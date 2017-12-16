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Попутного ветра: Международная ОПГ перевозила нелегалов в Финляндию на российской яхте
Задержание в Финляндии российской яхты с 17 нелегалами из Йемена на борту вывело местных стражей порядка на след организованной преступной группировки, которая наладила канал контрабанды людей. Это уголовное дело, о котором рассказывают отечественные информагентства, оказалось самым масштабным в своем роде …
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18 августа 2017, 03:28
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Вооруженный мигрант атаковал самарского бойца Росгвардии
Под Самарой совершено нападение на бойца ОМОНа. Инцидент произошел на территории Волжского района во время рейда Росгвардии в тепличном хозяйстве.
Сотрудники ведомства проводили операцию по выявлению нарушителей миграционного законодательства. Один из иностранцев, 30-летний мужчина, повел себя агрессивно и набросился …
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4 августа 2017, 05:04
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Подальше от столицы: МВД собралось отправлять мигрантов на Дальний Восток
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30 июня 2017, 12:18
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В России введут «паспорт гастарбайтера»
Гастарбайтерам будут выдавать специальные удостоверения личности. Соответствующий законопроект сейчас прорабатывается в правительстве и силовых ведомствах. Уже известно, что внешне документ будет похож на паспорт. В него занесут основные данные о человеке, впишут сведения о месте фактического проживания и вклеят фотографию. …
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27 июня 2017, 08:00