В суде Безенчукского района вынесли приговор в отношении 34-летнего местного жителя. Мужчина обвинялся в угрозе убийством.
В середине февраля он заявился в гости к знакомой. Мужчина усомнился в верности своей подруги, а от женщины он потребовал подтвердить подозрения. В конце концов завязалась ссора. В какой-то момент гость взял нож и приставил его к горлу хозяйки.
Женщина испугалась за свою жизнь. Как только ее обидчик ушел, она сообщила обо всем в полицию.
Во время суда злоумышленник полностью признал свою вину, и пояснил, что просто хотел напугать свою оппонентку. Ранее он был неоднократно судим за аналогичное преступление, а также за разбой, характеризуется отрицательно, злоупотребляет спиртными напитками, имеет две непогашенные судимости. Его приговорили к 1 году и 4 месяцам колонии строгого режима, сообщает прокуратура Самарской области.
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