Подальше от столицы: МВД собралось отправлять мигрантов на Дальний Восток Как рассказывают российские СМИ со ссылкой на источник в Федеральном агентстве по делам национальности, в МВД появился проект миграционной политики на 2018-2020 годы. Как следует из этого документа, потоки мигрантов собираются перенаправить на Дальний Восток или в Байкальский регион.

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