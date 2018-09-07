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Кубок губернатора Самарской области выиграли «Сок» и «Вятка»
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7 сентября 2018, 08:25
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Йоан Молло подписал годовой контракт с «Крыльями Советов»
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6 сентября 2018, 11:00
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В Самаре установили памятник клену из хита «Синей птицы»
На самарской набережной, на участке напротив Струковского сада установили скульптурную композицию «Клен» в честь легендарной песни ВИА «Синяя птица».
«Торжественно откроем ее в субботу, 8 сентября, в Дни города вместе с музыкантами ВИА «Синяя птица», - написал в своем микроблоге …
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6 сентября 2018, 10:38
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ЗАГ: У нас была Великая эпоха…
Самарец Валерий Мокштадт рассказал о своем визите к Вадиму Николаевичу Пикулю, которого называют одним из последних живых вершителей Великой эпохи освоения космоса….
«Не оторвешься от человека, слушать можно часами, - пишет Мокштадт. - И когда в жизни встречаются …
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6 сентября 2018, 10:05
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Самарские «Крылья» в первом матче весенней стадии чемпионата проиграли Локомотиву 0:3
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5 марта 2017, 06:17
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«Крылья Советов» завершили сезон ничьей с «Краснодаром»
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5 декабря 2016, 10:44
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«Крылья Советов» сыграют против «Спартака» в Самаре
Матч состоится в любую погоду. «Крылья Советов» сыграют против лидера чемпионата Российской Футбольной Премьер-лиги, столичного «Спартака», в четверг, 1 декабря, на стадионе «Металлург».
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30 ноября 2016, 11:27
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«Крылья Советов» одержали первую победу в сезоне РФПЛ (есть фото)
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1 октября 2016, 07:11