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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 марта 2018г  
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Неожиданный поворот в уголовном деле об убийствах трех пенсионерок. Две из них жили в Самаре, одна в Смоленской области. В их убийстве подозревался уроженец Казахстана Павел Шайахметов.

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В результате ДТП в Безенчукском районе пострадали четыре человека

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На днях в Сызрани несколько мужчин ворвались ночью в частный дом и избили деревянными палками хозяина дома, пишет «Маленькая Сызрань». Инцидент случился в переулке Раменский в ночь с 7 на 8 августа. От нападавших досталось и молодой сожительнице хозяина.
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Высокие отношения: Ученые обнаружили взаимосвязь между ревностью и ростом

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Ученые опросили свыше 500 мужчин и женщин. Было установлено, что чем выше рост мужчины, 

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25-летний тольяттинец попал в больницу после СМС-сообщения от соседки

25-летний тольяттинец попал в больницу после СМС-сообщения от соседки

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Сначала разговор на повышенных тонах шел 
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В Самаре гражданин Таджикистана пырнул ножом земляка в кафе "7 слонов"

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В пятницу, 21 октября, в Ямало-Ненецком автономном округе произошло крушение вертолета МИ-8 авиакомпании "Сокол", следовавшего в Новый Уренгой. Из 22 человек, находившихся на борту, погибло 19. Среди них и 51-летний Владимир Салов, житель поселка Осинки Безенчукского района Самарской области. У 
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Всего 1,5 часа потребовалось самарской полиции для задержания предполагаемого злоумышленника, сообщает ГУ МВД России по Самарской области. По предварительной версии следователей, в ночь с понедельника на воскресенье, с 9 на 10 октября, подозреваемый вызвал такси в районе поселка Безенчук, сел 
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В блогах: руины мельницы купца Малюшкина

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Блогер chanych_85 побывал в селе Екатериновка на руинах мельницы. Несмотря на полуразрушенное состояние, это здание до сих пор одна из главных местных достопримечательностей. Большое кирпичное здание с высокой трубой видно издалека. Является памятником архитектуры, входит в списки объектов культурного 
2 августа 2016, 04:51
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