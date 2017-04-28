В 2017-м году ожидается настоящая революция в системе обязательного страхования автогражданской ответственности. По информации федеральных СМИ, госавтоинспекторы совсем перестанут выезжать на ДТП без пострадавших.
В МВД как раз готовят нормативную базу под это нововведение. Дорожные полицейские заинтересованы, чтобы автомобилисты активно пользоваться европротоколом. Уже сейчас ущерб до 50 тысяч рублей можно урегулировать без привлечения инспекторов. По оценке управления ГИБДД 63-го региона, этот формат с каждым годом набирает популярность.
Юрий Некрасов, и.о. начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области:
«На самом деле ситуация понятна, ущерб незначителен если машина у вас застрахована - для чего лишние маневры совершать, надо задокументировать самостоятельно и обращаться в свои страхоавые компании за компенсацией».
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