В Отрадном вынесли приговор местной жительнице. Женщина обвинялась в том, что избила до смерти свою знакомую.
Трагедия произошла 8 октября прошлого года. Подсудимая была в гостях у приятельницы. Женщина приревновала хозяйку квартиры к своему знакомому и нанесла ей множество ударов по различным частям тела. Травмы оказались настолько тяжелыми, что потерпевшая вскоре умерла в городской больнице.
На суде злоумышленница полностью признала свою вину. Ей дали 6 лет колониии общего режима, сообщает прокуратура Самарской области.
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