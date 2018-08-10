Режим работы Жигулевской ГЭС будет изменен. Соответствующее решение было принято Федеральным агентством водных ресурсов. С 11 по 31 августа через плотину электростанции будет проходить 5 тысяч кубометров воды в секунду. С 1 по 10 сентября объем сбросов вырастет до 6 тысяч кубометров.
Как отмечается в сообщении ГЭС, суммарный приток воды водохранилища на Волге и Каме в июле составил 121 процент от нормы. По прогнозам Гидрометцентра, в августе нормативный показатель может быть превышен на 27 процентов.
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