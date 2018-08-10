Любовь Картамышеву попросили посадить в тюрьму на 7 лет В Кировском районном суде Самары прошли прения по уголовному делу в отношении бывшего директора гимназии №1 Любови Картамышевой. Ее обвиняют в получении взятки в 800 тысяч рублей за зачисление в школу ученика.



Гособвинитель попросил для экс-руководителя гимназии 7 лет …