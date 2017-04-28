6
28
06
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d8888b.              .d8888b.   888    d8P   8888888888  8888888   .d8888b.  
 d88P  Y88b            d88P  Y88b  888   d8P          d88P    888    d88P  Y88b 
 888                   Y88b.       888  d8P          d88P     888         .d88P 
 888d888b.   888  888   "Y888b.    888d88K          d88P      888        8888"  
 888P "Y88b  888  888      "Y88b.  8888888b      88888888     888         "Y8b. 
 888    888  888  888        "888  888  Y88b      d88P        888    888    888 
 Y88b  d88P  Y88b 888  Y88b  d88P  888   Y88b    d88P         888    Y88b  d88P 
  "Y8888P"    "Y88888   "Y8888P"   888    Y88b  d88P        8888888   "Y8888P"  
                  888                                                           
             Y8b d88P                                                           
              "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Бонус от Минфина: аккуратным водителям могут дать скидку на ОСАГО

Бонус от Минфина: аккуратным водителям могут дать скидку на ОСАГО

Минфин предложил предоставлять скидку на ОСАГО тем, кто не замечен в нарушении правил дорожного движения. Об этом заявила замдиректора департамента финансовой политики ведомства Вера Балакирева.
Как отмечается, суть идеи в том, чтобы предоставить страховщикам возможность устанавливать коэффициенты в ОСАГО отталкиваясь 

28 апреля 2017, 01:17
Майор, насмерть сбивший контрактника, считает, что не нарушал ПДД

Майор, насмерть сбивший контрактника, считает, что не нарушал ПДД

Майор Алексей Усов, сбивший контрактников на дороге в поселке Рощинский, обжаловал приговор, вынесенный Самарским гарнизонным военным судом. Напомним, год назад в поселке Рощинский Волжского района автомобиль Мазда СХ-5 сбил идущих вдоль проезжей части военнослужащих. За рулем иномарки был заместитель начальника по 

28 апреля 2017, 11:37
В Самаре иномарка снесла защитные ограждения вдоль Московского шоссе

В Самаре иномарка снесла защитные ограждения вдоль Московского шоссе

В Самаре иномарка снесла дорожные ограждения вдоль Московского шоссе и улетела с дороги. Фотографии с места ДТП появились в социальной сети вечером в четверг, 27 апреля. По словам автора, авария произошла у перекрестка с улицей Советской Армии. Якобы участниками инцидента 
28 апреля 2017, 10:04
ГИБДД: 8 человек ранены в массовом ДТП на М-5 под Самарой

ГИБДД: 8 человек ранены в массовом ДТП на М-5 под Самарой

В областной госавтоинспекции уточнили число пострадавших в массовом ДТП, которое произошло сегодня на федеральной трассе М-5 в Жигулевске. Ранения получили восемь человек, все пассажиры вахтового автобуса «ПАЗ». Семерых после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Как уже сообщала «ТЕРРА», 
27 апреля 2017, 01:47
Кто устроил массовое ДТП и перекрыл трассу М-5 в Самарской области?

Кто устроил массовое ДТП и перекрыл трассу М-5 в Самарской области?

Появилась официальная информация о массовом ДТП на 967 километре трассы М-5 в Жигулевске. По уточненным данным, столкнулись 14 машин. Водитель большегруза на полном ходу врезался в вахтовый автобус «ПАЗ», в котором ехали 23 человека. Затем по инерции произошли столкновения 
27 апреля 2017, 12:24
Более 10 миллионов на ОСАГО потратит полиция Самарской области

Более 10 миллионов на ОСАГО потратит полиция Самарской области

Всего планируется оформить ОСАГО для 1197 единиц транспорта. Информация об открытом конкурсе размещена на сайте госзакупок.
Необходимо застраховать 1089 легковых авто, 87 автобусов и 21 грузовик. За каждый полис, в зависимости от категории и мощности транспортного средства, региональное МВД готово 

11 апреля 2017, 11:33
Минфин подготовил новые поправки к закону об ОСАГО

Минфин подготовил новые поправки к закону об ОСАГО

Министерство финансов РФ подготовило поправки к закону об ОСАГО. По данным «Коммерсанта», в частности, предполагается снижение объема выплат из компенсационного фонда Российского союза автостраховщиков.
Как сообщает издание, поправки представят в виде трех законопроектов, один из которых готов и направлен на 

3 апреля 2017, 12:08
Из-за реформы ОСАГО новые машины не получат гарантию

Из-за реформы ОСАГО новые машины не получат гарантию

Госдума приняла поправки к закону об ОСАГО, вследствие чего ужесточились условия автострахования. Как говорят специалисты, реформа станет выгодной только для владельцев дорогостоящих моделей и усложнит жизнь хозяевам новых бюджетных авто.
Новшества подразумевают, что страховые компании отныне не станут выплачивать деньги 

17 марта 2017, 02:14
С сегодняшнего дня ФМС и ФСКН переходят в состав Министерства внутренних дел

С сегодняшнего дня ФМС и ФСКН переходят в состав Министерства внутренних дел

С 1 июня указом президента России Владимира Путина федеральная миграционная служба и госнаркоконтроль переходят в состав Министерства внутренних дел и перестанут быть самостоятельными ведомствами. В МВД службы получают названия Главное управление по вопросам миграции и Главное управление по контролю за 

1 июня 2016, 12:45
Совфед одобрил закон об увеличении пенсионного возраста

Совфед одобрил закон об увеличении пенсионного возраста

Многолетние дебаты по поводу того, надо ли увеличивать пенсионный возраст,  получили свое первое реальное воплощение. Сегодня Совет Федерации одобрил закон о поэтапном продлении обязательного срока работы для госслужащих.
Если сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, а женщины в 

18 мая 2016, 03:17
Эксперты думского Комитета по промышленности направят в адрес президента РФ свои предложения по реформированию космической отрасли

Эксперты думского Комитета по промышленности направят в адрес президента РФ свои предложения по реформированию космической отрасли

Комитет Государственной думы РФ по промышленности направил в адрес главы государства предложения по реформированию Федерального космического агентства. Члены сразу двух Экспертных советов - по развитию предприятий оборонно-промышленного комплекса и по авиационно-космическому комплексу - поддержали предложение первого заместителя председателя думского Комитета 

4 октября 2013, 02:24
Владимир Гутенев:

Владимир Гутенев: "РАН нужно ввести принцип формирования кадров американской армии"

Государственная Дума готовится к рассмотрению законопроекта о реформе Российской академии наук. Накануне первого чтения первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по промышленности, первый вице-президент Союза Машиностроителей России Владимир Гутенев заявил, что, по его мнению, основной задачей РАН, как основы 

3 июля 2013, 09:13
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна