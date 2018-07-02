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Сборные Мексики и Бразилии сыграют 2 июля в Самаре
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2 июля 2018, 10:22
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Деньги и банковские карты потерял иностранец в Самаре
В Самаре 31-летний иностранец потерял все свои деньги, банковские карты и документы. Инцидент произошел на городском железнодорожном вокзале. В субботу, 30 июня, полицейские – сотрудники патрульно-постовой службы нашли на вокзале забытое кем-то портмоне. Владельца установили: им оказался иностранный гражданин 1987 …
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2 июля 2018, 09:54
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Названа программа фестиваля болельщиков 2 июля в Самаре
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2 июля 2018, 09:32
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Три грузовика пустых стаканчиков вывезли после фестиваля болельщиков в Самаре
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2 июля 2018, 09:16
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Футболисты сборной Бразилии прилетели в Самару
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1 июля 2018, 10:42
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Что в дни ЧМ-2018 болело у болельщиков в Самаре
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29 июня 2018, 05:46
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Стало известно, кто сыграет в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Самаре
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28 июня 2018, 07:56
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Сборные Бразилии и Мексики 2 июля сыграют на "Самара Арене"
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28 июня 2018, 06:42
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В Мексике разыграли в лотерею автомобиль и закопали его в яму на 50 лет
В мексиканском городе Охинага, штат Чиуауа прошла необычная лотерея. Организаторы разыграли автомобиль. Вот только победителю она не досталась. Машину законсервировали в яме, чтобы отдать наследникам счастливчика через 50 лет.
Легковушка, по замыслу организаторов, должна стать своеобразным посланием потомкам. Перед …
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13 апреля 2018, 07:14
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Город пирамид размером с Манхэттен обнаружили в Мексике
Ученые из США сделали большое археологическое открытие. Специалисты обнаружили в мексиканских джунглях древний город пирамид Ангамуко. Он занимает площадь в 26 квадратных километров, что сопоставимо с размерами острова Манхэттен. На его территории находятся более 40 000 фундаментов древних построек. Возраст …
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19 февраля 2018, 11:59
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Бразильские страсти: В Рио-де-Жанейро суд обязал любовницу мужчины заплатить компенсацию его жене
В Рио-де-Жанейро служители Фемиды обязали бывшую любовницу американского гражданина выплатить $15 000 его супруге в качестве компенсации за причиненный моральный ущерб. После того, как мужчина разорвал с ней отношения, девушка задумала отомстить.
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14 июня 2017, 03:35