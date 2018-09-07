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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

Кубок губернатора Самарской области выиграли «Сок» и «Вятка»

Кубок губернатора Самарской области выиграли «Сок» и «Вятка»

В четверг, 6 сентября, в МТЛ Арена прошла игра Пятого международного Кубка КВН губернатора Самарской области. За главный приз боролись команды «СОК» (Самара), «РУДН» (Москва), «Вятка» (Киров), «Волжане СамГТУ» (Самара). По итогам трех конкурсов  Кубок поделили  команды полуфиналисты Высшей лиги 
7 сентября 2018, 08:25
Йоан Молло подписал годовой контракт с «Крыльями Советов»

Йоан Молло подписал годовой контракт с «Крыльями Советов»

В самарские «Крылья Советов» перешел французский полузащитник Йоан Молло. Он подписал с командой соглашение, рассчитанное на один год. Молло собираются внести в заявку клуба после  медицинского обследования. Напомним, что он уже выступал за зелено-бело-синих в течение двух сезонов, проведя 38 
6 сентября 2018, 11:00
В Самаре установили памятник клену из хита «Синей птицы»

В Самаре установили памятник клену из хита «Синей птицы»

На самарской набережной, на участке напротив Струковского сада установили скульптурную композицию «Клен» в честь легендарной песни ВИА «Синяя птица». 
 
«Торжественно откроем ее в субботу, 8 сентября, в Дни города вместе с музыкантами ВИА «Синяя птица», - написал в своем микроблоге 
6 сентября 2018, 10:38
ЗАГ: У нас была Великая эпоха…

ЗАГ: У нас была Великая эпоха…

Самарец Валерий Мокштадт рассказал о своем визите к Вадиму Николаевичу Пикулю, которого называют одним из последних живых вершителей Великой эпохи освоения космоса….

«Не оторвешься от человека, слушать можно часами, - пишет Мокштадт. - И когда в жизни встречаются 
6 сентября 2018, 10:05
Самарские «Крылья» в первом матче весенней стадии чемпионата проиграли Локомотиву 0:3

Самарские «Крылья» в первом матче весенней стадии чемпионата проиграли Локомотиву 0:3

Сегодня, 5 марта, в Уфе прошла первая в этом году игра самарских «Крыльев Советов» в рамках Премьер-лиги. Домашний по календарю матч с «Локомотивом» перенесли в Уфу, так как поле «Металлурга» оказалось не готово к играм, так посчитали эксперты Российского футбольного 
5 марта 2017, 06:17
«Крылья Советов» завершили сезон ничьей с «Краснодаром»

«Крылья Советов» завершили сезон ничьей с «Краснодаром»

Сегодня, 5 декабря, в Краснодаре самарские футболисты сыграли вничью в матче 17-го тура чемпионата России по футболу.

Игра проходила на новой футбольной арене «Краснодар». Счет открыли хозяева. На 48-й минуте отличился лучший бомбардир местной команды Федор Смолов, отправив мяч с линии 

5 декабря 2016, 10:44
«Крылья Советов» сыграют против «Спартака» в Самаре

«Крылья Советов» сыграют против «Спартака» в Самаре

Матч состоится в любую погоду. «Крылья Советов» сыграют против лидера чемпионата Российской Футбольной Премьер-лиги, столичного «Спартака», в четверг, 1 декабря, на стадионе «Металлург».
Москвичи уже сообщили организаторам о времени прилета и возвращения. Варианты переноса матча из-за погодных условий не рассматриваются. 

30 ноября 2016, 11:27
«Крылья Советов» одержали первую победу в сезоне РФПЛ (есть фото)

«Крылья Советов» одержали первую победу в сезоне РФПЛ (есть фото)

Сегодня, 1 октября, в Самаре прошел матч 9-о тура чемпионата России. «Крылья Советов» принимали на «Металлурге» махачкалинский «Анжи».
Счет открыли хозяева. На 22-й минуте Йоан Молло пробил из-за пределов штрафной, и мяч, отрикошетив от Георгия Тигилова и штанги, влетел в 
1 октября 2016, 07:11
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