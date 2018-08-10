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Неадекватный мужчина бросался под колеса машин в Сызрани

Неадекватный мужчина бросался под колеса машин в Сызрани

В четверг, 9 августа, странный пешеход едва не спровоцировал серьезную аварию в Сызрани. По словам автомобилистов, на перекрестке трассы М-5 «Урал» и дороги Сызрань - Октябрьск мужчина невысокого роста, возможно, подросток в спортивном синем костюме буквально кидался под колеса проезжавших 
10 августа 2018, 02:50
Двоим полицейским, которых задержали за взяточничество в Самарской области, предъявлено обвинение

Двоим полицейским, которых задержали за взяточничество в Самарской области, предъявлено обвинение

В Самарской области возбуждены уголовные дела против двоих сотрудников полиции, подозреваемых в коррупции. Им предъявлены обвинения в получении взяток в крупном размере. В субботу состоится судебное заседание, на котором для правоохранителей будет избрана мера пресечения, сообщает региональное СУ СК РФ.
10 августа 2018, 02:14
18-летняя девушка сбила 70-летнюю пенсионерку в Самаре

18-летняя девушка сбила 70-летнюю пенсионерку в Самаре

В четверг вечером, 9 августа, в ДТП в областной столице пострадал пешеход. По информации регионального ГУ МВД, в 21:55 18-летняя автомобилистка ехала по внутриквартальному проезду дома №198 «а» по улице Ново-Садовой. Девушка не смогла контролировать движение своей машины и ее 
10 августа 2018, 01:59
Любовь Картамышеву попросили посадить в тюрьму на 7 лет

Любовь Картамышеву попросили посадить в тюрьму на 7 лет

В Кировском районном суде Самары прошли прения по уголовному делу в отношении бывшего директора гимназии №1 Любови Картамышевой. Ее обвиняют в получении взятки в 800 тысяч рублей за зачисление в школу ученика.

Гособвинитель попросил для экс-руководителя гимназии 7 лет 
10 августа 2018, 01:51
Сменили главврача: новый виток скандала в стоматологической поликлинике № 2 в Самаре

Сменили главврача: новый виток скандала в стоматологической поликлинике № 2 в Самаре

Новый скандал возник в самарской стоматологической поликлинике № 2 Промышленного района, отданной в концессию частному мединституту "Реавиз", афеллированному известному в медицинских кругах бизнесмену Николаю Лысову. В течение года врачи так и не смогли найти общий язык со своим новым руководством. 
10 августа 2018, 01:21
Житель Самарской области незаконно выловил 12 судаков

Житель Самарской области незаконно выловил 12 судаков

Житель Самарской области попал под уголовную статью за незаконный лов рыбы. Подозреваемого задержали сотрудники Росгвардии в районе Жигулевской ГЭС и вызвали на место полицейских. Прибывшие правоохранители изъяли 12 пойманных судаков и рыболовные снасти.

Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, 

4 июня 2018, 11:07
Из-за переизбытка воды на Жигулёвской ГЭС изменили режимы работы

Из-за переизбытка воды на Жигулёвской ГЭС изменили режимы работы

Запасы воды на водохранилищах Волжско-Камского каскада превышают средние многолетние значения на 45 процентов.

На Жигулевской ГЭС установлен новый режим работы, информирует Федеральное агентство водных ресурсов. Теперь с 21 февраля по 5 марта гидроэлектростанция будет работать со средним показателем сброса 
24 февраля 2018, 05:27
Запрет для проезда фур по Жигулевской ГЭС хотят продлить на год

Запрет для проезда фур по Жигулевской ГЭС хотят продлить на год

В Тольятти предложили продлить до осени 2018 года запрет на проезд большегрузов через плотину Жигулевской ГЭС. Соответствующее обращение в Минтранс и Федеральное управление автодорог «Большая Волга» направили депутаты местной гордумы. Напомним, с 10 мая по 30 ноября этого года движение 

25 сентября 2017, 07:06
Волгу усмирили

Волгу усмирили

Дождевой паводок в районе Жигулевского гидроузла перешел в завершающую стадию, сообщили на ГЭС. Приток воды снизился по сравнению с максимумом (22 255 м³/с) более чем втрое – до 7072 м3/с. В связи со снижением притока 23 августа на Жигулевской ГЭС 
24 августа 2017, 10:28
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