образовательное учреждение планируется разместить на территории Орлова оврага, неподалеку от Крутых Ключей в Красноглинском районе. Как говорится в документах на сайте госзакупок, в …
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29 октября 2018, 02:13
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В Самаре пройдет самый добрый урок
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25 сентября 2018, 08:44
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330 тысяч учеников пошли в школы Самарской области в этом году
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4 сентября 2018, 09:00
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